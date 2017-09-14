Додано: Чет 13 бер, 2025 15:49

BeneFuckTor написав: Banderlog написав: За 20 тисяч служити не будуть, це ще в мирний час десь коло дому нормальна зарплата. За 20 тисяч служити не будуть, це ще в мирний час десь коло дому нормальна зарплата.



Воно то так, але не так. Для києва це може і маленька, для села і велика. А цифру яку не дай завжди буде мало, і як щас не хочуть на 20 так само не будуть хотіть і на 40. А більше за нічого не робіньня платить я хз.



Бо район бойових дій же підпадає під купу міст, де можна вільно ходити по місту, і купувати пиріжки і школи з садками працюють, а це вже +50, я ж правильно розумію поясніть? Воно то так, але не так. Для києва це може і маленька, для села і велика. А цифру яку не дай завжди буде мало, і як щас не хочуть на 20 так само не будуть хотіть і на 40. А більше за нічого не робіньня платить я хз.Бо район бойових дій же підпадає під купу міст, де можна вільно ходити по місту, і купувати пиріжки і школи з садками працюють, а це вже +50, я ж правильно розумію поясніть?

Не правильно. 20,5 гола + 30т в зоні ведення бд, разом в солдата зараз десь 48, якщо виходить на позиції то за час на позиціях посуточно замість +30, +100,+50 тільки за бойове управління військами і може вийти що + 50 це більше ніж +100, смотря як де нараховують.Кажете 20т багато для села?8 годинний робочий день? 5 денний робочий тиждень?Умови праці? Може бути що в полі цілодобово на вітрі і непогоді доведеться бути? А родину бачити 30 днів на рік? Чи може ви на 20т перевезете ще в якийсь задрищєнськ і сімю з дітьми щоб вони в садок ходили в прифронтових селах? Знімати хату?Логіка залізна... яку не дай то мала буде? Ну давайте тоді зменшим з 20 до 10? ) раз всеодно. Допустим навіть якийсь пющий безсімейний селянин на 20т погодиться.Але ж в армії мають бути і маломальськи спеціалісти? Які щось робити вміють? Гайки крутитиБензопилою не пораняться...на яку кваліфікацію солдата розраховуєте? Толковий разнорабочий? Завдання ж не в теплій казармі підлогу митиі бордюри красити?