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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13212132131321413215>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 78
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 19:50

  Успіх написав:Хотаб, а ти на яку зп погодився після кінця війни сидіти по лісах 24/7?

Чи ну його нах?
Краще сидіти по Занзібарах? :mrgreen:

Hotab вже називав вартість свого ВОС - щось типу 10 куо. 8)

за 50 т грн буде черга, але солдатам - та й тобі Успіх стільки платити не будуть. 25-30 т грн. ти ж не забувай, що в армії тобі гроші витрачати нема на що - їжа та житло безкоштовно ;)

скільки платити професійним військовим - це окреме питання. ще раз повторю свій прогноз - після закінчення війни нам потрібно створювати ПВК. в сучасному світі знадобляться ПВК зі знанням російської мови - розмовляти з аборігенами :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 19:56

flyman муха хочешь такую бороду?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 20:00

Shaman
та й тобі Успіх стільки платити не будуть. 25-30 т грн.


Мінус вирахування за пролюблений дрон

Наш 8-класник настільки обмежено непридатний думати, що ставить себе, мийщика снарядів, в ряд з військовими спеціалістами. Не зрозумів досі, що у нього був один шанс стати людиною, дронщиком, так він його пролюбив разом з дроном.

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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 20:10

  d44 написав:
  Shaman написав:це лайно від Лаврова, й залишиться таким. можна хіба читати, щоб розуміти, про що вони думають. руський сказав - значить збрехав. а серед українських коментаторів є розумні люди - треба вміти відрізняти 8)
Таку фігню треба знати, щоб розуміти реальний стан речей. Тупо знати намір ворога. Москалі нахабні, самовпевнені, ніщо не змінилося за роки війни. Поразки не очікують, можуть грати " в довгу". Знають що ніхто військово проти них не виступить, все інще переживуть, мають наміри брати що зможуть. Чому кіпіш за цитування лаврова - не розумію. Стратегічно все погано, не тільки для нас а і для Європи.

вони думають, що можуть грати "в довгу" - в реальності країна деградує все більше, й доволі швидко. тому стратегічно зрозуміло, чим це закінчиться - Раша лясне.

для нас це проблема. для Європи - своєчасний дзвоник, що рано відмовляться від армій, треба тримати порох сухим. реальних проблем для об'єднаної Європи Раша не створить. для розколотої - можливі варіанти. тому так, реорганізація ЄС має бути - щоб один угорський фрік не міг гальмувати весь ЄС.

я ще чекаю іншого - чим далі Раша буде брязкати зброєю, а США навпаки умивати руки - коли керівництво Німеччині поставить питання: вже 21 сторіччя, 20 було давно, з'явилися нові нацисти (руські) - тому Німеччина має право на повноцінну армію та ядерну зброю. та склад Совбезу ООН треба передивитись. а от тоді цікаво, як швидко відродиться "сумрачный немецкий гений" 8)

й Японія скаже те саме. які цікаві часи
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 13 бер, 2025 20:12, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 20:10

  Hotab написав:Але в конкурсі дебільних питань це не на першому. Перше було , коли ти залишаєш немовлят дома самих і йдеш на вулицю.

:shock:
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 20:12

Financial Times: По словам западных чиновников, самой острой проблемой Украины является не нехватка оружия или боеприпасов, а нехватка людей. Первоначальный подход правительства заключался в том, чтобы не отправлять молодых людей на фронт, утверждая, что оно хотело сохранить их для восстановления общества после войны. Воинская повинность была для мужчин в возрасте от 27 до 60 лет; так что Украина имела что-то вроде армии среднего возраста.
Но в отчаянии взгляд вербовщиков теперь расширяется. В апреле прошлого года призывной возраст был снижен до 25 лет. На фоне сообщений о том, что передовые части работают только в половину или даже в треть численности, власти теперь предлагают специальные улучшенные финансовые условия для мужчин в возрасте 18-24 лет, которые служат на фронте. «Очень сложно выполнить цели по набору», — говорит высокопоставленный западный военный чиновник. «Цель — около 30 000 человек в месяц, но никто не хочет быть последним завербованным — или убитым».

Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики, считает, что ход событий в 2025 году во многом будет определяться тем, сможет ли Украина сохранить численность вербовщиков, стабилизировав при этом уровень дезертирства и «самовольных отлучек».
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 20:22

  барабашов написав:
Вот завтра и выясним у них сколько реально там накрыло.


... тільки я дуже прошу вас писати правду , а не зі слів когось , якого й близько на полігоні не було , але він бачив як літають дрони .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 20:40

  Wirująświatła написав:
Financial Times: По словам западных чиновников, самой острой проблемой Украины является не нехватка оружия или боеприпасов, а нехватка людей. Первоначальный подход правительства заключался в том, чтобы не отправлять молодых людей на фронт, утверждая, что оно хотело сохранить их для восстановления общества после войны. Воинская повинность была для мужчин в возрасте от 27 до 60 лет; так что Украина имела что-то вроде армии среднего возраста.
Но в отчаянии взгляд вербовщиков теперь расширяется. В апреле прошлого года призывной возраст был снижен до 25 лет. На фоне сообщений о том, что передовые части работают только в половину или даже в треть численности, власти теперь предлагают специальные улучшенные финансовые условия для мужчин в возрасте 18-24 лет, которые служат на фронте. «Очень сложно выполнить цели по набору», — говорит высокопоставленный западный военный чиновник. «Цель — около 30 000 человек в месяц, но никто не хочет быть последним завербованным — или убитым».

Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики, считает, что ход событий в 2025 году во многом будет определяться тем, сможет ли Украина сохранить численность вербовщиков, стабилизировав при этом уровень дезертирства и «самовольных отлучек».

Валя Котик отримав героя в 14
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 20:42

неолень

flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 20:51

Коротше - бачу ніхто не хоче за 20К сидіти по лісах 24/7!!!

  Shaman написав:Hotab вже називав вартість свого ВОС - щось типу 10 куо
Угу.
Я забув, що в нього "не той ВОС"))
  Shaman написав:за 50 т грн буде черга, але солдатам - та й тобі Успіх стільки платити не будуть. 25-30 т грн. ти ж не забувай, що в армії тобі гроші витрачати нема на що - їжа та житло безкоштовно
За 25-30к мало хто буде сидіти 24/7!

І що то за тупе - "гроші нема на що витрачати"???
Тобто що - ми завжди будемо брати модель умовного ХОЛОСТЯКА Флая?

А якщо в кожного другого вдома дружина з дітьми, чи хворі батьки?
То такі точно побіжать сидіти по лісах 24/7 за 20К?

Якщо в армії нема на що витрачати(хоча є на що) - то не означає, що вдома сім'я живе в картонній коробці і харчується зі смітників!
Успіх
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