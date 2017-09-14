The Times: Согласится ли Путин на прекращение огня на Украине? Разбираем его варианты. Часть 1/2.



▪️Российский лидер не достиг своих военных целей, но отказ от перемирия грозит ужесточением санкций. Президент Путин, которого долгое время считали мастером геополитической игры, оказался в сложном положении.



▪️Когда в четверг в Москву прибудет специальный посланник США Стив Уиткофф с предложением о немедленном 30-дневном прекращении огня, российский президент окажется в цугцванге — шахматной ситуации, когда любой возможный ход ведёт к ухудшению позиции.



▪️Поскольку ему не удалось достичь ни одной из ключевых целей полномасштабного вторжения на Украину, завершение боевых действий не отвечает его интересам. Ценой жизни от 150 000 до 200 000 российских солдат он захватил примерно 11% территории Украины с 2022 года, но так и не взял ни одного из крупных городов, на которые рассчитывал.



▪️Но война изначально шла не за землю. Её целью была попытка свергнуть прозападное руководство Украины и вернуть страну под контроль Москвы. Спустя три года правительство Зеленского всё ещё стоит у власти, а Киев стал ещё теснее интегрирован с Западом.



▪️Как показало стремительное возвращение территорий в Курской области на этой неделе, российская армия всё ещё способна продвигаться вперёд, пусть и ценой больших потерь. Российская экономика, несмотря на постоянные прогнозы о её скором коллапсе, продолжает работать, и многие аналитики считают, что она сможет поддерживать нынешний уровень военных расходов как минимум ещё год.



▪️Поэтому перемирие стало бы стратегическим поражением для Путина, который всего неделю назад сказал матери погибшего российского солдата, что добивается ничего меньшего, чем «победа».



▪️Заместитель генерального директора Королевского объединённого института оборонных исследований Малкольм Чалмерс пояснил: «Продолжительное безоговорочное перемирие укрепило бы Украину как свободное и независимое государство, тесно связанное с Европой и находящееся вне сферы влияния России. Как только прекратится огонь, аэропорты Украины откроются, иностранная помощь начнёт поступать быстрее, и в стране появится ощущение успеха. Это не та цель, ради которой Россия вела три года кровопролитной войны. Путину будет крайне сложно объяснить своим сторонникам, зачем он пролил столько крови и потратил такие огромные ресурсы».



▪️Однако отказ от предложения о прекращении огня также сулит Путину серьёзные проблемы.



▪️Кремль постоянно пытался представить Украину как главную преграду на пути к миру. Если Путин отвергнет предложение Уиткоффа, эта иллюзия рассыплется, а Белый дом может ответить новыми карательными мерами — ужесточением экономических санкций против России и увеличением военной помощи Украине. Эти шаги будут направлены на то, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.



▪️Кроме того, он рискует потерять расположение президента Трампа, чей приход к власти привёл к значительным изменениям в мировой геополитике, которые до сих пор шли на пользу России.



▪️В подтверждение того, что Москва заинтересована в продолжении этой новой линии сотрудничества, министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью американским видеоблогерам, в котором похвалил администрацию Трампа за возвращение к «традиционным христианским ценностям» и выразил готовность России к «нормальным отношениям» с США.



▪️Бывший российский депутат Илья Пономарёв, возглавляющий теневой парламент в изгнании, выступающий против Путина, считает, что российский лидер, скорее всего, согласится на перемирие, но попытается извлечь из него максимальную выгоду через манипуляции.



▪️Скорее всего, Путин не примет перемирие без условий. Он может выдвинуть требования, например, проведение президентских выборов в Украине, передачу украинских территорий в Курской области или официальное признание захваченных Россией территорий.



▪️Пономарёв считает, что требование выборов в Украине — наиболее вероятное условие. Это позволило бы Путину одновременно попытаться сместить Зеленского и выиграть время на переговоры с Трампом о «разделе сфер влияния» и укреплении взаимного доверия.



▪️В конечном итоге, Путин надеется заключить более выгодное для себя долгосрочное соглашение. Однако в самой Украине мало кто верит, что Путин будет соблюдать договорённости. Опыт Минских соглашений 2014 и 2015 годов, которые не смогли остановить войну в Донбассе, не оставляет надежды на честность Кремля.



▪️Александр Мережко, глава комитета Верховной Рады по международным делам, выразил скептицизм: «Путин боится Трампа, поэтому, думаю, он примет предложение. Но я почти уверен, что он не будет соблюдать перемирие и нарушит его при первой же возможности, потому что мир не в его интересах. И главный вопрос во всём этом — как в таком случае отреагирует Трамп?



