Аналогичное количество отвергает призыв более молодых солдат (70% против 17%), что может показаться несовместимым с решимостью продолжать борьбу.
, - за тим же посиланням? Бо якось дивно, "лише 6% готові на поступки росії щодо територій, окупованих після 2022 року", проте мобілізація проводиться з великим напрягом.
А что тут странного, если даже тут на форуме есть ряд персонажей готовых воевать до границ 91 года, но максимум на экономическом фронте платя ПДВ при посещении магазина , а еще лучше просто с дивана на форуме
Пригадую відео про на всьо гатових раді родіни москалів, но як дійшла справа до залишити дані на случай частічной мобілізації - та нє, мне ето не надо, стрьомно... - ноги в руки і дьору. Так і тут, прям адінарот.
Shaman написав:це лайно від Лаврова, й залишиться таким. можна хіба читати, щоб розуміти, про що вони думають. руський сказав - значить збрехав. а серед українських коментаторів є розумні люди - треба вміти відрізняти
Таку фігню треба знати, щоб розуміти реальний стан речей. Тупо знати намір ворога. Москалі нахабні, самовпевнені, ніщо не змінилося за роки війни. Поразки не очікують, можуть грати " в довгу". Знають що ніхто військово проти них не виступить, все інще переживуть, мають наміри брати що зможуть. Чому кіпіш за цитування лаврова - не розумію. Стратегічно все погано, не тільки для нас а і для Європи.
Чим для Європи погано? Що орків стає менше, зменшуються запаси/резерви і падає економічний потенціал? Ну хай протягнуть вони там ще 10..20..30 років, а потім будуть "наздоганяти Китай"? Чи що мається на увазі "стратегічно все погано"?
d44 написав:Таку фігню треба знати, щоб розуміти реальний стан речей. Тупо знати намір ворога. Москалі нахабні, самовпевнені, ніщо не змінилося за роки війни. Поразки не очікують, можуть грати " в довгу". Знають що ніхто військово проти них не виступить, все інще переживуть, мають наміри брати що зможуть. Чому кіпіш за цитування лаврова - не розумію. Стратегічно все погано, не тільки для нас а і для Європи.
Чим для Європи погано? Що орків стає менше, зменшуються запаси/резерви і падає економічний потенціал? Ну хай протягнуть вони там ще 10..20..30 років, а потім будуть "наздоганяти Китай"? Чи що мається на увазі "стратегічно все погано"?
Просто по телевізору(в Телеграмі) сказали що "і для Європи все погано". Телевізор/Телеграм брехати ж не буде.
Парламент Франции принял резолюцию о конфискации замороженных российских активов
Национальное собрание Франции в среду приняло резолюцию с призывом усилить поддержку Украины. Как сообщает (https://www.bfmtv.com/politique/guerre- ... 20945.html) BFMTV, документ призывает союзников страны «продолжать и увеличивать свою политическую, экономическую и военную поддержку Украины», а также использовать замороженные российские активы «для поддержки украинского сопротивления и восстановления страны».
Отмечается, что против конфискации 210 млрд евро российских резервов, находящихся в Европе, пока выступает правительство Франции, а резолюция носит символический характер. В нижней палате французского парламента по вопросу, о замороженных активах, а также о создании общеевропейской системы обороны и поддержки вступления Украины в ЕС разгорелись дебаты, пишет телеканал. Документ приняли 288 голосами «за» при 54 «против».
Аналогичное количество отвергает призыв более молодых солдат (70% против 17%), что может показаться несовместимым с решимостью продолжать борьбу.
, - за тим же посиланням? Бо якось дивно, "лише 6% готові на поступки росії щодо територій, окупованих після 2022 року", проте мобілізація проводиться з великим напрягом.
А что тут странного, если даже тут на форуме есть ряд персонажей готовых воевать до границ 91 года, но максимум на экономическом фронте платя ПДВ при посещении магазина , а еще лучше просто с дивана на форуме
назвіть хоч одного. бо оце один з маніпулятивних прийомів - вигадують про проукраїнських форумчан, що вони за кордони 91 року, - але цього й близько немає. тобто просто брешуть... й є ще декілька таких питань...
«Ми хочемо гарантій, що під час 30-денного перемир'я Україна не проводитиме мобілізацію, не проводитиме підготовку і не отримуватиме зброю», — путін
Нехай тоді і РФ не підписує нових контрактників, не проводить підготовку і зупинить усі заводи з виготовлення зброї. Очевидно що вимоги путіна нереальні. Та й саме перемир'я малореальне. Ні путін ні Зеленський миру не хочуть, а просто грають гру.
Зе знайшов прекрасне для себе рішення - "мир на 30 днів". Виборів не буде і путін на це не погодиться. Все. Тупік. І путін і Зе зробили один одного крайніми, а війна то продовжується.
про путіна правда. а "ні Зеленський миру не хочуть" - це вигадки наших антиукраїнських форумчан. з якою метою - ще треба розібратися