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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13214132151321613217>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 78
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 21:46

  Hotab написав:candle645
Я, як платник податків


Ти трохи загубився. Ти проїдач податків, якого життя нарешті поставило на місце і платить рівно стільки, скільки ти вартий . 50 набігає в місяць? :D

При ПРВ будеш по прибілоруському лісу бігати за «20-25». Успіх каже що буде продавцем працювати в білу, якраз податків вистачить тобі на з/п 😅


"Дурень думкою багатіє".
Попри всі старання держави - навіть зараз ГЗ це лише ~15% моїх офіційних доходів, а сплачених податків вистачає на утримання спражнього вислуженого військового типу тебе :x і на жаль немає ні часу ні можливості знизити їх до адекватного рівня.
candle645
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 21:47

На зустрічі в Саудівській Аравії Україна окреслила США свої "червоні лінії" для мирних переговорів. Україна не погодиться на відмову від членства в НАТО й ЄС та обмеження чисельності армії в рамках можливої угоди, — ЄП з посиланням (https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7207140/) на джерело причетне до переговорів.

тогда смысл в 30тидневном перемирии? мирного соглашения не будет) как и выборов. а вы так ждали
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 13 бер, 2025 21:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 21:48

За крок до перевороту думок©

Тож знаєте що ці засранці вже придумали?
Вже на "швидкій" їздять!
(Джамп - тільки рано писав, що одна жінка викликала швидку до чоловіка, а приїхали і лікарі, і тцк)🤦🏻

Так і тут, вчителя, про якого вище писав - тцкашники запрошували до... "карети" швидкої допомоги!🤦🏻🤡🤡🤡
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 21:49

candle645
"Дурень думкою багатіє".


Чудова фраза. Згадуй її постійно, коли будеш пілотів з міжнародним досвідом з дзвіниці свого маня-мірка «солдат» оформляти в своїх мріях охоронцем чи в окоп в ліс. :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 21:53

І таке буває))

  Дюрі-бачі написав:Зокрема бусифікували і пресували сина одного із працівників ТЦК, який був студентом.
Змія вкусила собі хвоста?))
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 21:55

  Wirująświatła написав:
На зустрічі в Саудівській Аравії Україна окреслила США свої "червоні лінії" для мирних переговорів. Україна не погодиться на відмову від членства в НАТО й ЄС та обмеження чисельності армії в рамках можливої угоди, — ЄП з посиланням (https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7207140/) на джерело причетне до переговорів.

тогда смысл в 30тидневном перемирии? мирного соглашения не будет) как и выборов. а вы так ждали

Это было ожидаемо. Посмотрим, что Трамп на это скажет...
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:00

  Успіх написав:
  Господар Вельзевула написав:Паковать или доки проверили и увидев бронь- сбрили?
Бронь-то есть оформленная?
Запросили до машини перевірити доки.
Він підійшов до машини, але не сідав...
І він щось, що минулий раз, а що тепер - немав на руках доків/броні.
Почав на словах доказувати, що він вчитель...
Потім, на телефоні шукав показати "фото доків"...
Але тут(і таке буває) повз проходив військовий з дружиною і дитиною. І ота дитина виявилась учнем цього вчителя/потерпілого...
Ну, тож вони гуртом підійшли і словесно "відбили/визволили" вчителя з лап тцк.

Вчителя "намагались" ... який не мав доків на руках
А учні "відбили" вчителя від ТЦК

Такі історії ... заслухаєшься
Як і всі історії від Долярчика

Кота з лампою не вистачає

Долярчик, ти був за жорстокий притиск "ухилянтів"
Так весело розказував - блокувати рахунки, конфіскувати майно
Так тобі смішно та весело було. Тоді

Що зараз трапилось з тобою ?
Ти вже проти всього цього

Про вчителя
Статус вчителя, сам по собі, не дає право на відстрочку
Потрібно подавати документи на цю саму відстрочку

Кожного разу, коли цього потребує закон, а не один раз
Та постійно мати при собі документи
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 13 бер, 2025 22:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:02

  Hotab написав:candle645
"Дурень думкою багатіє".


Чудова фраза. Згадуй її постійно, коли будеш пілотів з міжнародним досвідом з дзвіниці свого маня-мірка «солдат» оформляти в своїх мріях охоронцем чи в окоп в ліс. :lol:

Не «солдат», а солдат за призовом під час мобілізації...
Війна то колись закінчиться, і все буде як в тому анекдоті:
"Я то завтра протверезію, а от ти ..."
candle645
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:04

candle645
Я то завтра протверезію, а от ти ..."

А я і не пив…
Вгамуйся, тобі держава як солдату платить гроші за захист, а не нічні скарги модераціі і флуд, заґрунтовний на твоїй комплексах і злобі до офіцерів. :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 13 бер, 2025 22:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:05

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:І він щось, що минулий раз, а що тепер - немав на руках доків/броні.

В нас так вже кілька студентів забрали на фронт, тому всі як мінімум резерв+ з собою завжди мають. А безкоштовно ніякі свідчення не допоможуть.
Зокрема бусифікували і пресували сина одного із працівників ТЦК, який був студентом.

От брехло ...

Ти вже на гілці про пенсії набрехав, потім писав інше

Не брехати не можешь вже ? )
pesikot
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