А якщо не закрив фоп? Тоді що? Відмінять мобілізацію і виженуть з армії?
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Додано: Чет 13 бер, 2025 23:24
Додано: Чет 13 бер, 2025 23:28
Такая формулировка тимчасово непридатний - была в принципе отменена в новой редакции 402 наказа, чтоб не гуглить гдесь год назад. Возможно там другая формулировка. Но как ни парадоксально, человек все-равно должен был оформить отсрочку от мобилизации.
То есть вырисовывается следующая картина - население массово возмущается действиями ТЦК, при этом также массово игнорирует примитивные просьбы законодательства иметь при себе ВОД, хотя бы в телефоне, не оформляет отсрочки.
И на просьбу ТЦКшника просто тычит ему в нос фото со школьного утренника, где показывает себя и говорит, что он школьный учитель. Останавливает ТЦКшник следующего, а он ему - смотри как у меня плохо двигается рука, я малопригоден. Тут прилетают истеричные бабы со смартфонами - смотрите изверги инвалидов пакуют.
Тут у ТЦКшника, простого селянина после контузии, просто сдают нервы, он дает в ухо малопригодному и пакует бычка в скорую помощь.
И кто виноват в такой ситуации?
Додано: Чет 13 бер, 2025 23:30
Та ні, корупція ж.
І чимало в/с по ній отримали адмінку. Як і за декларації старших офіцерів. Несвоєчасно надані.
Я звільнявся наприкінці року , так подав одну, вона ж за рік, вона ж і по звільненню. Ан-ні!! Треба було дві!! Так пробували через в/ч мене затягнути у військову прокуратору щоб скласти матеріали адмінки, суд, штраф Вони завжди так робили з діючими. Я був не діючий на той момент, мене затягнути в в/прокуратуру було неможливо. А там термін виходить і до побачення.
Там теж ще ті борцуни з корупцією, треба «показники» притягнутих, отак на рівному місці ловлять, хто несвоєчасно подав))
До війни я думаю що і списки перевіряли, щоб не був ФОП. Можна лише викладати десь))
Зараз можливо за ФОП не щімлять, хз
За окуляри за 350
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 13 бер, 2025 23:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 13 бер, 2025 23:40
Я вже приводив приклад з інвалідом І групи, без строку давності.
З обліку його ніхто не знімав, проходив ВЛК, звісно визнали непридатним, АЛЕ з обліку не зняли.
Додано: Чет 13 бер, 2025 23:43
Додано: Чет 13 бер, 2025 23:49
Я вже точно не памʼятаю , треба дивитись. Наче не критична сума, тисяча там мінімум, за умови що в суді визнав провину, але ти в списки корупціонерів потрапляєш))
Я тоді робив ліцензію цивільного пілота і мені начебто та «корупція» по боку. Але життя кумедне, хто знає куди занесе, і стати «корупціонером» просто так.. Коротше не став.
Додано: Чет 13 бер, 2025 23:55
хотів щоб ии сам додумався, но зара часу мало).
Герой це не тільки агпесор, але і жертва.
І жертва альтруїстична.
Допустим тут в зоні бойових дій є мирна бабка її розірвало осколком це героїзм? Ні.
Якщо це буде наш артилерист то він герой.
Від коли ти сказав, що сметани і сосісонів дофіга ти вже став не справжнім.
Якщо я жру ікру то це вже ні в які ворота.
Герой друже Успіх мусить страждати
І бажано бєзвозмєздно,
скігліть також нізя,
бо поки ти разом з котами їв сосісони на передку хтось голодав, так шо для геройського реноме краще голодати.
Тцк ловить жертв, і агресія ветеранів з птср пояснюється не тим, що їм простіше калічити чи вбивати а тим що вони жертви.
Тому найвищий рівень героїзму це невідомий солдат.
Він мертвий і йому не
Треба платити ні славою ні багатством.
Сподіваюсь на твоє- "як так?" Я дав вичерпну відповідь?
Додано: Чет 13 бер, 2025 23:56
Саме Заробітку - звісно не може.
Доходу - "вислужений" хіба що %% по депозитам чи ОВДП.
"За призовом під час мобілізації" - так, може. Більше того - держава перші 6 місяців навіть зобов"язувала роботодавців виплачувати мобілізованим які на момент мобілізації працюювали по ТК їх з/п. (але це звісно не мій випадок).
Доходи від інвестицій, роялті, виплати за використання Авторських Прав, доходи ФОП - є деякі обмеження (причому навіть не по закону, а згідно роз"яснень НАЗК), але вони стосуються лише Військових Посадових Осіб, але це стосується лише офіцерів і навіть далеко не кожна майорська посада є ВПО.
Для ВПО - не те, щоб заборонено, але отримання доходів на ФОП це досить високі ризики отримати проблеми.
Додано: П'ят 14 бер, 2025 00:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 14 бер, 2025 00:07
За крок до перевороту думок©
В добрих справах!
Творити добро!
Не знаю, що ти хочеш почути/до чого ти ведеш?
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