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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 13 бер, 2025 16:03
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Wirująświatła
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Додано: Чет 13 бер, 2025 16:11
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Додано: Чет 13 бер, 2025 16:21
ухылянт пакует полицейского
что то мне это напомнило
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 13 бер, 2025 16:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 13 бер, 2025 16:27
холява написав:барабашов
Я співчуваю Гадомьскому ( краще би я помилився )
Если вы воин, а не врач(в прошлом) - то какая вам разница
У вас другие сослуживцы и коллеги были
Фамилия не Гадомский
Тело где держали 12 дней, в каком морге - не в курсе
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