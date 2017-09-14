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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 13 бер, 2025 14:02
барабашов
Я співчуваю Гадомьскому ( краще би я помилився )
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холява
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Додано: Чет 13 бер, 2025 14:08
d44 написав:
...В апреле 2022 г. в Стамбуле проходили российско-украинские переговоры. А теперь Президент Франции Э.Макрон говорит, что Президент России В.В.Путин пытался тогда что-то навязать В.А.Зеленскому. Это очередная ложь Э.Макрона. Потому что документ, который был парафирован нами и украинцами, был подготовлен украинской стороной. Мы приняли его. Он был достаточно прямолинейным: никакого НАТО, никаких военных баз, никаких военных учений. Вместо НАТО гарантии предоставляются пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН плюс Германия и Турция. И список гарантов был открыт для всех, кто хотел бы присоединиться. Эти гарантии не распространяются на Крым и часть Донбасса, которая в то время контролировалась Россией. Украинцы парафировали эти принципы. Это было их решением. И эти принципы были парафированы. На их основании и разрабатывался договор. Потом тогдашний Премьер-министр Британии Б.Джонсон велел украинцам не подписывать и продолжать бороться.
Точно так же, как сейчас говорит глава Федеральной разведывательной службы Германии Б.Каль, что они не должны останавливаться до 2029 г. Может быть, они хотят «пересидеть» Д.Трампа.
Поэтому если бы они сотрудничали и реализовывали свою же собственную инициативу, то у них всё ещё были бы границы 1991 г. без Крыма, без какой-то части Донбасса.
може ЛАД
протре свої окуляри й побачить, що й весною 2022 Раша збиралася анексувати захоплені території? а то стільки розповідав про стамбульські умови...
а взагалі цікаве формулювання - кордони 1991 року без Криму та Донбасу. руські вміють
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Shaman
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Додано: Чет 13 бер, 2025 14:19
prodigy написав:d44
ти реально dumbass?
відомо що читати висери лаврова це черпати ложкою з чану лайна, навіщо ти сюди це лайно припер, кончений
По перше я в тебе в ЧС
По друге цей висер набагато інформативніший, ніж твоє лайно з ютуба. Це ти харчуєшся лайном, яке тобі вкладають в голову. Є люди які роблять висновки самостійно. Від того що це висер лаврова, а не Подоляка чи Бутусова він не стає менш вагомим у загальній картині. У тебе хто правду каже? То у тебе держсекретар США куйню несе, у лаврова висєри. Ти на якій інформації свої думки будуєш? Що Євросоюз дасть 500 мільярдів і спецназ на фрон відправить?
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Додано: Чет 13 бер, 2025 14:30
холява написав: Schmit написав: Бетон написав:
Ніякого виводу військ з курщини не буде, а буде контрнаступ, сказав Сирський і выводить війська з курщини.
Потууужноо
Пригадую свій безобідний і лаконічний пост декілька місяців тому:
"Шебекіно - Вовчанськ, Суджа - ...?".
Що твої пости що " jump " це повсякденне суцільне лайно .
Щось я не пам'ятаю шоб ви вдвох писали про те що ЗСУ відбили клаптик нашої землі , чи що наші хлопці втримали ту чи іншу ділянку .
ЛАЙНО -повсякчасно , чим гірше , тім обох розпирає від написанного .
.... і таких хоч греблю гати .
Бо на чорне потрібно казати чорне, а не як би вам не хотілося за Орвеллом.
холява написав:
ви маєте надію що обом нададуть маааалесеньки лопати щоб сніг вбирати на уралі ?
ну ну ...
Вибачайте, це не я робив усіх разом у 2019, то ж не мені це з лопатою розгрібати.
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Додано: Чет 13 бер, 2025 14:32
У Тернополі жінка викликала швидку для чоловіка, але його забрали до ТЦК
Жінка звернулася до медиків, щоб ті вкололи заспокійливе її чоловікові. Проте разом із швидкою приїхали ТЦК та поліція.
В результаті швидка відвезла чоловіка у супроводі автомобілів ТЦК та поліції.
перевертні...
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Додано: Чет 13 бер, 2025 14:33
trololo написав:
d44 написав:
Украинцы парафировали эти принципы. Это было их решением. И эти принципы были парафированы.
де бумажка? ну хоча б арестовичем
підписана?
на хороший шпагат підоргів посадили, по красотє, ще й з відновленням допомоги
Они лично лавруше пообещали, он зуб даёт, мы обязаны верить на слово этим святым людям, разве они когда то врали ?
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Додано: Чет 13 бер, 2025 14:42
барабашов написав:
Песданул - показывй доказательства
Что налог на коммерцию в Израиле 50%(и наверно полностью на арендаторе, там генетика жителей не позволяет систематически заниматься благотворительностью) и растаможка БМВ и Мерса в Хайфе три цены как в Тае и Малайзии
та хоть 50 хоть 90% ЭТО НЕВАЖНО. Важно сколько останется у меня после этого. Я готов заплатить 99% налогов, шоб после налогов мне осталось хотя бы 3куе. Просто есть величины, ниже которых бессмысленно работать или заниматься бизнесом.
По рассуждениям песикота видно что ни бизнесом он не занимался ни даже аримитивной арендой, живет за чей то счет и думает что все гребут бабло лопатой, поэтому ему должны.
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Додано: Чет 13 бер, 2025 14:51
jump написав:
перевертні...
це ви про жінку?
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