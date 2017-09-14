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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13218132191322013221

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 79
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
25
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 01:00

  Hotab написав:candle645
Я то завтра протверезію, а от ти ..."

А я і не пив…
Вгамуйся, тобі держава як солдату платить гроші за захист, а не нічні скарги модераціі і флуд, заґрунтовний на твоїй комплексах і злобі до офіцерів. :lol:

У него злоба не на офицеров, а на свою жизнь, когда он весь из себя такой крутой не может наслаждаться жизнью на тёплом диване за свой "навіть зараз" большой доход, а вынужден сидеть если не в окопе, то не в очень комфортабельных условиях и подчиняться людям, имеющим "навіть зараз" меньшие доходы.
А вообще, было бы интересно знать, где он служит. Как-то его посты заметно отличаются от других форумчан, которые сейчас в армии. Он об этом, если не ошибаюсь, ничего не писал.
Это, кстати, к словам freeze"а об ущемлении прав некоторым категориям. Сам факт службы в армии не гарантирует того, что человек заслуживает бОльших прав. ТЦК тоже армия. Да и армии есть разные люди и служат по-разному.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 01:11

ЛАД
У него злоба не на офицеров, а на свою жизнь, когда он весь из себя такой крутой не может наслаждаться жизнью на тёплом диване за свой "навіть зараз" большой доход, а вынужден сидеть если не в окопе, то не в очень комфортабельных условиях и подчиняться людям, имеющим "навіть зараз" меньшие доходы.


Не дуже хочеться розбирати психотип персонажа, і його здібності, які начебто мали б допомогти йому вважати себе «середнім класом»,але.. що кинулись в очі…
Патріотизму там нема і близько. Ясно що не доброволець і не приховує цього. Ясно що ненавидить армію, і не приховує цього.
Ненавидить державу, не приховує цього.
В той же час розказує який він успішний, чого в житті досяг , як на щаблях суспільства, так і фінансово.
Питання: яким чином такий персонаж (з грошима і з його ж слів здібностями) не тільки не зміг ухилитись (нагадую, там і не пахне почуттям обовʼязку чи чимось подібним), а за кілька років навіть не звільнитись. Чи потрібно приводити приклад тут людей з неповною середньою освітою, які це питання вирішили. Або персонаж зі смішним переміряним Фоксом черепом , отим самим кумедним і не дуже далеким персонажем, по легенді також «сіньор» але він зміг за 3+ роки не потрапити . Що трапитись тут?
Де збій?))
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 14 бер, 2025 01:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 01:13

  Wirująświatła написав:
На зустрічі в Саудівській Аравії Україна окреслила США свої "червоні лінії" для мирних переговорів. Україна не погодиться на відмову від членства в НАТО й ЄС та обмеження чисельності армії в рамках можливої угоди, — ЄП з посиланням (https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7207140/) на джерело причетне до переговорів.

тогда смысл в 30тидневном перемирии? мирного соглашения не будет) как и выборов. а вы так ждали
Вы готовы верить любому неизвестному "джерелу"?
Питання [червоної лінії щодо] НАТО також прозвучало від Єрмака, що Росія не повинна мати право вето", – заявив він.
Ну так будет вето не от России, а от США, например. :)
О вступлении Украины в НАТО Трамп высказался более, чем чётко и однозначно.
Думаю, вопрос о НАТО уже давно решён и, как видите, даже европейцы, обсуждая варианты гарантий для Украины, его не упоминают.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 01:18

  Успіх написав:...........
Хоч, не так давно - я сам хотів йти працювати в ТЦК! :lol:

Просто думав, що оці усі дії(штрафи, конфіскація майна, бусифікація) будуть сприяти ДЕмобілізації і вона от-от почнеться!
А воно он як, Міхалич ©
Пройшло вже 2роки, а демобілізації і досі нема!

Як так?© :roll:
Вам уже давно объясняли, что демобилизации до конца войны не будет.
Пора бы понять.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 01:41

  Успіх написав:
  Banderlog написав:Сподіваюсь на твоє- "як так?" Я дав вичерпну відповідь?
Ні.
Бо моє питання - "як так?"© - вічне! :lol:
Вічне, допоки не буде отак >>>
https://youtube.com/shorts/WYU7pRZPFk0? ... CYt2g5DDmO
Молочные реки с кисельными берегами иногда встречаются.
Но только в сказках.
Вы в них до сих пор верите? :roll:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 01:52

  freeze написав:Тут у ТЦКшника, простого селянина после контузии, просто сдают нервы, он дает в ухо малопригодному


...и убивает его. Так может такого "простого селянина случайно попавшего в ТЦК" лечить надо после контузии и в санатории восстанавливать, а не пускать с людьми работать?
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 01:54

  Hotab написав:ЛАД
У него злоба не на офицеров, а на свою жизнь, когда он весь из себя такой крутой не может наслаждаться жизнью на тёплом диване за свой "навіть зараз" большой доход, а вынужден сидеть если не в окопе, то не в очень комфортабельных условиях и подчиняться людям, имеющим "навіть зараз" меньшие доходы.


Не дуже хочеться розбирати психотип персонажа, і його здібності, які начебто мали б допомогти йому вважати себе «середнім класом»,але.. що кинулись в очі…
Патріотизму там нема і близько. Ясно що не доброволець і не приховує цього. Ясно що ненавидить армію, і не приховує цього.
Ненавидить державу, не приховує цього.
В той же час розказує який він успішний, чого в житті досяг , як на щаблях суспільства, так і фінансово.
Питання: яким чином такий персонаж (з грошима і з його ж слів здібностями) не тільки не зміг ухилитись (нагадую, там і не пахне почуттям обовʼязку чи чимось подібним), а за кілька років навіть не звільнитись. Чи потрібно приводити приклад тут людей з неповною середньою освітою, які це питання вирішили. Або персонаж зі смішним переміряним Фоксом черепом , отим самим кумедним і не дуже далеким персонажем, по легенді також «сіньор» але він зміг за 3+ роки не потрапити . Що трапитись тут?
Де збій?))
А с чего вы решили, что у него есть какое-то образование?
Высшего, по-видимому, точно нет, иначе был бы офицером.
Самое интересное было бы, если бы оказалось, что он служит в ТЦК или какой-то ещё такой же "боевой" части.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 02:27

  Hotab написав:Патріотизму там нема і близько. Ясно що не доброволець і не приховує цього. Ясно що ненавидить армію, і не приховує цього.
Ненавидить державу, не приховує цього.
В той же час розказує який він успішний, чого в житті досяг , як на щаблях суспільства, так і фінансово.
Питання: яким чином такий персонаж (з грошима і з його ж слів здібностями) не тільки не зміг ухилитись (нагадую, там і не пахне почуттям обовʼязку чи чимось подібним), а за кілька років навіть не звільнитись. Чи потрібно приводити приклад тут людей з неповною середньою освітою, які це питання вирішили. Або персонаж зі смішним переміряним Фоксом черепом , отим самим кумедним і не дуже далеким персонажем, по легенді також «сіньор» але він зміг за 3+ роки не потрапити . Що трапитись тут?
Де збій?))

В силу професії - вже давно "людина світу", максимально ліберальних поглядів та прихильник ніцшеанства...
Занадто ідеаліст, який вірить (вірив) в ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНУ за будь-яких обставин, і відповідно розочарований від масових підтверджених випадків протилежного.
Звик називати речі своїми іменами (теж проф. деформація)...

Справжній доброволець на цьому форумі (наскільки я пам"ятаю) - лише один, це Фріз. Всі інші так-чи-інакше опинились в ЗСУ не добровільно, а згідно-відповідно Закону України «Про військовий обов`язок та військову службу». І той факт, що особисто я прийшов в ТЦК ще 5-го березня 2022 року і беж жодних повісток не робить мене добровольцем (хоча і дає моральне право себе ним називати).

Безумовна любов до держави - це для фанатів Телемарафону та жертв Стокгольмського Синдрому, для нормальної освідченої людини - питання любові (чи ненависті) це про якість та відповідність її послуг нав"язаним обов"язкам та сплаченим податкам.

Ховатися, а тим-більше відкупатися від всякої мразоти, або "вирішувати питання" - мені огидна навіть сама думка.
Якби була можливість "переграти" все що було після 24 лютого, знаючи наперед що буде далі - 5 березня я все-одно пішов би в ТЦК.
candle645
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