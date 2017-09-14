Financial Times: По словам западных чиновников, самой острой проблемой Украины является не нехватка оружия или боеприпасов, а нехватка людей. Первоначальный подход правительства заключался в том, чтобы не отправлять молодых людей на фронт, утверждая, что оно хотело сохранить их для восстановления общества после войны. Воинская повинность была для мужчин в возрасте от 27 до 60 лет; так что Украина имела что-то вроде армии среднего возраста.

Но в отчаянии взгляд вербовщиков теперь расширяется. В апреле прошлого года призывной возраст был снижен до 25 лет. На фоне сообщений о том, что передовые части работают только в половину или даже в треть численности, власти теперь предлагают специальные улучшенные финансовые условия для мужчин в возрасте 18-24 лет, которые служат на фронте. «Очень сложно выполнить цели по набору», — говорит высокопоставленный западный военный чиновник. «Цель — около 30 000 человек в месяц, но никто не хочет быть последним завербованным — или убитым».



Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики, считает, что ход событий в 2025 году во многом будет определяться тем, сможет ли Украина сохранить численность вербовщиков, стабилизировав при этом уровень дезертирства и «самовольных отлучек».