Banderlog написав:За 20 тисяч служити не будуть, це ще в мирний час десь коло дому нормальна зарплата.
Воно то так, але не так. Для києва це може і маленька, для села і велика. А цифру яку не дай завжди буде мало, і як щас не хочуть на 20 так само не будуть хотіть і на 40. А більше за нічого не робіньня платить я хз.
Бо район бойових дій же підпадає під купу міст, де можна вільно ходити по місту, і купувати пиріжки і школи з садками працюють, а це вже +50, я ж правильно розумію поясніть?
Не правильно. 20,5 гола + 30т в зоні ведення бд, разом в солдата зараз десь 48, якщо виходить на позиції то за час на позиціях посуточно замість +30, +100, +50 тільки за бойове управління військами і може вийти що + 50 це більше ніж +100, смотря як де нараховують. Кажете 20т багато для села? 8 годинний робочий день? 5 денний робочий тиждень? Умови праці? Може бути що в полі цілодобово на вітрі і непогоді доведеться бути? А родину бачити 30 днів на рік? Чи може ви на 20т перевезете ще в якийсь задрищєнськ і сімю з дітьми щоб вони в садок ходили в прифронтових селах? Знімати хату? Логіка залізна... яку не дай то мала буде? Ну давайте тоді зменшим з 20 до 10? ) раз всеодно. Допустим навіть якийсь пющий безсімейний селянин на 20т погодиться. Але ж в армії мають бути і маломальськи спеціалісти? Які щось робити вміють? Гайки крутити Бензопилою не пораняться... на яку кваліфікацію солдата розраховуєте? Толковий разнорабочий? Завдання ж не в теплій казармі підлогу митиі бордюри красити?
Всё верно. Если служить по 10 лет. Если призывать по очереди на год, то все эти минусы перетерпеть можно. Даже за 20 тыс., а может, и за меньшие деньги. А вот контракт на несколько лет уже должно быть подороже.
Banderlog написав:Не правильно. 20,5 гола + 30т в зоні ведення бд,
Зрозумів дякую. Тобто харків(загуглив) входить в цю зону і там отримують 50к?
Я не говорю що мало, а що багато, не моя ця справа, це тут Успіх розповідає.
Успіх написав:П'ятиденний робочий тиждень і 24/7? Кожен вечір ти з дружиною (дівчиною,коханкою), чи з небритими мужиками з перегаром? На вихідних - в кіно/театр/піцерію і т.п. з коханою людиною, чи далі в лісі з небритими мужиками?
За 20к - Багато покутити можна))) А на руки там скільки пада, чі чьорнячком, без підтримки армії, а ще піддонатить пару к?
Успіх написав:Ви б погодились сидіти біля Лінії Розмежування БЕЗ ОБСТРІЛІВ, просто "бити байдики"/їсти тушонку?
Я не розумію цього. В мене прямо зараз є родичі за 15км від лінії розмежування. Куди Прилітають каби, обстріли погодинні. Не отримують нічого в той час як військовий отримує 50к і марить про 20к і дружину ДЕ? в львові? Так ось не всі з львова, є люди які і є з цього села, а якщо правильно розумію то прям і з Харкова, це взагалі ніби не село. Що ви хочете порівняти? Львів і Харків? Так і уявляю як умовний флай бере свої кавалірки в Харкові і несе їх у Львів)
Успіх написав:за 20К, навіть, просто тупо сидіти/рубати дрова десь хоч під кордоном бульбашів, але 24/7 і 7днів на тиждень
а зрозумів, тут було про під кордоном бульбашів)) тоді я суть зрозумів, згоден) Сорі за наїзд)