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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13219132201322113222

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 79
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
25
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 03:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Найчастіше самосприйняття і самоідентифікація людини не повністю (а часто дуже сильно НЕ) відповідає тій картині , яку бачать оточуючі, і як його сприймають.

Викладені фактичні дані (пішов в ТЦК сам, людина світу і т.д. ) перевірити можливості нема, тому поки що їх відсунемо. А от моральні і життєві цінності , приписані собі і озвучені тут, викликають величезну недовіру.
Персонажем неодноразово виказано на форумі про те, як він «встряв в цю армію , докладає шалені зусилля щоб вискочити (епітети і порівняння використані при описі всіх своїх керівників і оточуючих людей ми опустимо) але нічого не виходить… максимум вдалось змінити місце служби , щоб було полегше».
Яким чином ці слова уживаються разом з пафосним «якби переграти все назад, то я б 5 березня все одно б пішов в ТЦК»??? Намагатися вискочити (хай навіть виключно законно, бо начебто дуже чесний і справедливий , про що нижче ) , щоб знову прийти??

Питання про «речі своїми іменами» і «верховенство права» (і справедливості, як – однієї з основних засад права, що є вирішальною у визначенні його як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських вимірів права. У сфері реалізації права справедливість виявляється, зокрема, у рівності всіх перед законом) знов пахне лицемірством і брехнею. . Фактичні дії на форумі вказують на те, що персонаж займається лише мілкою, наскільки є в нього можливість, помстою. А саме:
коли на гілці виникає «спір» з елементами хамства, бруду, нецензурщини, огидними «зоновськими» оборотами, очевидною брехнею і наклепами, маніпуляціями , персонаж завжди приймає однобоку позицію, і скаржиться лише на тих людей, яких він вважає «не такими». Без розбору, хто був ініціатором, хто провокує і загострює, хто переходить будь які розумні межі. Порушення правил , навіть незначне, він помічає лише в окремого пулу людей. Набагато брудніші , часто від ініціаторів і провокаторів, ігноруються повністю. Який тут звʼязок з правом і його похідною - справедливістю??

Але нема мети зруйнувати оболонку і образ , в якому персонаж себе бачить. Хочеться побажати лише гармонії в собі, щоб почати (знову? чи вперше?) отримувати насолоду від життя. Навіть в ненависних ЗСУ.
Hotab
 
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