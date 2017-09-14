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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1321513216132171321813219>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 78
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:19

капец. пусть трамп с ним разбирается, ты чего лезешь
«Это очередные российские манипуляции»: Зеленский прокомментировал слова Путина о возможной остановке боевых действий в Украине

Президент Украины заявил, что высказывания Путина о прекращении огня выглядят как попытка затянуть процесс урегулирования.

«Сейчас мы все услышали из России очень предсказуемые, очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею тишины на фронте – фактически он уже готовит отказ», — сказал Зеленский.

По его словам, Москва выдвигает такие условия, которые могут сделать достижение соглашения невозможным.

«Путин часто так делает – не говорит „нет“ напрямую, но создает условия, при которых нормальные решения становятся невозможными», — отметил он.

Ранее Путин заявил, что Россия согласна с «предложениями прекратить боевые действия», но «прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса».
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:23

  Wirująświatła написав:капец. пусть трамп с ним разбирается, ты чего лезешь


Блазень,потому что. Хоть бы Козырь ему пинка дал. Совсем не следит за ним :(
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:24

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  freeze написав:
  Успіх написав:Тож знаєте що ці засранці вже придумали?
Что-то вы нервничать стали? Приближается срок переогляду инвалидности жены? Сейчас говорят новые комиссии режут инвалидности.

Я, як надивоюсь отих відео, де людей пакують, як худобу.... - то мене щось злість збирає!

Хоч, не так давно - я сам хотів йти працювати в ТЦК! :lol:

Просто думав, що оці усі дії(штрафи, конфіскація майна, бусифікація) будуть сприяти ДЕмобілізації і вона от-от почнеться!
А воно он як, Міхалич ©
Пройшло вже 2роки, а демобілізації і досі нема!

Як так?© :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:32

  Успіх написав:
  freeze написав:
  Успіх написав:Тож знаєте що ці засранці вже придумали?
Что-то вы нервничать стали? Приближается срок переогляду инвалидности жены? Сейчас говорят новые комиссии режут инвалидности.

Я, як надивоюсь отих відео, де людей пакують, як худобу.... - то мене щось злість збирає!

Хоч, не так давно - я сам хотів йти працювати в ТЦК! :lol:

Просто думав, що оці усі дії(штрафи, конфіскація майна, бусифікація) будуть сприяти ДЕмобілізації і вона от-от почнеться!
А воно он як, Міхалич ©
Пройшло вже 2роки, а демобілізації і досі нема!

Як так?© :roll:


Може всеж таки підеш до ТЦК , " працювати " ?
холява
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Долярчик, ти був за жорстокий притиск "ухилянтів"
Так весело розказував - блокувати рахунки, конфіскувати майно
Так тобі смішно та весело було. Тоді

Що зараз трапилось з тобою ?
Ти вже проти всього цього

Скільки пояснювати?>>>
  Успіх написав:Хоч, не так давно - я сам хотів йти працювати в ТЦК!

Просто думав, що оці усі дії(штрафи, конфіскація майна, бусифікація) будуть сприяти ДЕмобілізації і вона от-от почнеться!
А воно он як, Міхалич ©
Пройшло вже 2роки, а демобілізації і досі нема!

Як так?©
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:38

pesikot рішенню суда Ви хоча б повірите?
https://reyestr.court.gov.ua/Review/125474919
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:40

А якщо я не втримаюсь і заїду йому в морду?

  холява написав:Може всеж таки підеш до ТЦК , " працювати " ?
Щоб мене потім проклинали всі родичі бусифікованих, а самі бусивіковані кричали мені/моїй команді - "уйопки, йдіть нах! Йдіть самі воювати!" І ще купа різних матюків у мою адресу...?
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:41

  Успіх написав:
  freeze написав:
  Успіх написав:Тож знаєте що ці засранці вже придумали?
Что-то вы нервничать стали? Приближается срок переогляду инвалидности жены? Сейчас говорят новые комиссии режут инвалидности.

Я, як надивоюсь отих відео, де людей пакують, як худобу.... - то мене щось злість збирає!

Понятно, значит срок приближается.
Я надеюсь вы изучили вопрос. Нельзя просто так прийти на новую комиссию, и сказать вот год назад мне дали инвалидность, продлите еще на год. Вы должны хотя бы раз или два за год прилечь в профильную больницу, иметь историю анализов, направлений, консультаций, обследований, зафиксированных жалоб.
Кроме того сейчас ориентация комиссий идет по критериям - погуглите этот вопрос - критерий трудоспособности (способность работать в той или иной степени), критерий самообслуживания (или вы не способны обслуживать себя, или частично и тд), их там несколько критериев.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:43

  Успіх написав:
  Господар Вельзевула написав:Нельзя просто так дышать воздухом здесь,понимаете? в країні війна
При всій іронії і сарказму цього вислову - ну це ж реально треш!
Ну як так - до такого докотились?

Нікуди ми не котились.
Це наша українська основа.
Ти просто не хочеш думати про основи, не усвідомлюєш понятій.
Опиши які асоціації в тебе зі словом герой?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:44

freeze
"Нє сипь мнє соль на рану..."© :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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  #<1 ... 1321513216132171321813219>
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