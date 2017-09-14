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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13211132121321313214>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 78
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:44

  flyman написав:
  Xenon написав:
74% українців готові боротися з рф без допомоги США, – опитування The Economist.

Майже 60% людей вірить у перемогу України, а 72% підтримують дії президента Зеленського. При цьому, лише 6% готові на поступки росії щодо територій, окупованих після 2022 року.

https://www.economist.com/europe/2025/0 ... pular-hero

і де ж ті незламники? в рекрутцентрах в чергах?

Теребят pisyu то кита, то сибакы, периодически в очках от кутюр постукивая в бубен.
А что ещё делать ожидая рейс в Аликанте?
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:49

  Shaman написав:це лайно від Лаврова, й залишиться таким. можна хіба читати, щоб розуміти, про що вони думають. руський сказав - значить збрехав. а серед українських коментаторів є розумні люди - треба вміти відрізняти 8)
Таку фігню треба знати, щоб розуміти реальний стан речей. Тупо знати намір ворога. Москалі нахабні, самовпевнені, ніщо не змінилося за роки війни. Поразки не очікують, можуть грати " в довгу". Знають що ніхто військово проти них не виступить, все інще переживуть, мають наміри брати що зможуть. Чому кіпіш за цитування лаврова - не розумію. Стратегічно все погано, не тільки для нас а і для Європи.
d44
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:51

Россия в теории согласна на перемирие в Украине, но в реальности опасается, что ВСУ продолжат мобилизовать военных и получать оружие — Путин

Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко заявил, что Россия готова на перемирие в Украине, но только если оно приведет к долгосрочному миру и устранить изначальные причины войны (ранее среди таких причин Путин называл правление Владимира Зеленского и расширение НАТО).

Кроме того, Путин настаивает на том, что урегулирование должно соответствовать «реалиям на земле». В качестве таких реалий он привел доклады, которые вчера заслушал в штабе командования в Курске. Согласно этим данным, ВС РФ массово уничтожают технику ВСУ.

«Эти 30 суток [перемирия] будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы Украине поставлялось оружие? <...> Или ничего этого не будет делаться? А как будут решаться вопросы контроля, верификации? Как нам будем гарантировано, что ничего подобного происходить не будет? Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действия? Какова цена этим приказам? Почти 2000 километров [линии фронта]. Кто будет контролировать там нарушения режима прекращения огня? Сама по себе идея правильная, и мы безусловно ее поддерживаем. Нам нужно с американскими партнерами-коллегами на этот счет переговорить, с президентом Трампом, но сама по себе идея нами поддерживается»,
— сказал Путин.
«Ми хочемо гарантій, що під час 30-денного перемир'я Україна не проводитиме мобілізацію, не проводитиме підготовку і не отримуватиме зброю», — путін

ссылка на видео
https://t.me/c/1713708838/43505
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 13 бер, 2025 18:54, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:53

  Xenon написав:
  ЛАД написав:[
Аналогичное количество отвергает призыв более молодых солдат (70% против 17%), что может показаться несовместимым с решимостью продолжать борьбу.
, - за тим же посиланням?
Бо якось дивно, "лише 6% готові на поступки росії щодо територій, окупованих після 2022 року", проте мобілізація проводиться з великим напрягом.

А что тут странного, если даже тут на форуме есть ряд персонажей готовых воевать до границ 91 года, но максимум на экономическом фронте платя ПДВ при посещении магазина , а еще лучше просто с дивана на форуме

Пригадую відео про на всьо гатових раді родіни москалів, но як дійшла справа до залишити дані на случай частічной мобілізації - та нє, мне ето не надо, стрьомно... - ноги в руки і дьору.
Так і тут, прям адінарот.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:56

  d44 написав:
  Shaman написав:це лайно від Лаврова, й залишиться таким. можна хіба читати, щоб розуміти, про що вони думають. руський сказав - значить збрехав. а серед українських коментаторів є розумні люди - треба вміти відрізняти 8)
Таку фігню треба знати, щоб розуміти реальний стан речей. Тупо знати намір ворога. Москалі нахабні, самовпевнені, ніщо не змінилося за роки війни. Поразки не очікують, можуть грати " в довгу". Знають що ніхто військово проти них не виступить, все інще переживуть, мають наміри брати що зможуть. Чому кіпіш за цитування лаврова - не розумію. Стратегічно все погано, не тільки для нас а і для Європи.

Чим для Європи погано? Що орків стає менше, зменшуються запаси/резерви і падає економічний потенціал? Ну хай протягнуть вони там ще 10..20..30 років, а потім будуть "наздоганяти Китай"? Чи що мається на увазі "стратегічно все погано"?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 19:13

  Wirująświatła написав:
«Ми хочемо гарантій, що під час 30-денного перемир'я Україна не проводитиме мобілізацію, не проводитиме підготовку і не отримуватиме зброю», — путін


Нехай тоді і РФ не підписує нових контрактників, не проводить підготовку і зупинить усі заводи з виготовлення зброї.
Очевидно що вимоги путіна нереальні. Та й саме перемир'я малореальне.
Ні путін ні Зеленський миру не хочуть, а просто грають гру.

Зе знайшов прекрасне для себе рішення - "мир на 30 днів". Виборів не буде і путін на це не погодиться. Все. Тупік.
І путін і Зе зробили один одного крайніми, а війна то продовжується.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 19:15

Ваша думка дуже важлива для нас, залишайтесь на лінії...)))

  Hotab написав:Зображення

Хотаб, а ти на яку зп погодився після кінця війни сидіти по лісах 24/7?

Чи ну його нах?
Краще сидіти по Занзібарах? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 19:17

  flyman написав:
  d44 написав:Таку фігню треба знати, щоб розуміти реальний стан речей. Тупо знати намір ворога. Москалі нахабні, самовпевнені, ніщо не змінилося за роки війни. Поразки не очікують, можуть грати " в довгу". Знають що ніхто військово проти них не виступить, все інще переживуть, мають наміри брати що зможуть. Чому кіпіш за цитування лаврова - не розумію. Стратегічно все погано, не тільки для нас а і для Європи.

Чим для Європи погано? Що орків стає менше, зменшуються запаси/резерви і падає економічний потенціал? Ну хай протягнуть вони там ще 10..20..30 років, а потім будуть "наздоганяти Китай"? Чи що мається на увазі "стратегічно все погано"?

Просто по телевізору(в Телеграмі) сказали що "і для Європи все погано". Телевізор/Телеграм брехати ж не буде. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 19:26

  Успіх написав:
  Hotab написав:Зображення

Хотаб, а ти на яку зп погодився після кінця війни сидіти по лісах 24/7?

Чи ну його нах?
Краще сидіти по Занзібарах? :mrgreen:

А на фото наш пилот в период выбора между Аликанте и блиндажом???
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 19:32

Парламент Франции принял резолюцию о конфискации замороженных российских активов

Национальное собрание Франции в среду приняло резолюцию с призывом усилить поддержку Украины. Как сообщает (https://www.bfmtv.com/politique/guerre- ... 20945.html) BFMTV, документ призывает союзников страны «продолжать и увеличивать свою политическую, экономическую и военную поддержку Украины», а также использовать замороженные российские активы «для поддержки украинского сопротивления и восстановления страны».

Отмечается, что против конфискации 210 млрд евро российских резервов, находящихся в Европе, пока выступает правительство Франции, а резолюция носит символический характер. В нижней палате французского парламента по вопросу, о замороженных активах, а также о создании общеевропейской системы обороны и поддержки вступления Украины в ЕС разгорелись дебаты, пишет телеканал. Документ приняли 288 голосами «за» при 54 «против».
Wirująświatła
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