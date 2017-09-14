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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1320913210132111321213213>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 78
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 16:03

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 16:11

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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 16:21

ухылянт пакует полицейского
Зображення
что то мне это напомнило
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 13 бер, 2025 16:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 16:27

  холява написав:барабашов

Я співчуваю Гадомьскому ( краще би я помилився )

Если вы воин, а не врач(в прошлом) - то какая вам разница
У вас другие сослуживцы и коллеги были
Фамилия не Гадомский
Тело где держали 12 дней, в каком морге - не в курсе
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 16:40

  Banderlog написав:
  BeneFuckTor написав:
  Banderlog написав:За 20 тисяч служити не будуть, це ще в мирний час десь коло дому нормальна зарплата.


Воно то так, але не так. Для києва це може і маленька, для села і велика. А цифру яку не дай завжди буде мало, і як щас не хочуть на 20 так само не будуть хотіть і на 40. А більше за нічого не робіньня платить я хз.

Бо район бойових дій же підпадає під купу міст, де можна вільно ходити по місту, і купувати пиріжки і школи з садками працюють, а це вже +50, я ж правильно розумію поясніть?

Не правильно. 20,5 гола + 30т в зоні ведення бд, разом в солдата зараз десь 48, якщо виходить на позиції то за час на позиціях посуточно замість +30, +100,
+50 тільки за бойове управління військами і може вийти що + 50 це більше ніж +100, смотря як де нараховують.
Кажете 20т багато для села?
8 годинний робочий день? 5 денний робочий тиждень?
Умови праці? Може бути що в полі цілодобово на вітрі і непогоді доведеться бути? А родину бачити 30 днів на рік? Чи може ви на 20т перевезете ще в якийсь задрищєнськ і сімю з дітьми щоб вони в садок ходили в прифронтових селах? Знімати хату?
Логіка залізна... яку не дай то мала буде? Ну давайте тоді зменшим з 20 до 10? ) раз всеодно. Допустим навіть якийсь пющий безсімейний селянин на 20т погодиться.
Але ж в армії мають бути і маломальськи спеціалісти? Які щось робити вміють? Гайки крутити
Бензопилою не пораняться... :lol: на яку кваліфікацію солдата розраховуєте? Толковий разнорабочий? Завдання ж не в теплій казармі підлогу митиі бордюри красити?

Всё верно.
Если служить по 10 лет.
Если призывать по очереди на год, то все эти минусы перетерпеть можно. Даже за 20 тыс., а может, и за меньшие деньги. А вот контракт на несколько лет уже должно быть подороже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 16:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Не правильно. 20,5 гола + 30т в зоні ведення бд,


Зрозумів дякую. Тобто харків(загуглив) входить в цю зону і там отримують 50к?

Я не говорю що мало, а що багато, не моя ця справа, це тут Успіх розповідає.

  Успіх написав:П'ятиденний робочий тиждень і 24/7?
Кожен вечір ти з дружиною (дівчиною,коханкою), чи з небритими мужиками з перегаром?
На вихідних - в кіно/театр/піцерію і т.п. з коханою людиною, чи далі в лісі з небритими мужиками?

За 20к - Багато покутити можна)))
А на руки там скільки пада, чі чьорнячком, без підтримки армії, а ще піддонатить пару к?

  Успіх написав:Ви б погодились сидіти біля Лінії Розмежування БЕЗ ОБСТРІЛІВ, просто "бити байдики"/їсти тушонку?

Я не розумію цього. В мене прямо зараз є родичі за 15км від лінії розмежування. Куди Прилітають каби, обстріли погодинні. Не отримують нічого в той час як військовий отримує 50к і марить про 20к і дружину ДЕ? в львові? Так ось не всі з львова, є люди які і є з цього села, а якщо правильно розумію то прям і з Харкова, це взагалі ніби не село. Що ви хочете порівняти? Львів і Харків?
Так і уявляю як умовний флай бере свої кавалірки в Харкові і несе їх у Львів)


  Успіх написав:за 20К, навіть, просто тупо сидіти/рубати дрова десь хоч під кордоном бульбашів, але 24/7 і 7днів на тиждень

а зрозумів, тут було про під кордоном бульбашів)) тоді я суть зрозумів, згоден)
Сорі за наїзд)
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 17:20

74% українців готові боротися з рф без допомоги США, – опитування The Economist.

Майже 60% людей вірить у перемогу України, а 72% підтримують дії президента Зеленського. При цьому, лише 6% готові на поступки росії щодо територій, окупованих після 2022 року.

https://www.economist.com/europe/2025/0 ... pular-hero
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 17:31

  Xenon написав:
74% українців готові боротися з рф без допомоги США, – опитування The Economist.

Майже 60% людей вірить у перемогу України, а 72% підтримують дії президента Зеленського. При цьому, лише 6% готові на поступки росії щодо територій, окупованих після 2022 року.

https://www.economist.com/europe/2025/0 ... pular-hero
"Вірять і підтримують" це добре.
А захищати цю віру і підтримку зі зброєю в руках готові?
Чи краще з якої-небудь Польщі або на крайній випадок зі Львова?
Так само, як:
Аналогичное количество отвергает призыв более молодых солдат (70% против 17%), что может показаться несовместимым с решимостью продолжать борьбу.
, - за тим же посиланням?
Бо якось дивно, "лише 6% готові на поступки росії щодо територій, окупованих після 2022 року", проте мобілізація проводиться з великим напрягом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 17:50

З нами таке "ніслучіцццо нікогдА"!©))

  Wirująświatła написав:ухылянт пакует полицейского
Зображення

Годі постити тут постановочні відео! :lol:
Мабуть, сам такі тік-токи знімаєш зі своїми друзями? :mrgreen:

Бо кожен хотаб і песікіт знає, що всі самі йдуть в ТЦК, або самі ОХОЧЕ сідають в бусіки незламності! :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:03

За крок до перевороту думок©

  BeneFuckTor написав:а зрозумів, тут було про під кордоном бульбашів)) тоді я суть зрозумів, згоден)
Сорі за наїзд)

Суть наступна:
Недалеке майбутнє.
Перемир'я і РПВ.
Ніхто не стріляє/шахеди і ракети не літають!
Демобілізація всіх бажаючих!
Але!
Треба набрати умовно 100к новобранців(або і колишніх фронтовиків) "сторожувати/охороняти" всю лінію розмежування!
Обов'язково на контракт!!!
(можна запропонувати різні контракти на 1-2-3роки з різними додатковими плюшками для кожного контракту)

Так от питання(бажана відповідь військових, або колишніх військових) - на яку зарплату саме вони погодились би там "торчати"/ну може трохи лінію укріплення НЕвнапряг будувати - мінімум рік часу?(з однією відпусткою через пів року)
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