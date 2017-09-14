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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13210132111321213213>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 78
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:09

  Успіх написав:Так от питання(бажана відповідь військових, або колишніх військових) - на яку зарплату саме вони погодились би там "торчати"/ну може трохи лінію укріплення НЕвнапряг будувати - мінімум рік часу
вопрос не правильный. с перемирием краник помощи перекроют и на одно место будет 20м желающих. А остальные пойдут лапу сосать. Безработица знаешь какая?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 13 бер, 2025 18:10, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:10

  Успіх написав:Суть наступна:
Недалеке майбутнє.
Перемир'я і РПВ.
Ніхто не стріляє/шахеди і ракети не літають!
Демобілізація всіх бажаючих!
Але!
Треба набрати умовно 100к новобранців(або і колишніх фронтовиків) "сторожувати/охороняти" всю лінію розмежування!
Обов'язково на контракт!!!
(можна запропонувати різні контракти на 1-2-3роки з різними додатковими плюшками для кожного контракту)

Так от питання(бажана відповідь військових, або колишніх військових) - на яку зарплату саме вони погодились би там "торчати"/ну може трохи лінію укріплення НЕвнапряг будувати - мінімум рік часу?(з однією відпусткою через пів року)

Так перемир'я чи закінчення війни?
Якщо перемир'я то не буде "Демобілізація всіх бажаючих!".
Відповідно ваше питання некоректне.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:10

  ЛАД написав:[
Аналогичное количество отвергает призыв более молодых солдат (70% против 17%), что может показаться несовместимым с решимостью продолжать борьбу.
, - за тим же посиланням?
Бо якось дивно, "лише 6% готові на поступки росії щодо територій, окупованих після 2022 року", проте мобілізація проводиться з великим напрягом.

А что тут странного, если даже тут на форуме есть ряд персонажей готовых воевать до границ 91 года, но максимум на экономическом фронте платя ПДВ при посещении магазина , а еще лучше просто с дивана на форуме
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:22

Розібралися нарешті

Wirująświatła
Я готов заплатить 99% налогов, шоб после налогов мне осталось хотя бы 3куе. Просто есть величины, ниже которых бессмысленно работать или заниматься бизнесом.


Цікава позиція. Нарешті прояснилось. Віталя свої доходи до 3 куо не оподатковує
Зрозуміло. Бо має дохід ДО 3 куо
Було б під 5, то планка НЕ оподаткування була б 5.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:26

  Wirująświatła написав:

в кастюмі нє пахож, нє вєрю, фєйк
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:29

5днів/тиждень на складі, або кур'єром - проти 24/7 по лісах?

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Так от питання(бажана відповідь військових, або колишніх військових) - на яку зарплату саме вони погодились би там "торчати"/ну може трохи лінію укріплення НЕвнапряг будувати - мінімум рік часу
вопрос не правильный. с перемирием краник помощи перекроют и на одно место будет 20м желающих. А остальные пойдут лапу сосать. Безработица знаешь какая?

Вангуєш, що побіжать на зарплату 20К в бліндажі 24/7?

І то при сьогоднішніх цінах, коли ціни огірків і помідорів борються за перше місце? :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:30

  ЛАД написав:Если призывать по очереди на год, то все эти минусы перетерпеть можно. Даже за 20 тыс., а может, и за меньшие деньги. А вот контракт на несколько лет уже должно быть подороже.

для бюджетників із збереженням цицькоцмудильного місця (як то для дєкрєтниць демографічного фронту) мала би зайти така тєма
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:32

  andrijk777 написав:
  Успіх написав:Суть наступна:
Недалеке майбутнє.
Перемир'я і РПВ.
Ніхто не стріляє/шахеди і ракети не літають!
Демобілізація всіх бажаючих!
Але!
Треба набрати умовно 100к новобранців(або і колишніх фронтовиків) "сторожувати/охороняти" всю лінію розмежування!
Обов'язково на контракт!!!
(можна запропонувати різні контракти на 1-2-3роки з різними додатковими плюшками для кожного контракту)

Так от питання(бажана відповідь військових, або колишніх військових) - на яку зарплату саме вони погодились би там "торчати"/ну може трохи лінію укріплення НЕвнапряг будувати - мінімум рік часу?(з однією відпусткою через пів року)

Так перемир'я чи закінчення війни?
Якщо перемир'я то не буде "Демобілізація всіх бажаючих!".
Відповідно ваше питання некоректне.

Ок.
Кінець війни.

Мене сама суть питання цікавить - за скільки готові сидіти по лісах 24/7, коли вже нічого на голову НЕ прилітає?
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:33

  Xenon написав:
74% українців готові боротися з рф без допомоги США, – опитування The Economist.

Майже 60% людей вірить у перемогу України, а 72% підтримують дії президента Зеленського. При цьому, лише 6% готові на поступки росії щодо територій, окупованих після 2022 року.

https://www.economist.com/europe/2025/0 ... pular-hero

і де ж ті незламники? в рекрутцентрах в чергах?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:34

flyman

як то для дєкрєтниць демографічного фронту


По неперевіреним даним від Ночкіна перша філіпінка, яку ти захотів 11 років тому , зараз вже вшосте йде в декрет. Всі отримують прізвище MUKHA , всі Андрійовичі.

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Тому що не можна бути таким не перебірливим в своїх бажаннях!!! :lol:
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