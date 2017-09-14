|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 13 бер, 2025 20:56
Shaman
А твой ВОС сколько стоит на моменте?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4939
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 352 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 13 бер, 2025 20:59
барабашов написав:Shaman
А твой ВОС сколько стоит на моменте?
А твой ? Лейтенант Шуба
Или уже старший лейтенант ? )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10886
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|89388
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|263901
|
|
|6076
|911441
|
|