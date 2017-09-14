Дюрі-бачі написав:юди різні бувають. От колегиня вже кілька разів возила документи чоловіку. В нього є висновок "тимчасово непридатний на 6 місяців", але папери із собою не носить, бо "тільки пішов в магазин"...
Такая формулировка тимчасово непридатний - была в принципе отменена в новой редакции 402 наказа, чтоб не гуглить гдесь год назад. Возможно там другая формулировка. Но как ни парадоксально, человек все-равно должен был оформить отсрочку от мобилизации.
То есть вырисовывается следующая картина - население массово возмущается действиями ТЦК, при этом также массово игнорирует примитивные просьбы законодательства иметь при себе ВОД, хотя бы в телефоне, не оформляет отсрочки. И на просьбу ТЦКшника просто тычит ему в нос фото со школьного утренника, где показывает себя и говорит, что он школьный учитель. Останавливает ТЦКшник следующего, а он ему - смотри как у меня плохо двигается рука, я малопригоден. Тут прилетают истеричные бабы со смартфонами - смотрите изверги инвалидов пакуют. Тут у ТЦКшника, простого селянина после контузии, просто сдают нервы, он дает в ухо малопригодному и пакует бычка в скорую помощь. И кто виноват в такой ситуации?
хотів щоб ии сам додумався, но зара часу мало). Герой це не тільки агпесор, але і жертва. І жертва альтруїстична. Допустим тут в зоні бойових дій є мирна бабка її розірвало осколком це героїзм? Ні. Якщо це буде наш артилерист то він герой. Від коли ти сказав, що сметани і сосісонів дофіга ти вже став не справжнім. Якщо я жру ікру то це вже ні в які ворота. Герой друже Успіх мусить страждати І бажано бєзвозмєздно, скігліть також нізя, бо поки ти разом з котами їв сосісони на передку хтось голодав, так шо для геройського реноме краще голодати. Тцк ловить жертв, і агресія ветеранів з птср пояснюється не тим, що їм простіше калічити чи вбивати а тим що вони жертви. Тому найвищий рівень героїзму це невідомий солдат. Він мертвий і йому не Треба платити ні славою ні багатством. Сподіваюсь на твоє- "як так?" Я дав вичерпну відповідь?
Успіх написав:Добровольцем, або САМ прийшов по повісці у військомат/ТЦК = ГЕРОЙ!
нє, піжди з тцк. Візьмем першооснову чуть вище макак. Чим герой відрізняється від маньяки забіяки? Герой це той хто бореться хто не раб. Но цього мало, щоб бути героєм, має бути ще щось. Чим благородний розбійник відрізняється від неблагородного? Або допустим горить хата ти заскакуєш і виносиш плачущого младєнца, я заскакую і виносю сейф з налічкою. Ти герой, ая граблю на пожарі хоть на ризик ми пішли однаковий. В чому тоді різниця?
В добрих справах! Творити добро!
Не знаю, що ти хочеш почути/до чого ти ведеш?
Герої (від др.-грец. ἥρως) - клас персонажів грецької міфології, діти божества або нащадки божества та смертної людини.
freeze написав:То есть вырисовывается следующая картина - население массово возмущается действиями ТЦК, при этом также массово игнорирует примитивные просьбы законодательства иметь при себе ВОД, хотя бы в телефоне, не оформляет отсрочки. И на просьбу ТЦКшника просто тычит ему в нос фото со школьного утренника, где показывает себя и говорит, что он школьный учитель. Останавливает ТЦКшник следующего, а он ему - смотри как у меня плохо двигается рука, я малопригоден. Тут прилетают истеричные бабы со смартфонами - смотрите изверги инвалидов пакуют. Тут у ТЦКшника, простого селянина после контузии, просто сдают нервы, он дает в ухо малопригодному и пакует бычка в скорую помощь. И кто виноват в такой ситуации?
Так буквально 2 сторінки назад Дюрі-бачі давав посилання навіть не на ст. 19 конституції, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України
а на рішення суду, де цілком однозначно вказано: З наведеного слід дійти висновку, що обов`язок щодо перевірки наявності відстрочки від призову під час мобілізації на військову службу та підстав для її надання покладено на районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, а тому, навіть за умови тверджень відповідача щодо неповідомлення позивачем про наявність підстав для відстрочки та ненаданням відповідних документів відповідач мав перевірити наявність чи відсутність у позивача права на відстрочку від призову за мобілізацією...
Тому винен "контужений ТЦК-шник", та (можливо) його керівник що відправив займатися "заходами щодо оповіщення" не неревіривши моральний стан/придатність виконувати таке завдання та не провів нілежний інструктаж (із записом в відповідному журналі).
Востаннє редагувалось candle645 в П'ят 14 бер, 2025 00:27, всього редагувалось 1 раз.
я хочу щоб ти сам знайшов відповідь на своє -як так?) Наша нація ставиться до героїв як до жертв. Ми не вдячні героям. Причина того, що всю історію наша еліта зраджує націю банальна- в нас нація зраджує еліту. https://youtu.be/FhQj-nnXviY?si=jDrOS7oYjj8wRCCl
я хочу щоб ти сам знайшов відповідь на своє -як так?) Наша нація ставиться до героїв як до жертв. Ми не вдячні героям. Причина того, що всю історію наша еліта зраджує націю банальна- в нас нація зраджує еліту. https://youtu.be/FhQj-nnXviY?si=jDrOS7oYjj8wRCCl
а хто еліта? варяги? а хто нація? не варяги? а що таке зрада?
я хочу щоб ти сам знайшов відповідь на своє -як так?) Наша нація ставиться до героїв як до жертв. Ми не вдячні героям. Причина того, що всю історію наша еліта зраджує націю банальна- в нас нація зраджує еліту. https://youtu.be/FhQj-nnXviY?si=jDrOS7oYjj8wRCCl
Так я цю пісню тут колись неодноразово виставляв, як і текст цієї пісні!
Як уже набридло чути знову і знову Порожні балачки, пафосні розмови "Мова калинова", "пісня солов'їна" Ще трохи побалакаємо — зникне Україна Згубили культуру, забули історію Почуваємося зайдами на своїй території Віримо чужим, своїм не довіряємо Розводимо руками — маємо, що маємо Сьогодні братаємося, щоб завтра продати Кум іде на кума, брат іде на брата Національна ідея як засіб спекуляції Здобули державу, втратили націю Коли ж у народу більше немає відваги Немає власної гордості, немає самоповаги Коли кожен за себе у своїй хаті скраю У такого народу і героїв немає Я не хочу бути героєм України Не цінує героїв моя країна Я не хочу бути героєм України Не цінує героїв моя країна Я не хочу бути героєм України Не цінує героїв моя країна Я не хочу бути героєм України Не цінує героїв моя країна Я не хочу! Подивіться на нього — він сьогодні в ударі Правда, без вишиванки та без шароварів Він один серед тих, хто готовий до бою Серед тих, хто готовий стати героєм Він пройшов крізь вогонь, переплив через воду Все заради Вітчизни, заради народу Із мільйонами інших він пішов воювати Усі полягли, а він лишився стояти Та одразу ж поглине пафосна лава Понавісять медалі, кричатимуть: "Слава!" Він житиме довго, він житиме дорого Але стане нашим внутрішнім ворогом А де ж ті, яких було закатовано? Спалено, порубано, побито, репресовано? Де ті, що життя віддали за своє? Де вони є? Де вони є? Я не хочу бути героєм України Не цінує героїв моя країна Я не хочу бути героєм України Не цінує героїв моя країна Я не хочу бути героєм України Не цінує героїв моя країна Я не хочу бути героєм України Не цінує героїв моя країна Я не хочу! А насправді так просто змінити життя Просто вийти на вулицю, просто прибрати сміття Полюбити свою землю, свою рідну природу Відчути себе часткою єдиного народу Бо ми не безрідні, бо ми — українці Тож досить плювати в дідівські криниці Досить боятися вірити в краще А своє на чуже не міняти нізащо Спільнота розумних, міцних, незалежних Без "правобережних", без "лівобережних" Добрих, привітних і незрадливих В усьому єдиних, в усьому щасливих Лиш уявіть, якою стане країна В якій кожна людина живе як людина В якій все, що хороше — значить, і наше Але поки, на жаль, все зовсім інакше Я не хочу бути героєм України Не цінує героїв моя країна Я не хочу бути героєм України Не цінує героїв моя країна Я не хочу бути героєм України Не цінує героїв моя країна Я не хочу бути героєм України Не цінує героїв моя країна Я не хочу! Я не хочу! Я не хочу! Я не хочу бути героєм України Я не хочу! Я не хочу! Я не хочу! Я не хочу бути героєм України Я не хочу бути героєм України Не цінує героїв моя країна Я не хочу бути героєм України Не цінує героїв моя країна Я не хочу бути героєм України Не цінує героїв моя країна Я не хочу бути героєм України Не цінує героїв моя країна Я не хочу!
я хочу щоб ти сам знайшов відповідь на своє -як так?) Наша нація ставиться до героїв як до жертв. Ми не вдячні героям. Причина того, що всю історію наша еліта зраджує націю банальна- в нас нація зраджує еліту. https://youtu.be/FhQj-nnXviY?si=jDrOS7oYjj8wRCCl
Так я цю пісню тут колись неодноразово виставляв, як і текст цієї пісні!
Подивіться на нього — він сьогодні в ударі Правда, без вишиванки та без шароварів Він один серед тих, хто готовий до бою Серед тих, хто готовий стати героєм Він пройшов крізь вогонь, переплив через воду Все заради Вітчизни, заради народу Із мільйонами інших він пішов воювати Усі полягли, а він лишився стояти Та одразу ж поглине пафосна лава Понавісять медалі, кричатимуть: "Слава!" Він житиме довго, він житиме дорого Але стане нашим внутрішнім ворогом
Це достойний шлях героя, іншого нема) живий здоровий багатий герой це внутрішній воріг. Конан-варвар не наш архетип, ми шануєм героїв Крут. Доречі, шановне паньство, як їх звали?