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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13217132181321913220>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 78
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 23:24

  Faceless написав:Хіба військовослужбовець може мати інші офіційні джерела заробітку? Ну крім процентів. Іноді було що і фоп вимагали закривати.

А якщо не закрив фоп? Тоді що? Відмінять мобілізацію і виженуть з армії?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 23:28

  Дюрі-бачі написав:юди різні бувають. От колегиня вже кілька разів возила документи чоловіку. В нього є висновок "тимчасово непридатний на 6 місяців", але папери із собою не носить, бо "тільки пішов в магазин"...


Такая формулировка тимчасово непридатний - была в принципе отменена в новой редакции 402 наказа, чтоб не гуглить гдесь год назад. Возможно там другая формулировка. Но как ни парадоксально, человек все-равно должен был оформить отсрочку от мобилизации.

То есть вырисовывается следующая картина - население массово возмущается действиями ТЦК, при этом также массово игнорирует примитивные просьбы законодательства иметь при себе ВОД, хотя бы в телефоне, не оформляет отсрочки.
И на просьбу ТЦКшника просто тычит ему в нос фото со школьного утренника, где показывает себя и говорит, что он школьный учитель. Останавливает ТЦКшник следующего, а он ему - смотри как у меня плохо двигается рука, я малопригоден. Тут прилетают истеричные бабы со смартфонами - смотрите изверги инвалидов пакуют.
Тут у ТЦКшника, простого селянина после контузии, просто сдают нервы, он дает в ухо малопригодному и пакует бычка в скорую помощь.
И кто виноват в такой ситуации?
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 23:30

  Banderlog написав:
  Faceless написав:Хіба військовослужбовець може мати інші офіційні джерела заробітку? Ну крім процентів. Іноді було що і фоп вимагали закривати.

А якщо не закрив фоп? Тоді що? Відмінять мобілізацію і виженуть з армії?

Та ні, корупція ж.
І чимало в/с по ній отримали адмінку. Як і за декларації старших офіцерів. Несвоєчасно надані.
Я звільнявся наприкінці року , так подав одну, вона ж за рік, вона ж і по звільненню. Ан-ні!! Треба було дві!! Так пробували через в/ч мене затягнути у військову прокуратору щоб скласти матеріали адмінки, суд, штраф Вони завжди так робили з діючими. Я був не діючий на той момент, мене затягнути в в/прокуратуру було неможливо. А там термін виходить і до побачення.
Там теж ще ті борцуни з корупцією, треба «показники» притягнутих, отак на рівному місці ловлять, хто несвоєчасно подав))
До війни я думаю що і списки перевіряли, щоб не був ФОП. Можна лише викладати десь))
Зараз можливо за ФОП не щімлять, хз

тому успіху брати ноги в руки і як екскорт


За окуляри за 350
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 13 бер, 2025 23:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 23:40

  freeze написав:То есть вырисовывается следующая картина - население массово возмущается действиями ТЦК, при этом также массово игнорирует примитивные просьбы законодательства иметь при себе ВОД, хотя бы в телефоне, не оформляет отсрочки.
И кто виноват в такой ситуации?

Я вже приводив приклад з інвалідом І групи, без строку давності.
З обліку його ніхто не знімав, проходив ВЛК, звісно визнали непридатним, АЛЕ з обліку не зняли.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 23:43

  Hotab написав:Я звільнявся наприкінці року , так подав одну, вона ж за рік, вона ж і по звільненню. Ан-ні!! Треба було дві!! Так пробували через в/ч мене затягнути у військову прокуратору щоб скласти матеріали адмінки, суд, штраф

А скільки штраф?
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 23:49

  Water написав:
  Hotab написав:Я звільнявся наприкінці року , так подав одну, вона ж за рік, вона ж і по звільненню. Ан-ні!! Треба було дві!! Так пробували через в/ч мене затягнути у військову прокуратору щоб скласти матеріали адмінки, суд, штраф

А скільки штраф?

Я вже точно не памʼятаю , треба дивитись. Наче не критична сума, тисяча там мінімум, за умови що в суді визнав провину, але ти в списки корупціонерів потрапляєш))
Я тоді робив ліцензію цивільного пілота і мені начебто та «корупція» по боку. Але життя кумедне, хто знає куди занесе, і стати «корупціонером» просто так.. Коротше не став.
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 23:55

  Banderlog написав:В чому тоді різниця?
хотів щоб ии сам додумався, но зара часу мало).
Герой це не тільки агпесор, але і жертва.
І жертва альтруїстична.
Допустим тут в зоні бойових дій є мирна бабка її розірвало осколком це героїзм? Ні.
Якщо це буде наш артилерист то він герой.
Від коли ти сказав, що сметани і сосісонів дофіга ти вже став не справжнім.
Якщо я жру ікру то це вже ні в які ворота. :lol:
Герой друже Успіх мусить страждати :lol:
І бажано бєзвозмєздно,
скігліть також нізя,
бо поки ти разом з котами їв сосісони на передку хтось голодав, так шо для геройського реноме краще голодати.
Тцк ловить жертв, і агресія ветеранів з птср пояснюється не тим, що їм простіше калічити чи вбивати а тим що вони жертви.
Тому найвищий рівень героїзму це невідомий солдат.
Він мертвий і йому не
Треба платити ні славою ні багатством.
Сподіваюсь на твоє- "як так?" Я дав вичерпну відповідь?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 23:56

  Faceless написав:Хіба військовослужбовець може мати інші офіційні джерела заробітку? Ну крім процентів. Іноді було що і фоп вимагали закривати.

Саме Заробітку - звісно не може.

Доходу - "вислужений" хіба що %% по депозитам чи ОВДП.

"За призовом під час мобілізації" - так, може. Більше того - держава перші 6 місяців навіть зобов"язувала роботодавців виплачувати мобілізованим які на момент мобілізації працюювали по ТК їх з/п. (але це звісно не мій випадок).

Доходи від інвестицій, роялті, виплати за використання Авторських Прав, доходи ФОП - є деякі обмеження (причому навіть не по закону, а згідно роз"яснень НАЗК), але вони стосуються лише Військових Посадових Осіб, але це стосується лише офіцерів і навіть далеко не кожна майорська посада є ВПО.

Для ВПО - не те, щоб заборонено, але отримання доходів на ФОП це досить високі ризики отримати проблеми.
candle645
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 00:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав:
  Faceless написав:Хіба військовослужбовець може мати інші офіційні джерела заробітку? Ну крім процентів. Іноді було що і фоп вимагали закривати.

А якщо не закрив фоп? Тоді що? Відмінять мобілізацію і виженуть з армії?
Не встиг перепитать
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 00:07

За крок до перевороту думок©

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
  Banderlog написав:Опиши які асоціації в тебе зі словом герой?
Добровольцем, або САМ прийшов по повісці у військомат/ТЦК = ГЕРОЙ! :D
нє, піжди з тцк. Візьмем першооснову чуть вище макак. :lol:
Чим герой відрізняється від маньяки забіяки?
Герой це той хто бореться хто не раб.
Но цього мало, щоб бути героєм, має бути ще щось. Чим благородний розбійник відрізняється від неблагородного? Або допустим горить хата ти заскакуєш і виносиш плачущого младєнца, я заскакую і виносю сейф з налічкою.
Ти герой, ая граблю на пожарі хоть на ризик ми пішли однаковий. В чому тоді різниця?

В добрих справах!
Творити добро! :D

Не знаю, що ти хочеш почути/до чого ти ведеш? :D
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