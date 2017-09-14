Додано: П'ят 14 бер, 2025 03:30

Найчастіше самосприйняття і самоідентифікація людини не повністю (а часто дуже сильно НЕ) відповідає тій картині , яку бачать оточуючі, і як його сприймають.



Викладені фактичні дані (пішов в ТЦК сам, людина світу і т.д. ) перевірити можливості нема, тому поки що їх відсунемо. А от моральні і життєві цінності , приписані собі і озвучені тут, викликають величезну недовіру.

Персонажем неодноразово виказано на форумі про те, як він «встряв в цю армію , докладає шалені зусилля щоб вискочити (епітети і порівняння використані при описі всіх своїх керівників і оточуючих людей ми опустимо) але нічого не виходить… максимум вдалось змінити місце служби , щоб було полегше».

Яким чином ці слова уживаються разом з пафосним «якби переграти все назад, то я б 5 березня все одно б пішов в ТЦК»??? Намагатися вискочити (хай навіть виключно законно, бо начебто дуже чесний і справедливий , про що нижче ) , щоб знову прийти??



Питання про «речі своїми іменами» і «верховенство права» (і справедливості, як – однієї з основних засад права, що є вирішальною у визначенні його як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських вимірів права. У сфері реалізації права справедливість виявляється, зокрема, у рівності всіх перед законом) знов пахне лицемірством і брехнею. . Фактичні дії на форумі вказують на те, що персонаж займається лише мілкою, наскільки є в нього можливість, помстою. А саме:

коли на гілці виникає «спір» з елементами хамства, бруду, нецензурщини, огидними «зоновськими» оборотами, очевидною брехнею і наклепами, маніпуляціями , персонаж завжди приймає однобоку позицію, і скаржиться лише на тих людей, яких він вважає «не такими». Без розбору, хто був ініціатором, хто провокує і загострює, хто переходить будь які розумні межі. Порушення правил , навіть незначне, він помічає лише в окремого пулу людей. Набагато брудніші , часто від ініціаторів і провокаторів, ігноруються повністю. Який тут звʼязок з правом і його похідною - справедливістю??



Але нема мети зруйнувати оболонку і образ , в якому персонаж себе бачить. Хочеться побажати лише гармонії в собі, щоб почати (знову? чи вперше?) отримувати насолоду від життя. Навіть в ненависних ЗСУ.