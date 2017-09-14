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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 13 бер, 2025 21:27
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Це ппц, що придумали!
Родича дружини вже другий раз пробували пакувати?🤦🏻(а він вчитель)
Знаєте, що придумали тцк?
Як/де "замаскувались?
в костюме собаки жди их дома на коврике.
З одного боку от дійсно - чому не піти по хатах ДО ВСІХ з поліцією, а займатись якоюсь тупарилою бусифікацією?
Скажеш, що ніхто не відкриє двері?
Так поліція буде стояти за 5кроків від дверей, а підсилати буде газовщика, чи працівника водоканалу, який буде кричати: "Відкрийте, бо затоплюєте сусідів! Десь прорвало трубу! Може на вашому стояку?!"
Але твій варіант - "тцк, як собака на коврику" - теж має право на життя
Коротше, я ще трохи потримаю інтригу, може хтось вгадає?))
Підказка:
До речі, сьогодні на форумі "це вже було"
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Додано: Чет 13 бер, 2025 21:29
А в Україні професійному військовому з незатребуваним ВОС мінімалка буде в самий раз.
Хоча, треба порахувати...
8000грн/160год = 50грн/год.
50*24*30 = 36 000 грн/місяць + безплатний одяг, харчування та розміщення.
Я, як платник податків не впевнений що його професійність (а вірніше вислуга) відповідає такому рівню оплати.
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Додано: Чет 13 бер, 2025 21:32
Украина не пойдёт на заморозку конфликта — глава офиса президента Украины Ермак
Киев не заинтересован в мирных инициативах в формате «Минск-3», а Европа должна быть вовлечена в мирный процесс, заявил политик.
Ермак отметил, что партнёры Украины из США тоже против такого сценария.
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Додано: Чет 13 бер, 2025 21:33
candle645
Я, як платник податків
Ти трохи загубився. Ти проїдач податків, якого життя нарешті поставило на місце і платить рівно стільки, скільки ти вартий . 50 набігає в місяць?
При ПРВ будеш по прибілоруському лісу бігати за «20-25». Успіх каже що буде продавцем працювати в білу, якраз податків вистачить тобі на з/п 😅
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Додано: Чет 13 бер, 2025 21:36
Telegram потрібно обмежити в Україні, – голова комітету Ради з питань свободи слова Юрчишин
За його словами, росія вбиває українських підлітків, вербуючи їх через Telegram.
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Додано: Чет 13 бер, 2025 21:36
Господар Вельзевула написав:
Паковать или доки проверили и увидев бронь- сбрили?
Бронь-то есть оформленная?
Запросили до машини перевірити доки.
Він підійшов до машини, але не сідав...
І він щось, що минулий раз, а що тепер - немав на руках доків/броні.
Почав на словах доказувати, що він вчитель...
Потім, на телефоні шукав показати "фото доків"...
Але тут(і таке буває) повз проходив військовий з дружиною і дитиною. І ота дитина виявилась учнем цього вчителя/потерпілого...
Ну, тож вони гуртом підійшли і словесно "відбили/визволили" вчителя з лап тцк.
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Додано: Чет 13 бер, 2025 21:41
Успіх написав:
І він щось, що минулий раз, а що тепер - немав на руках доків/броні.
В нас так вже кілька студентів забрали на фронт, тому всі як мінімум резерв+ з собою завжди мають. А безкоштовно ніякі свідчення не допоможуть.
Зокрема бусифікували і пресували сина одного із працівників ТЦК, який був студентом.
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Додано: Чет 13 бер, 2025 21:45
Успіх написав:
Запросили до машини перевірити доки.
Він підійшов до машини, але не сідав...
І він щось, що минулий раз, а що тепер - немав на руках доків/броні.
Почав на словах доказувати, що він вчитель...
Потім, на телефоні шукав показати "фото доків"...
Але тут(і таке буває) повз проходив військовий з дружиною і дитиною. І ота дитина виявилась учнем цього вчителя/потерпілого...
Ну, тож вони гуртом підійшли і словесно "відбили/визволили" вчителя з лап тцк.
Слух, ну кем нужно быть что бы ходить сейчас без доков?
Я че и спросил-выходит, они по-закону -то? Доки то носить-закон обязывает?
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Додано: Чет 13 бер, 2025 21:45
Погибшему военному пришла повестка из ТЦК
В Тернопольской области на адрес старшего сержанта ЗСУ Андрея Иванюка, который погиб в октябре прошлого года, пришла повестка из Чортковского РТЦК с требованием явиться для уточнения данных - сообщила в соцсети сестра погибшего.
Она подчеркнула, что вызов пришел именно из того военкомата, представители которого пять месяцев назад приносили уведомление о его гибели по тому же адресу.
“Думал ли тот клерк, который готовит повестки, сверить их со списками погибших, проверил ли руководитель РТЦК и СП, что ему подсовывают на подпись...” - возмущенно написала женщина.
Сестра погибшего военного в своем посте требовала публичных извинений перед родителями и женой Андрея Иванюка, а также “служебного расследования такой недопустимой халатности и некомпетентности, конечным результатом которого должны быть дисциплинарные взыскания.
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