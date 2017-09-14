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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 13 бер, 2025 14:30
холява написав: Schmit написав: Бетон написав:
Ніякого виводу військ з курщини не буде, а буде контрнаступ, сказав Сирський і выводить війська з курщини.
Потууужноо
Пригадую свій безобідний і лаконічний пост декілька місяців тому:
"Шебекіно - Вовчанськ, Суджа - ...?".
Що твої пости що " jump " це повсякденне суцільне лайно .
Щось я не пам'ятаю шоб ви вдвох писали про те що ЗСУ відбили клаптик нашої землі , чи що наші хлопці втримали ту чи іншу ділянку .
ЛАЙНО -повсякчасно , чим гірше , тім обох розпирає від написанного .
.... і таких хоч греблю гати .
Бо на чорне потрібно казати чорне, а не як би вам хотілося за Орвеллом.
холява написав:
ви маєте надію що обом нададуть маааалесеньки лопати щоб сніг вбирати на уралі ?
ну ну ...
Вибачайте, це не я робив усіх разом у 2019, то ж не мені це з лопатою розгрібати.
Востаннє редагувалось Schmit
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Додано: Чет 13 бер, 2025 14:32
У Тернополі жінка викликала швидку для чоловіка, але його забрали до ТЦК
Жінка звернулася до медиків, щоб ті вкололи заспокійливе її чоловікові. Проте разом із швидкою приїхали ТЦК та поліція.
В результаті швидка відвезла чоловіка у супроводі автомобілів ТЦК та поліції.
перевертні...
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Додано: Чет 13 бер, 2025 14:33
trololo написав:
d44 написав:
Украинцы парафировали эти принципы. Это было их решением. И эти принципы были парафированы.
де бумажка? ну хоча б арестовичем
підписана?
на хороший шпагат підоргів посадили, по красотє, ще й з відновленням допомоги
Они лично лавруше пообещали, он зуб даёт, мы обязаны верить на слово этим святым людям, разве они когда то врали ?
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Додано: Чет 13 бер, 2025 14:42
барабашов написав:
показывй доказательства
Что налог на коммерцию в Израиле 50%(и наверно полностью на арендаторе, там генетика жителей не позволяет систематически заниматься благотворительностью) и растаможка БМВ и Мерса в Хайфе три цены как в Тае и Малайзии
та хоть 50 хоть 90% ЭТО НЕВАЖНО. Важно сколько останется у меня после этого. Я готов заплатить 99% налогов, шоб после налогов мне осталось хотя бы 3куе. Просто есть величины, ниже которых бессмысленно работать или заниматься бизнесом.
По рассуждениям песикота видно что ни бизнесом он не занимался ни даже примитивной арендой, живет за чей то счет и думает что все гребут бабло лопатой, поэтому ему должны.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 13 бер, 2025 15:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 13 бер, 2025 14:51
jump написав:
перевертні...
це ви про жінку?
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Додано: Чет 13 бер, 2025 14:58
це лайно від Лаврова, й залишиться таким. можна хіба читати, щоб розуміти, про що вони думають. руський сказав - значить збрехав. а серед українських коментаторів є розумні люди - треба вміти відрізняти
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Додано: Чет 13 бер, 2025 15:36
BeneFuckTor написав: Banderlog написав:
За 20 тисяч служити не будуть, це ще в мирний час десь коло дому нормальна зарплата.
Воно то так, але не так. Для києва це може і маленька, для села і велика. А цифру яку не дай завжди буде мало, і як щас не хочуть на 20 так само не будуть хотіть і на 40. А більше за нічого не робіньня платить я хз.
Бо район бойових дій же підпадає під купу міст, де можна вільно ходити по місту, і купувати пиріжки і школи з садками працюють, а це вже +50, я ж правильно розумію поясніть?
Ну що тут порівнювати?
П'ятиденний робочий тиждень і 24/7?
Кожен вечір ти з дружиною (дівчиною,коханкою), чи з небритими мужиками з перегаром?
На вихідних - в кіно/театр/піцерію і т.п. з коханою людиною, чи далі в лісі з небритими мужиками?
Я ж вчора писав вже>>>
Успіх написав: Bobua написав:
Тут цікаво, що за ці 20к вимагатимуть?
Не упиватись до біл.гарячок?
Чи копати по блінжажу в день. Без перерв. Бо ж рпв, не бомблять і не літають...
Тут цікаво - бо за 20К, навіть, просто тупо сидіти/рубати дрова десь хоч під кордоном бульбашів, але 24/7 і 7днів на тиждень, у відповідних умовах, не бачачи/не обнімати по півроку своїх дітей, дружину - та ну його нах!
Хто на таке підпишеться?
Інша річ - хоча б мінімум 50К і трохи/не в напряг допомагати копати окопи, будувати бліндажі, але ОБОВ'ЯЗКОВО за допомогою техніки!
Але - це для НОВАЧКІВ!!!
Бо тих, хто більше року на фронті - ОБОВ'ЯЗКОВО демобілізувати!!!
І новачкам встановити чіткий термін - 1рік!
І так всіх пропустити "по колу"! По колу військової підготовки!
Щоб - "а раптом війна" - а у всіх вже саме той ВОС, що потрібно!😁😁😁
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Додано: Чет 13 бер, 2025 15:49
BeneFuckTor написав: Banderlog написав:
За 20 тисяч служити не будуть, це ще в мирний час десь коло дому нормальна зарплата.
Воно то так, але не так. Для києва це може і маленька, для села і велика. А цифру яку не дай завжди буде мало, і як щас не хочуть на 20 так само не будуть хотіть і на 40. А більше за нічого не робіньня платить я хз.
Бо район бойових дій же підпадає під купу міст, де можна вільно ходити по місту, і купувати пиріжки і школи з садками працюють, а це вже +50, я ж правильно розумію поясніть?
Не правильно. 20,5 гола + 30т в зоні ведення бд, разом в солдата зараз десь 48, якщо виходить на позиції то за час на позиціях посуточно замість +30, +100,
+50 тільки за бойове управління військами і може вийти що + 50 це більше ніж +100, смотря як де нараховують.
Кажете 20т багато для села?
8 годинний робочий день? 5 денний робочий тиждень?
Умови праці? Може бути що в полі цілодобово на вітрі і непогоді доведеться бути? А родину бачити 30 днів на рік? Чи може ви на 20т перевезете ще в якийсь задрищєнськ і сімю з дітьми щоб вони в садок ходили в прифронтових селах? Знімати хату?
Логіка залізна... яку не дай то мала буде? Ну давайте тоді зменшим з 20 до 10? ) раз всеодно. Допустим навіть якийсь пющий безсімейний селянин на 20т погодиться.
Але ж в армії мають бути і маломальськи спеціалісти? Які щось робити вміють? Гайки крутити
Бензопилою не пораняться...
на яку кваліфікацію солдата розраховуєте? Толковий разнорабочий? Завдання ж не в теплій казармі підлогу митиі бордюри красити?
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Додано: Чет 13 бер, 2025 15:57
Bobua написав: BeneFuckTor написав: Banderlog написав:
За 20 тисяч служити не будуть, це ще в мирний час десь коло дому нормальна зарплата.
Воно то так, але не так. Для києва це може і маленька, для села і велика. А цифру яку не дай завжди буде мало, і як щас не хочуть на 20 так само не будуть хотіть і на 40. А більше за нічого не робіньня платить я хз.
Бо район бойових дій же підпадає під купу міст, де можна вільно ходити по місту, і купувати пиріжки і школи з садками працюють, а це вже +50, я ж правильно розумію поясніть?
А колись, ще до війни, писали, що строковики взагалі забезплатно..
.
І ще й якісь “дачі” якимсь “генералам” будували.
У тому могло бути зерно правди? 🤔
Може неочікувано, але за який прайс/за яку б зарплату Ви б погодились сидіти біля Лінії Розмежування БЕЗ ОБСТРІЛІВ, просто "бити байдики"/їсти тушонку?
Ну і відповідно, раз на півроку на 2 тижні у відпустку.Це питання адресую всім колишнім і діючим фронтовикам!
Просто, тільки МИ знаємо СПРАВЖНЮ ЦІНУ роботи 24/7!(навіть, якщо опустити ризики каліцтва/смерті)
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Додано: Чет 13 бер, 2025 15:58
Hennady написав: ЛАД написав:
Страна бедная...
В том-то и дело, что страна очень и очень не бедная
Страна потенциально
не бедная, возможности есть.
Но реально
на сегодняшний день бедная страна 3-го мира.
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