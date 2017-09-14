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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 13 бер, 2025 22:19
капец. пусть трамп с ним разбирается, ты чего лезешь
«Это очередные российские манипуляции»: Зеленский прокомментировал слова Путина о возможной остановке боевых действий в Украине
Президент Украины заявил, что высказывания Путина о прекращении огня выглядят как попытка затянуть процесс урегулирования.
«Сейчас мы все услышали из России очень предсказуемые, очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею тишины на фронте – фактически он уже готовит отказ», — сказал Зеленский.
По его словам, Москва выдвигает такие условия, которые могут сделать достижение соглашения невозможным.
«Путин часто так делает – не говорит „нет“ напрямую, но создает условия, при которых нормальные решения становятся невозможными», — отметил он.
Ранее Путин заявил, что Россия согласна с «предложениями прекратить боевые действия», но «прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса».
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Додано: Чет 13 бер, 2025 22:24
freeze написав: Успіх написав:
Тож знаєте що ці засранці вже придумали?
Что-то вы нервничать стали? Приближается срок переогляду инвалидности жены? Сейчас говорят новые комиссии режут инвалидности.
Я, як надивоюсь отих відео, де людей пакують, як худобу.... - то мене щось злість збирає!
Хоч, не так давно - я сам хотів йти працювати в ТЦК!
Просто думав, що оці усі дії(штрафи, конфіскація майна, бусифікація) будуть сприяти ДЕмобілізації і вона от-от почнеться!
А воно он як, Міхалич ©
Пройшло вже 2роки, а демобілізації і досі нема!
Як так?©
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Додано: Чет 13 бер, 2025 22:32
Успіх написав: freeze написав: Успіх написав:
Тож знаєте що ці засранці вже придумали?
Что-то вы нервничать стали? Приближается срок переогляду инвалидности жены? Сейчас говорят новые комиссии режут инвалидности.
Я, як надивоюсь отих відео, де людей пакують, як худобу.... - то мене щось злість збирає!
Хоч, не так давно - я сам хотів йти працювати в ТЦК!
Просто думав, що оці усі дії(штрафи, конфіскація майна, бусифікація) будуть сприяти ДЕмобілізації і вона от-от почнеться!
А воно он як, Міхалич ©
Пройшло вже 2роки, а демобілізації і досі нема!
Як так?©
Може всеж таки підеш до ТЦК , " працювати " ?
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холява
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Додано: Чет 13 бер, 2025 22:34
pesikot написав:
Долярчик, ти був за жорстокий притиск "ухилянтів"
Так весело розказував - блокувати рахунки, конфіскувати майно
Так тобі смішно та весело було. Тоді
Що зараз трапилось з тобою ?
Ти вже проти всього цього
Скільки пояснювати?>>>
Успіх написав:
Хоч, не так давно - я сам хотів йти працювати в ТЦК! Просто думав, що оці усі дії
(штрафи, конфіскація майна, бусифікація) будуть сприяти ДЕмобілізації і вона от-от почнеться!
А воно он як, Міхалич ©
Пройшло вже 2роки, а демобілізації і досі нема!
Як так?©
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Додано: Чет 13 бер, 2025 22:38
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Додано: Чет 13 бер, 2025 22:40
холява написав:
Може всеж таки підеш до ТЦК , " працювати " ?
Щоб мене потім проклинали всі родичі бусифікованих, а самі бусивіковані кричали мені/моїй команді - "уйопки, йдіть нах! Йдіть самі воювати!" І ще купа різних матюків у мою адресу...?
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Додано: Чет 13 бер, 2025 22:41
Успіх написав: freeze написав: Успіх написав:
Тож знаєте що ці засранці вже придумали?
Что-то вы нервничать стали? Приближается срок переогляду инвалидности жены? Сейчас говорят новые комиссии режут инвалидности.
Я, як надивоюсь отих відео, де людей пакують, як худобу.... - то мене щось злість збирає!
Понятно, значит срок приближается.
Я надеюсь вы изучили вопрос. Нельзя просто так прийти на новую комиссию, и сказать вот год назад мне дали инвалидность, продлите еще на год. Вы должны хотя бы раз или два за год прилечь в профильную больницу, иметь историю анализов, направлений, консультаций, обследований, зафиксированных жалоб.
Кроме того сейчас ориентация комиссий идет по критериям - погуглите этот вопрос - критерий трудоспособности (способность работать в той или иной степени), критерий самообслуживания (или вы не способны обслуживать себя, или частично и тд), их там несколько критериев.
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Додано: Чет 13 бер, 2025 22:43
Успіх написав: Господар Вельзевула написав:
Нельзя просто так дышать воздухом здесь,понимаете? в країні війна
При всій іронії і сарказму цього вислову - ну це ж реально треш!
Ну як так - до такого докотились?
Нікуди ми не котились.
Це наша українська основа.
Ти просто не хочеш думати про основи, не усвідомлюєш понятій.
Опиши які асоціації в тебе зі словом герой?
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Додано: Чет 13 бер, 2025 22:44
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