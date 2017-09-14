Успіх написав:Так от питання(бажана відповідь військових, або колишніх військових) - на яку зарплату саме вони погодились би там "торчати"/ну може трохи лінію укріплення НЕвнапряг будувати - мінімум рік часу
вопрос не правильный. с перемирием краник помощи перекроют и на одно место будет 20м желающих. А остальные пойдут лапу сосать. Безработица знаешь какая?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 13 бер, 2025 18:10, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Суть наступна: Недалеке майбутнє. Перемир'я і РПВ. Ніхто не стріляє/шахеди і ракети не літають! Демобілізація всіх бажаючих! Але! Треба набрати умовно 100к новобранців(або і колишніх фронтовиків) "сторожувати/охороняти" всю лінію розмежування! Обов'язково на контракт!!! (можна запропонувати різні контракти на 1-2-3роки з різними додатковими плюшками для кожного контракту)
Так от питання(бажана відповідь військових, або колишніх військових) - на яку зарплату саме вони погодились би там "торчати"/ну може трохи лінію укріплення НЕвнапряг будувати - мінімум рік часу?(з однією відпусткою через пів року)
Так перемир'я чи закінчення війни? Якщо перемир'я то не буде "Демобілізація всіх бажаючих!". Відповідно ваше питання некоректне.
Аналогичное количество отвергает призыв более молодых солдат (70% против 17%), что может показаться несовместимым с решимостью продолжать борьбу.
, - за тим же посиланням? Бо якось дивно, "лише 6% готові на поступки росії щодо територій, окупованих після 2022 року", проте мобілізація проводиться з великим напрягом.
А что тут странного, если даже тут на форуме есть ряд персонажей готовых воевать до границ 91 года, но максимум на экономическом фронте платя ПДВ при посещении магазина , а еще лучше просто с дивана на форуме
Успіх написав:Так от питання(бажана відповідь військових, або колишніх військових) - на яку зарплату саме вони погодились би там "торчати"/ну може трохи лінію укріплення НЕвнапряг будувати - мінімум рік часу
вопрос не правильный. с перемирием краник помощи перекроют и на одно место будет 20м желающих. А остальные пойдут лапу сосать. Безработица знаешь какая?
Вангуєш, що побіжать на зарплату 20К в бліндажі 24/7?
І то при сьогоднішніх цінах, коли ціни огірків і помідорів борються за перше місце?
Успіх написав:Суть наступна: Недалеке майбутнє. Перемир'я і РПВ. Ніхто не стріляє/шахеди і ракети не літають! Демобілізація всіх бажаючих! Але! Треба набрати умовно 100к новобранців(або і колишніх фронтовиків) "сторожувати/охороняти" всю лінію розмежування! Обов'язково на контракт!!! (можна запропонувати різні контракти на 1-2-3роки з різними додатковими плюшками для кожного контракту)
Так от питання(бажана відповідь військових, або колишніх військових) - на яку зарплату саме вони погодились би там "торчати"/ну може трохи лінію укріплення НЕвнапряг будувати - мінімум рік часу?(з однією відпусткою через пів року)
Так перемир'я чи закінчення війни? Якщо перемир'я то не буде "Демобілізація всіх бажаючих!". Відповідно ваше питання некоректне.
Ок. Кінець війни.
Мене сама суть питання цікавить - за скільки готові сидіти по лісах 24/7, коли вже нічого на голову НЕ прилітає?