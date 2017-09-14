Успіх написав:Хотаб, а ти на яку зп погодився після кінця війни сидіти по лісах 24/7?
Чи ну його нах? Краще сидіти по Занзібарах?
Hotab вже називав вартість свого ВОС - щось типу 10 куо.
за 50 т грн буде черга, але солдатам - та й тобі Успіх стільки платити не будуть. 25-30 т грн. ти ж не забувай, що в армії тобі гроші витрачати нема на що - їжа та житло безкоштовно
скільки платити професійним військовим - це окреме питання. ще раз повторю свій прогноз - після закінчення війни нам потрібно створювати ПВК. в сучасному світі знадобляться ПВК зі знанням російської мови - розмовляти з аборігенами
та й тобі Успіх стільки платити не будуть. 25-30 т грн.
Мінус вирахування за пролюблений дрон
Наш 8-класник настільки обмежено непридатний думати, що ставить себе, мийщика снарядів, в ряд з військовими спеціалістами. Не зрозумів досі, що у нього був один шанс стати людиною, дронщиком, так він його пролюбив разом з дроном.
Shaman написав:це лайно від Лаврова, й залишиться таким. можна хіба читати, щоб розуміти, про що вони думають. руський сказав - значить збрехав. а серед українських коментаторів є розумні люди - треба вміти відрізняти
Таку фігню треба знати, щоб розуміти реальний стан речей. Тупо знати намір ворога. Москалі нахабні, самовпевнені, ніщо не змінилося за роки війни. Поразки не очікують, можуть грати " в довгу". Знають що ніхто військово проти них не виступить, все інще переживуть, мають наміри брати що зможуть. Чому кіпіш за цитування лаврова - не розумію. Стратегічно все погано, не тільки для нас а і для Європи.
вони думають, що можуть грати "в довгу" - в реальності країна деградує все більше, й доволі швидко. тому стратегічно зрозуміло, чим це закінчиться - Раша лясне.
для нас це проблема. для Європи - своєчасний дзвоник, що рано відмовляться від армій, треба тримати порох сухим. реальних проблем для об'єднаної Європи Раша не створить. для розколотої - можливі варіанти. тому так, реорганізація ЄС має бути - щоб один угорський фрік не міг гальмувати весь ЄС.
я ще чекаю іншого - чим далі Раша буде брязкати зброєю, а США навпаки умивати руки - коли керівництво Німеччині поставить питання: вже 21 сторіччя, 20 було давно, з'явилися нові нацисти (руські) - тому Німеччина має право на повноцінну армію та ядерну зброю. та склад Совбезу ООН треба передивитись. а от тоді цікаво, як швидко відродиться "сумрачный немецкий гений"
й Японія скаже те саме. які цікаві часи
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 13 бер, 2025 20:12, всього редагувалось 1 раз.
Financial Times: По словам западных чиновников, самой острой проблемой Украины является не нехватка оружия или боеприпасов, а нехватка людей. Первоначальный подход правительства заключался в том, чтобы не отправлять молодых людей на фронт, утверждая, что оно хотело сохранить их для восстановления общества после войны. Воинская повинность была для мужчин в возрасте от 27 до 60 лет; так что Украина имела что-то вроде армии среднего возраста. Но в отчаянии взгляд вербовщиков теперь расширяется. В апреле прошлого года призывной возраст был снижен до 25 лет. На фоне сообщений о том, что передовые части работают только в половину или даже в треть численности, власти теперь предлагают специальные улучшенные финансовые условия для мужчин в возрасте 18-24 лет, которые служат на фронте. «Очень сложно выполнить цели по набору», — говорит высокопоставленный западный военный чиновник. «Цель — около 30 000 человек в месяц, но никто не хочет быть последним завербованным — или убитым».
Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики, считает, что ход событий в 2025 году во многом будет определяться тем, сможет ли Украина сохранить численность вербовщиков, стабилизировав при этом уровень дезертирства и «самовольных отлучек».
Financial Times: По словам западных чиновников, самой острой проблемой Украины является не нехватка оружия или боеприпасов, а нехватка людей. Первоначальный подход правительства заключался в том, чтобы не отправлять молодых людей на фронт, утверждая, что оно хотело сохранить их для восстановления общества после войны. Воинская повинность была для мужчин в возрасте от 27 до 60 лет; так что Украина имела что-то вроде армии среднего возраста. Но в отчаянии взгляд вербовщиков теперь расширяется. В апреле прошлого года призывной возраст был снижен до 25 лет. На фоне сообщений о том, что передовые части работают только в половину или даже в треть численности, власти теперь предлагают специальные улучшенные финансовые условия для мужчин в возрасте 18-24 лет, которые служат на фронте. «Очень сложно выполнить цели по набору», — говорит высокопоставленный западный военный чиновник. «Цель — около 30 000 человек в месяц, но никто не хочет быть последним завербованным — или убитым».
Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики, считает, что ход событий в 2025 году во многом будет определяться тем, сможет ли Украина сохранить численность вербовщиков, стабилизировав при этом уровень дезертирства и «самовольных отлучек».