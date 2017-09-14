Додано: П'ят 14 бер, 2025 01:11

У него злоба не на офицеров, а на свою жизнь, когда он весь из себя такой крутой не может наслаждаться жизнью на тёплом диване за свой "навіть зараз" большой доход, а вынужден сидеть если не в окопе, то не в очень комфортабельных условиях и подчиняться людям, имеющим "навіть зараз" меньшие доходы.





Не дуже хочеться розбирати психотип персонажа, і його здібності, які начебто мали б допомогти йому вважати себе «середнім класом»,але.. що кинулись в очі…Патріотизму там нема і близько. Ясно що не доброволець і не приховує цього. Ясно що ненавидить армію, і не приховує цього.Ненавидить державу, не приховує цього.В той же час розказує який він успішний, чого в житті досяг , як на щаблях суспільства, так і фінансово.Питання: яким чином такий персонаж (з грошима і з його ж слів здібностями) не тільки не зміг ухилитись (нагадую, там і не пахне почуттям обовʼязку чи чимось подібним), а за кілька років навіть не звільнитись. Чи потрібно приводити приклад тут людей з неповною середньою освітою, які це питання вирішили. Або персонаж зі смішним переміряним Фоксом черепом , отим самим кумедним і не дуже далеким персонажем, по легенді також «сіньор» але він зміг за 3+ роки не потрапити . Що трапитись тут?Де збій?))