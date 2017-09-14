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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13208132091321013211

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 78
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 16:03

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 16:11

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 16:21

ухылянт пакует полицейского
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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 16:27

  холява написав:барабашов

Я співчуваю Гадомьскому ( краще би я помилився )

Если вы воин, а не врач(в прошлом) - то какая вам разница
У вас другие сослуживцы и коллеги были
Фамилия не Гадомский
Тело где держали 12 дней, в каком морге - не в курсе
барабашов
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  #<1 ... 13208132091321013211
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