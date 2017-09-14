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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1321313214132151321613217>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 78
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 21:27

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Це ппц, що придумали!

Родича дружини вже другий раз пробували пакувати?🤦🏻(а він вчитель)

Знаєте, що придумали тцк?
Як/де "замаскувались?

в костюме собаки жди их дома на коврике.

З одного боку от дійсно - чому не піти по хатах ДО ВСІХ з поліцією, а займатись якоюсь тупарилою бусифікацією?
Скажеш, що ніхто не відкриє двері?
Так поліція буде стояти за 5кроків від дверей, а підсилати буде газовщика, чи працівника водоканалу, який буде кричати: "Відкрийте, бо затоплюєте сусідів! Десь прорвало трубу! Може на вашому стояку?!" :mrgreen: :lol:



Але твій варіант - "тцк, як собака на коврику" - теж має право на життя :mrgreen:


Коротше, я ще трохи потримаю інтригу, може хтось вгадає?))


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До речі, сьогодні на форумі "це вже було" ;)
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 21:29

А в Україні професійному військовому з незатребуваним ВОС мінімалка буде в самий раз.
Хоча, треба порахувати...
8000грн/160год = 50грн/год.
50*24*30 = 36 000 грн/місяць + безплатний одяг, харчування та розміщення.

Я, як платник податків не впевнений що його професійність (а вірніше вислуга) відповідає такому рівню оплати.
candle645
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 21:32

Украина не пойдёт на заморозку конфликта — глава офиса президента Украины Ермак

Киев не заинтересован в мирных инициативах в формате «Минск-3», а Европа должна быть вовлечена в мирный процесс, заявил политик.

Ермак отметил, что партнёры Украины из США тоже против такого сценария.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 21:33

candle645
Я, як платник податків


Ти трохи загубився. Ти проїдач податків, якого життя нарешті поставило на місце і платить рівно стільки, скільки ти вартий . 50 набігає в місяць? :D

При ПРВ будеш по прибілоруському лісу бігати за «20-25». Успіх каже що буде продавцем працювати в білу, якраз податків вистачить тобі на з/п 😅
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 13 бер, 2025 21:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 21:36

бл*ть ну кто рожает таких гениев? давай вообще интернет выкл

Telegram потрібно обмежити в Україні, – голова комітету Ради з питань свободи слова Юрчишин

За його словами, росія вбиває українських підлітків, вербуючи їх через Telegram.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 13 бер, 2025 21:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 21:36

  Господар Вельзевула написав:Паковать или доки проверили и увидев бронь- сбрили?
Бронь-то есть оформленная?
Запросили до машини перевірити доки.
Він підійшов до машини, але не сідав...
І він щось, що минулий раз, а що тепер - немав на руках доків/броні.
Почав на словах доказувати, що він вчитель...
Потім, на телефоні шукав показати "фото доків"...
Але тут(і таке буває) повз проходив військовий з дружиною і дитиною. І ота дитина виявилась учнем цього вчителя/потерпілого...
Ну, тож вони гуртом підійшли і словесно "відбили/визволили" вчителя з лап тцк.
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 21:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:І він щось, що минулий раз, а що тепер - немав на руках доків/броні.

В нас так вже кілька студентів забрали на фронт, тому всі як мінімум резерв+ з собою завжди мають. А безкоштовно ніякі свідчення не допоможуть.
Зокрема бусифікували і пресували сина одного із працівників ТЦК, який був студентом.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 21:42

  Wirująświatła написав:
Украина не пойдёт на заморозку конфликта — глава офиса президента Украины Ермак

Киев не заинтересован в мирных инициативах в формате «Минск-3», а Европа должна быть вовлечена в мирный процесс, заявил политик.

Ермак отметил, что партнёры Украины из США тоже против такого сценария.



Меня уже утомили эти громогласные пустые звуки,если честно.Я про все стороны. Пусть возвращаются к привычной волынке, блазни :(
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 21:45

  Успіх написав:Запросили до машини перевірити доки.
Він підійшов до машини, але не сідав...
І він щось, що минулий раз, а що тепер - немав на руках доків/броні.
Почав на словах доказувати, що він вчитель...
Потім, на телефоні шукав показати "фото доків"...
Але тут(і таке буває) повз проходив військовий з дружиною і дитиною. І ота дитина виявилась учнем цього вчителя/потерпілого...
Ну, тож вони гуртом підійшли і словесно "відбили/визволили" вчителя з лап тцк.


Слух, ну кем нужно быть что бы ходить сейчас без доков?
Я че и спросил-выходит, они по-закону -то? Доки то носить-закон обязывает?
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 21:45

по 2му кругу

Погибшему военному пришла повестка из ТЦК

В Тернопольской области на адрес старшего сержанта ЗСУ Андрея Иванюка, который погиб в октябре прошлого года, пришла повестка из Чортковского РТЦК с требованием явиться для уточнения данных - сообщила в соцсети сестра погибшего.

Она подчеркнула, что вызов пришел именно из того военкомата, представители которого пять месяцев назад приносили уведомление о его гибели по тому же адресу.

“Думал ли тот клерк, который готовит повестки, сверить их со списками погибших, проверил ли руководитель РТЦК и СП, что ему подсовывают на подпись...” - возмущенно написала женщина.

Сестра погибшего военного в своем посте требовала публичных извинений перед родителями и женой Андрея Иванюка, а также “служебного расследования такой недопустимой халатности и некомпетентности, конечным результатом которого должны быть дисциплинарные взыскания.
Wirująświatła
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