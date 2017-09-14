Додано: Чет 13 бер, 2025 23:55

Banderlog написав: В чому тоді різниця? В чому тоді різниця?

хотів щоб ии сам додумався, но зара часу мало).Герой це не тільки агпесор, але і жертва.І жертва альтруїстична.Допустим тут в зоні бойових дій є мирна бабка її розірвало осколком це героїзм? Ні.Якщо це буде наш артилерист то він герой.Від коли ти сказав, що сметани і сосісонів дофіга ти вже став не справжнім.Якщо я жру ікру то це вже ні в які ворота.Герой друже Успіх мусить страждатиІ бажано бєзвозмєздно,скігліть також нізя,бо поки ти разом з котами їв сосісони на передку хтось голодав, так шо для геройського реноме краще голодати.Тцк ловить жертв, і агресія ветеранів з птср пояснюється не тим, що їм простіше калічити чи вбивати а тим що вони жертви.Тому найвищий рівень героїзму це невідомий солдат.Він мертвий і йому неТреба платити ні славою ні багатством.Сподіваюсь на твоє- "як так?" Я дав вичерпну відповідь?