Россия в теории согласна на перемирие в Украине, но в реальности опасается, что ВСУ продолжат мобилизовать военных и получать оружие — Путин



Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко заявил, что Россия готова на перемирие в Украине, но только если оно приведет к долгосрочному миру и устранить изначальные причины войны (ранее среди таких причин Путин называл правление Владимира Зеленского и расширение НАТО).



Кроме того, Путин настаивает на том, что урегулирование должно соответствовать «реалиям на земле». В качестве таких реалий он привел доклады, которые вчера заслушал в штабе командования в Курске. Согласно этим данным, ВС РФ массово уничтожают технику ВСУ.



«Эти 30 суток [перемирия] будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы Украине поставлялось оружие? <...> Или ничего этого не будет делаться? А как будут решаться вопросы контроля, верификации? Как нам будем гарантировано, что ничего подобного происходить не будет? Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действия? Какова цена этим приказам? Почти 2000 километров [линии фронта]. Кто будет контролировать там нарушения режима прекращения огня? Сама по себе идея правильная, и мы безусловно ее поддерживаем. Нам нужно с американскими партнерами-коллегами на этот счет переговорить, с президентом Трампом, но сама по себе идея нами поддерживается»,

— сказал Путин.

