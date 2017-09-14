Ти трохи загубився. Ти проїдач податків, якого життя нарешті поставило на місце і платить рівно стільки, скільки ти вартий . 50 набігає в місяць?
При ПРВ будеш по прибілоруському лісу бігати за «20-25». Успіх каже що буде продавцем працювати в білу, якраз податків вистачить тобі на з/п 😅
"Дурень думкою багатіє". Попри всі старання держави - навіть зараз ГЗ це лише ~15% моїх офіційних доходів, а сплачених податків вистачає на утримання спражнього вислуженого військового типу тебе і на жаль немає ні часу ні можливості знизити їх до адекватного рівня.
На зустрічі в Саудівській Аравії Україна окреслила США свої "червоні лінії" для мирних переговорів. Україна не погодиться на відмову від членства в НАТО й ЄС та обмеження чисельності армії в рамках можливої угоди, — ЄП з посиланням (https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7207140/) на джерело причетне до переговорів.
тогда смысл в 30тидневном перемирии? мирного соглашения не будет) как и выборов. а вы так ждали
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 13 бер, 2025 21:50, всього редагувалось 1 раз.
На зустрічі в Саудівській Аравії Україна окреслила США свої "червоні лінії" для мирних переговорів. Україна не погодиться на відмову від членства в НАТО й ЄС та обмеження чисельності армії в рамках можливої угоди, — ЄП з посиланням (https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7207140/) на джерело причетне до переговорів.
тогда смысл в 30тидневном перемирии? мирного соглашения не будет) как и выборов. а вы так ждали
Это было ожидаемо. Посмотрим, что Трамп на это скажет...
Господар Вельзевула написав:Паковать или доки проверили и увидев бронь- сбрили? Бронь-то есть оформленная?
Запросили до машини перевірити доки. Він підійшов до машини, але не сідав... І він щось, що минулий раз, а що тепер - немав на руках доків/броні. Почав на словах доказувати, що він вчитель... Потім, на телефоні шукав показати "фото доків"... Але тут(і таке буває) повз проходив військовий з дружиною і дитиною. І ота дитина виявилась учнем цього вчителя/потерпілого... Ну, тож вони гуртом підійшли і словесно "відбили/визволили" вчителя з лап тцк.
Вчителя "намагались" ... який не мав доків на руках А учні "відбили" вчителя від ТЦК
Такі історії ... заслухаєшься Як і всі історії від Долярчика
Кота з лампою не вистачає
Долярчик, ти був за жорстокий притиск "ухилянтів" Так весело розказував - блокувати рахунки, конфіскувати майно Так тобі смішно та весело було. Тоді
Що зараз трапилось з тобою ? Ти вже проти всього цього
Про вчителя Статус вчителя, сам по собі, не дає право на відстрочку Потрібно подавати документи на цю саму відстрочку
Кожного разу, коли цього потребує закон, а не один раз Та постійно мати при собі документи
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 13 бер, 2025 22:06, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:І він щось, що минулий раз, а що тепер - немав на руках доків/броні.
В нас так вже кілька студентів забрали на фронт, тому всі як мінімум резерв+ з собою завжди мають. А безкоштовно ніякі свідчення не допоможуть. Зокрема бусифікували і пресували сина одного із працівників ТЦК, який був студентом.
От брехло ...
Ти вже на гілці про пенсії набрехав, потім писав інше