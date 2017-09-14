Додано: Чет 13 бер, 2025 16:52

Banderlog написав: Не правильно. 20,5 гола + 30т в зоні ведення бд, Не правильно. 20,5 гола + 30т в зоні ведення бд,

Успіх написав: П'ятиденний робочий тиждень і 24/7?

Кожен вечір ти з дружиною (дівчиною,коханкою), чи з небритими мужиками з перегаром?

На вихідних - в кіно/театр/піцерію і т.п. з коханою людиною, чи далі в лісі з небритими мужиками? П'ятиденний робочий тиждень і 24/7?Кожен вечір ти з дружиною (дівчиною,коханкою), чи з небритими мужиками з перегаром?На вихідних - в кіно/театр/піцерію і т.п. з коханою людиною, чи далі в лісі з небритими мужиками?

Успіх написав: Ви б погодились сидіти біля Лінії Розмежування БЕЗ ОБСТРІЛІВ, просто "бити байдики"/їсти тушонку? Ви б погодились сидіти біля Лінії Розмежування БЕЗ ОБСТРІЛІВ, просто "бити байдики"/їсти тушонку?

Успіх написав: за 20К, навіть, просто тупо сидіти/рубати дрова десь хоч під кордоном бульбашів, але 24/7 і 7днів на тиждень за 20К, навіть, просто тупо сидіти/рубати дрова десь хоч під кордоном бульбашів, але 24/7 і 7днів на тиждень

Зрозумів дякую. Тобто харків(загуглив) входить в цю зону і там отримують 50к?Я не говорю що мало, а що багато, не моя ця справа, це тут Успіх розповідає.За 20к - Багато покутити можна)))А на руки там скільки пада, чі чьорнячком, без підтримки армії, а ще піддонатить пару к?Я не розумію цього. В мене прямо зараз є родичі за 15км від лінії розмежування. Куди Прилітають каби, обстріли погодинні. Не отримують нічого в той час як військовий отримує 50к і марить про 20к і дружину ДЕ? в львові? Так ось не всі з львова, є люди які і є з цього села, а якщо правильно розумію то прям і з Харкова, це взагалі ніби не село. Що ви хочете порівняти? Львів і Харків?Так і уявляю як умовний флай бере свої кавалірки в Харкові і несе їх у Львів)а зрозумів, тут було про під кордоном бульбашів)) тоді я суть зрозумів, згоден)Сорі за наїзд)