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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13214132151321613217

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 78
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:09

  Успіх написав:Тож знаєте що ці засранці вже придумали?
Вже на "швидкій" їздять!
(Джамп - тільки рано писав, що одна жінка викликала швидку до чоловіка, а приїхали і лікарі, і тцк)🤦🏻

Так і тут, вчителя, про якого вище писав - тцкашники запрошували до... "карети" швидкої допомоги!🤦🏻🤡🤡🤡


Они на скорой начинали в Одессе с конца 2022.В аккурат после объявления частичной могилизации хуйлом. То у вас слоупоки,а не ТЦКшники.
Пусть изучают передовой опыт ребят с Одессы, а лучше-пригласят коуча оттуда. Есть там классный патриот Демьян Ганул,к примеру.Он научит родину любить.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:15

  Успіх написав:Тож знаєте що ці засранці вже придумали?
Что-то вы нервничать стали? Приближается срок переогляду инвалидности жены? Сейчас говорят новые комиссии режут инвалидности.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:18

  Господар Вельзевула написав:ну кем нужно быть что бы ходить сейчас без доков?
Я че и спросил-выходит, они по-закону -то? Доки то носить-закон обязывает?
По закону.
Але в кареті швидкої допомоги - якось по-клоунськи😁🤡

І щойно уточнив у дружини - він(той вчитель) ніде не ходив "оновлювати дані". Він просто має довідку(бронь?) на аркуші паперу А4, де також є його фото.
Просто чогось не бере її з собою у кишеню🤦🏻
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:19

капец. пусть трамп с ним разбирается, ты чего лезешь
«Это очередные российские манипуляции»: Зеленский прокомментировал слова Путина о возможной остановке боевых действий в Украине

Президент Украины заявил, что высказывания Путина о прекращении огня выглядят как попытка затянуть процесс урегулирования.

«Сейчас мы все услышали из России очень предсказуемые, очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею тишины на фронте – фактически он уже готовит отказ», — сказал Зеленский.

По его словам, Москва выдвигает такие условия, которые могут сделать достижение соглашения невозможным.

«Путин часто так делает – не говорит „нет“ напрямую, но создает условия, при которых нормальные решения становятся невозможными», — отметил он.

Ранее Путин заявил, что Россия согласна с «предложениями прекратить боевые действия», но «прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса».
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:22

[quote="5835703:Успіх"По закону.
Але в кареті швидкої допомоги - якось по-клоунськи😁🤡

І щойно уточнив у дружини - він(той вчитель) ніде не ходив "оновлювати дані". Він просто має довідку(бронь?) на аркуші паперу А4, де також є його фото.
Просто чогось не бере її з собою у кишеню🤦🏻[/quote]

Ну доиграется же. Чисто по духу закона-он ухилянт. При всей моей симпатии к оным, пусть тогда по чатам с телеги передвигается. Нельзя просто так дышать воздухом здесь,понимаете? в країні війна.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:23

  Wirująświatła написав:капец. пусть трамп с ним разбирается, ты чего лезешь


Блазень,потому что. Хоть бы Козырь ему пинка дал. Совсем не следит за ним :(
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:24

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  freeze написав:
  Успіх написав:Тож знаєте що ці засранці вже придумали?
Что-то вы нервничать стали? Приближается срок переогляду инвалидности жены? Сейчас говорят новые комиссии режут инвалидности.

Я, як надивоюсь отих відео, де людей пакують, як худобу.... - то мене щось злість збирає!

Хоч, не так давно - я сам хотів йти працювати в ТЦК! :lol:

Просто думав, що оці усі дії(штрафи, конфіскація майна, бусифікація) будуть сприяти ДЕмобілізації і вона от-от почнеться!
А воно он як, Міхалич ©
Пройшло вже 2роки, а демобілізації і досі нема!

Як так?© :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:29

Вільний народе - вільної країни!©))

  Господар Вельзевула написав:Нельзя просто так дышать воздухом здесь,понимаете? в країні війна
При всій іронії і сарказму цього вислову - ну це ж реально треш!
Ну як так - до такого докотились?
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:32

  Успіх написав:
  freeze написав:
  Успіх написав:Тож знаєте що ці засранці вже придумали?
Что-то вы нервничать стали? Приближается срок переогляду инвалидности жены? Сейчас говорят новые комиссии режут инвалидности.

Я, як надивоюсь отих відео, де людей пакують, як худобу.... - то мене щось злість збирає!

Хоч, не так давно - я сам хотів йти працювати в ТЦК! :lol:

Просто думав, що оці усі дії(штрафи, конфіскація майна, бусифікація) будуть сприяти ДЕмобілізації і вона от-от почнеться!
А воно он як, Міхалич ©
Пройшло вже 2роки, а демобілізації і досі нема!

Як так?© :roll:


Може всеж таки підеш до ТЦК , " працювати " ?
холява
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Долярчик, ти був за жорстокий притиск "ухилянтів"
Так весело розказував - блокувати рахунки, конфіскувати майно
Так тобі смішно та весело було. Тоді

Що зараз трапилось з тобою ?
Ти вже проти всього цього

Скільки пояснювати?>>>
  Успіх написав:Хоч, не так давно - я сам хотів йти працювати в ТЦК!

Просто думав, що оці усі дії(штрафи, конфіскація майна, бусифікація) будуть сприяти ДЕмобілізації і вона от-от почнеться!
А воно он як, Міхалич ©
Пройшло вже 2роки, а демобілізації і досі нема!

Як так?©
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  #<1 ... 13214132151321613217
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