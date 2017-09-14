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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13216132171321813219>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 78
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:47

  Banderlog написав:Опиши які асоціації в тебе зі словом герой?
Добровольцем, або САМ прийшов по повісці у військомат/ТЦК = ГЕРОЙ! :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:50

  Успіх написав:Щоб мене потім проклинали всі родичі бусифікованих
до 7 колена. и потом 300 лет карму отрабатывать
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:52

  Успіх написав:І щойно уточнив у дружини - він(той вчитель) ніде не ходив "оновлювати дані". Він просто має довідку(бронь?) на аркуші паперу А4, де також є його фото.
Просто чогось не бере її з собою у кишеню🤦🏻

Вот здесь в каждом слове есть какая-то недосказанность.

Если у учителя есть действующая отсрочка, то он обновил данные (дата подачи документов на отсрочку и есть крайняя дата обновления данных). У вас у самого есть Резерв+?
В довидке на отсрочку (додаток 6 до Порядку) нет фото, там идет ссылка на ВОД, где есть фото. Вы кстати продлеваете себе отсрочку каждые три месяца? Похоже нет.
Проверяющим можно показать не А-4, а Резерв+ в телефоне, там штрих-код, который приведет проверяющих в Обериг, где про вас всё уже написано. Или учитель из старообрядцев и не пользуется смартфоном?
Востаннє редагувалось freeze в Чет 13 бер, 2025 22:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:І щойно уточнив у дружини - він(той вчитель) ніде не ходив "оновлювати дані". Він просто має довідку(бронь?) на аркуші паперу А4, де також є його фото.
Просто чогось не бере її з собою у кишеню🤦🏻

Люди різні бувають. От колегиня вже кілька разів возила документи чоловіку. В нього є висновок "тимчасово непридатний на 6 місяців", але папери із собою не носить, бо "тільки пішов в магазин"...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Вы кстати продлеваете себе отсрочку каждые три месяца?

В теорії мало б бути так, але от в Ужгороді ТЦК виписує відстрочку мені на 6 місяців, а декому із колег виписав на 5 років. І всі відстрочки дійсні і в Резерві+ так відображаються.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:58

freeze
Ну наскільки я зрозумів ситуацію, бронь по факту у вчителя таки була.
Навіть якщо він нікуди не ходив, мабуть школа чи хто там його подали і бронь йому зробили. І отой папірець тому у нього і був.
Бо якби просто «вчитель» і нічого більше, ніяка дитина що його впізнала не врятувала б.
Інший момент: ТЦК могли б по базі (якщо планшет є) пробити його по прізвищу і все побачити самі: є бронь чи нема. Чи може розшук. Чи може дезертир прийшов працювати в школу . Варіантів повно.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 23:05

  Успіх написав:
  Banderlog написав:Опиши які асоціації в тебе зі словом герой?
Добровольцем, або САМ прийшов по повісці у військомат/ТЦК = ГЕРОЙ! :D
нє, піжди з тцк. Візьмем першооснову чуть вище макак. :lol:
Чим герой відрізняється від маньяки забіяки?
Герой це той хто бореться хто не раб.
Но цього мало, щоб бути героєм, має бути ще щось. Чим благородний розбійник відрізняється від неблагородного? Або допустим горить хата ти заскакуєш і виносиш плачущого младєнца, я заскакую і виносю сейф з налічкою.
Ти герой, ая граблю на пожарі хоть на ризик ми пішли однаковий. В чому тоді різниця?
Востаннє редагувалось Banderlog в Чет 13 бер, 2025 23:08, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 23:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
Telegram потрібно обмежити в Україні, – голова комітету Ради з питань свободи слова Юрчишин

За його словами, росія вбиває українських підлітків, вербуючи їх через Telegram.
заборонити інтернет/моб.зв'язок
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 23:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

candle645 написав:
  Hotab написав:candle645
Я, як платник податків


Ти трохи загубився. Ти проїдач податків, якого життя нарешті поставило на місце і платить рівно стільки, скільки ти вартий . 50 набігає в місяць? :D

При ПРВ будеш по прибілоруському лісу бігати за «20-25». Успіх каже що буде продавцем працювати в білу, якраз податків вистачить тобі на з/п


"Дурень думкою багатіє".
Попри всі старання держави - навіть зараз ГЗ це лише ~15% моїх офіційних доходів, а сплачених податків вистачає на утримання спражнього вислуженого військового типу тебе :x і на жаль немає ні часу ні можливості знизити їх до адекватного рівня.
Хіба військовослужбовець може мати інші офіційні джерела заробітку? Ну крім процентів. Іноді було що і фоп вимагали закривати.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 23:19

  freeze написав:Понятно, значит срок приближается.
Я надеюсь вы изучили вопрос. Нельзя просто так прийти на новую комиссию, и сказать вот год назад мне дали инвалидность, продлите еще на год. Вы должны хотя бы раз или два за год прилечь в профильную больницу, иметь историю анализов, направлений, консультаций, обследований, зафиксированных жалоб.
Кроме того сейчас ориентация комиссий идет по критериям - погуглите этот вопрос - критерий трудоспособности (способность работать в той или иной степени), критерий самообслуживания (или вы не способны обслуживать себя, или частично и тд), их там несколько критериев.

тому успіху брати ноги в руки і як екскор жінки інваліда через Шегиню
flyman
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