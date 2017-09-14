|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 13 бер, 2025 22:09
Успіх написав:
Тож знаєте що ці засранці вже придумали?
Вже на "швидкій" їздять!
(Джамп - тільки рано писав, що одна жінка викликала швидку до чоловіка, а приїхали і лікарі, і тцк)🤦🏻
Так і тут, вчителя, про якого вище писав - тцкашники запрошували до... "карети" швидкої допомоги!🤦🏻🤡🤡🤡
Они на скорой начинали в Одессе с конца 2022.В аккурат после объявления частичной могилизации хуйлом. То у вас слоупоки,а не ТЦКшники.
Пусть изучают передовой опыт ребят с Одессы, а лучше-пригласят коуча оттуда. Есть там классный патриот Демьян Ганул,к примеру.Он научит родину любить.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 749
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 13 бер, 2025 22:15
Успіх написав:
Тож знаєте що ці засранці вже придумали?
Что-то вы нервничать стали? Приближается срок переогляду инвалидности жены? Сейчас говорят новые комиссии режут инвалидности.
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19490
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4794 раз.
- Подякували: 7757 раз.
-
-
Профіль
-
-
9
23
5
1
Додано: Чет 13 бер, 2025 22:18
Господар Вельзевула написав:
ну кем нужно быть что бы ходить сейчас без доков?
Я че и спросил-выходит, они по-закону -то? Доки то носить-закон обязывает?
По закону.
Але в кареті швидкої допомоги - якось по-клоунськи😁🤡
І щойно уточнив у дружини - він(той вчитель) ніде не ходив "оновлювати дані". Він просто має довідку(бронь?) на аркуші паперу А4, де також є його фото.
Просто чогось не бере її з собою у кишеню🤦🏻
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7747
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 241 раз.
- Подякували: 963 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
3
Додано: Чет 13 бер, 2025 22:19
капец. пусть трамп с ним разбирается, ты чего лезешь
«Это очередные российские манипуляции»: Зеленский прокомментировал слова Путина о возможной остановке боевых действий в Украине
Президент Украины заявил, что высказывания Путина о прекращении огня выглядят как попытка затянуть процесс урегулирования.
«Сейчас мы все услышали из России очень предсказуемые, очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею тишины на фронте – фактически он уже готовит отказ», — сказал Зеленский.
По его словам, Москва выдвигает такие условия, которые могут сделать достижение соглашения невозможным.
«Путин часто так делает – не говорит „нет“ напрямую, но создает условия, при которых нормальные решения становятся невозможными», — отметил он.
Ранее Путин заявил, что Россия согласна с «предложениями прекратить боевые действия», но «прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса».
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 28904
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2430 раз.
- Подякували: 3423 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Чет 13 бер, 2025 22:22
[quote="5835703:Успіх"По закону.
Але в кареті швидкої допомоги - якось по-клоунськи😁🤡
І щойно уточнив у дружини - він(той вчитель) ніде не ходив "оновлювати дані". Він просто має довідку(бронь?) на аркуші паперу А4, де також є його фото.
Просто чогось не бере її з собою у кишеню🤦🏻[/quote]
Ну доиграется же. Чисто по духу закона-он ухилянт. При всей моей симпатии к оным, пусть тогда по чатам с телеги передвигается. Нельзя просто так дышать воздухом здесь,понимаете? в країні війна.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 749
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 13 бер, 2025 22:24
freeze написав: Успіх написав:
Тож знаєте що ці засранці вже придумали?
Что-то вы нервничать стали? Приближается срок переогляду инвалидности жены? Сейчас говорят новые комиссии режут инвалидности.
Я, як надивоюсь отих відео, де людей пакують, як худобу.... - то мене щось злість збирає!
Хоч, не так давно - я сам хотів йти працювати в ТЦК!
Просто думав, що оці усі дії(штрафи, конфіскація майна, бусифікація) будуть сприяти ДЕмобілізації і вона от-от почнеться!
А воно он як, Міхалич ©
Пройшло вже 2роки, а демобілізації і досі нема!
Як так?©
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7747
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 241 раз.
- Подякували: 963 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
3
Додано: Чет 13 бер, 2025 22:29
Господар Вельзевула написав:
Нельзя просто так дышать воздухом здесь,понимаете? в країні війна
При всій іронії і сарказму цього вислову - ну це ж реально треш!
Ну як так - до такого докотились?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7747
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 241 раз.
- Подякували: 963 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
3
Додано: Чет 13 бер, 2025 22:32
Успіх написав: freeze написав: Успіх написав:
Тож знаєте що ці засранці вже придумали?
Что-то вы нервничать стали? Приближается срок переогляду инвалидности жены? Сейчас говорят новые комиссии режут инвалидности.
Я, як надивоюсь отих відео, де людей пакують, як худобу.... - то мене щось злість збирає!
Хоч, не так давно - я сам хотів йти працювати в ТЦК!
Просто думав, що оці усі дії(штрафи, конфіскація майна, бусифікація) будуть сприяти ДЕмобілізації і вона от-от почнеться!
А воно он як, Міхалич ©
Пройшло вже 2роки, а демобілізації і досі нема!
Як так?©
Може всеж таки підеш до ТЦК , " працювати " ?
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5210
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4138 раз.
- Подякували: 4538 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Чет 13 бер, 2025 22:34
pesikot написав:
Долярчик, ти був за жорстокий притиск "ухилянтів"
Так весело розказував - блокувати рахунки, конфіскувати майно
Так тобі смішно та весело було. Тоді
Що зараз трапилось з тобою ?
Ти вже проти всього цього
Скільки пояснювати?>>>
Успіх написав:
Хоч, не так давно - я сам хотів йти працювати в ТЦК! Просто думав, що оці усі дії
(штрафи, конфіскація майна, бусифікація) будуть сприяти ДЕмобілізації і вона от-от почнеться!
А воно он як, Міхалич ©
Пройшло вже 2роки, а демобілізації і досі нема!
Як так?©
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7747
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 241 раз.
- Подякували: 963 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|29
|89392
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|263903
|
|
|6076
|911459
|
|