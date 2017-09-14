RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13219132201322113222

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 79
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
25
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 03:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Найчастіше самосприйняття і самоідентифікація людини не повністю (а часто дуже сильно НЕ) відповідає тій картині , яку бачать оточуючі, і як його сприймають.

Викладені фактичні дані (пішов в ТЦК сам, людина світу і т.д. ) перевірити можливості нема, тому поки що їх відсунемо. А от моральні і життєві цінності , приписані собі і озвучені тут, викликають величезну недовіру.
Персонажем неодноразово виказано на форумі про те, як він «встряв в цю армію , докладає шалені зусилля щоб вискочити (епітети і порівняння використані при описі всіх своїх керівників і оточуючих людей ми опустимо) але нічого не виходить… максимум вдалось змінити місце служби , щоб було полегше».
Яким чином ці слова уживаються разом з пафосним «якби переграти все назад, то я б 5 березня все одно б пішов в ТЦК»??? Намагатися вискочити (хай навіть виключно законно, бо начебто дуже чесний і справедливий , про що нижче ) , щоб знову прийти??

Питання про «речі своїми іменами» і «верховенство права» (і справедливості, як – однієї з основних засад права, що є вирішальною у визначенні його як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських вимірів права. У сфері реалізації права справедливість виявляється, зокрема, у рівності всіх перед законом) знов пахне лицемірством і брехнею. . Фактичні дії на форумі вказують на те, що персонаж займається лише мілкою, наскільки є в нього можливість, помстою. А саме:
коли на гілці виникає «спір» з елементами хамства, бруду, нецензурщини, огидними «зоновськими» оборотами, очевидною брехнею і наклепами, маніпуляціями , персонаж завжди приймає однобоку позицію, і скаржиться лише на тих людей, яких він вважає «не такими». Без розбору, хто був ініціатором, хто провокує і загострює, хто переходить будь які розумні межі. Порушення правил , навіть незначне, він помічає лише в окремого пулу людей. Набагато брудніші , часто від ініціаторів і провокаторів, ігноруються повністю. Який тут звʼязок з правом і його похідною - справедливістю??

Але нема мети зруйнувати оболонку і образ , в якому персонаж себе бачить. Хочеться побажати лише гармонії в собі, щоб почати (знову? чи вперше?) отримувати насолоду від життя. Навіть в ненависних ЗСУ.
Hotab
 
Повідомлень: 14411
З нами з: 15.02.09
Подякував: 383 раз.
Подякували: 2325 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 06:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Такая формулировка тимчасово непридатний - была в принципе отменена в новой редакции 402 наказа, чтоб не гуглить гдесь год назад. Возможно там другая формулировка. Но как ни парадоксально, человек все-равно должен был оформить отсрочку от мобилизации

Глянув наказ 402: тепер там Постанова «Непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців» приймається під час дії воєнного стану на підставі статей 2, 7, 11, 12г, 13г, 24, 32, 37, 44, 48, 56, 59, 65, 72, 77б, 81 Розкладу хвороб у випадках, коли для відновлення придатності до військової служби необхідний строк від 6 до 12 календарних місяців.

От і ходить чоловік кожні 6 місяців на ВЛК, щоб показати, що операцію на хребті ще не зробили. А іноді його бусик возить позачергово
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5123
З нами з: 29.07.22
Подякував: 826 раз.
Подякували: 604 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 06:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Серед моїх знайомих після інаугурації Трампа зникли навіть розмови про СЗЧ і якось велика весняна демобілізація забулася. Цікаво як з цим в інших частинах?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5123
З нами з: 29.07.22
Подякував: 826 раз.
Подякували: 604 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 08:18

  ЛАД написав: Вы готовы верить любому неизвестному "джерелу"?

любому? неизвестному?
https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/13/7502764/
https://lb.ua/society/2025/03/13/665503 ... shcho.html
https://trueua.info/news/ukrayina-nazva ... sered-nykh
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/vst ... 89825.html
https://tsn.ua/exclusive/ukrayina-vidmo ... 15366.html


и ещё тысяча сми, выберите любое которому вы верите, Или Ермак лично должен это на камеры сказать, чтобы вы поверили? При этом Зеленский успел обгадить путина после его согласия на перемирие.

Зараз ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті – він фактично готує відмову станом на зараз. Путін, звісно, боїться сказати прямо Президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там, у Москві, обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб взагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше. Путін часто так робить – не каже «ні» напряму, але робить так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. Ми вважаємо, що це все зараз – чергові російські маніпуляції.

Була американська пропозиція щодо безумовної тиші в небі, на морі та на фронті. Ми в Україні сприйняли цю пропозицію. Від американської сторони ми чули, що є готовність організувати контроль і верифікацію. І це реально забезпечити – з американськими можливостями, з європейськими можливостями. І щоб за час тиші підготувати відповіді на всі питання про довгострокову безпеку та реальний, надійний мир і покласти на стіл план завершення війни. Україна готова працювати максимально швидко, максимально конструктивно. Ми говорили про це американським представникам, про це знають і наші європейські партнери, усі наші партнери у світі.

Ми не ставимо умов, які щось ускладнюють. Це Росія робить. Як ми завжди й говорили, єдиний, хто буде все затягувати, єдиний, хто буде неконструктивний, – це Росія. Їм треба війна. Путін украв роки миру й продовжує цю війну – день за днем. Зараз треба на нього тиснути. Треба вводити санкції, які допоможуть. Будемо працювати й надалі з нашими американськими партнерами, із європейськими партнерами, з усіма у світі, хто хоче миру, щоб примусити Росію до завершення війни

https://t.me/V_Zelenskiy_official.


криворожская школа дипломатии. да остановись ты, пусть Трамп как посредник решает приемлимы ли условия. С такими заявами перемирия и тем более длительного мира не будет никогда. Они решили победить путина измором? при том что ему в лицо и на камеры Вэнс говорил, у вас нет людей воевать, Зеленскому пофиг. У него своя реальность.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 14 бер, 2025 08:44, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28905
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 08:29

Financial Times: «Українські військові пробираються десятки кілометрів пішки, щоби евакуюватися з Курської області, де наступають російські війська.»

Про це газеті розповів український військовий Сергій Карякін.

Він вважає, що проблеми у ЗСУ почалися задовго до цьогорічного прориву росіян. Причина була у витягнутості плацдарму, «це було хитке становище, і утримувати його ставало дедалі важче».

Цілі операції в Курській області для України змінювалися на ходу, заявило FT джерело. Спочатку операція замислювалася як глибокий, але короткостроковий рейд, сказав співрозмовник. Але потім план змінився на утримання території, «що наражало українські війська на більший ризик».

За словами джерел, однією із проблем стало те, що Starlink не працює на російській території. Потім у ЗСУ після низки наступів росіян залишилася лише одна дорога до України.

З кінця грудня зграї безпілотників націлювалися на все, що рухалося дорогою, що вкрай ускладнювало постачання. Незабаром евакуація поранених стала практично неможливою, а війська на тижні застрявали в окопах без можливості для ротації.

Паралельно рф перекинула під Курськ свої найкращі підрозділи безпілотних систем, а також північнокорейців, які швидко адаптувалися до умов, ставши ефективною бойовою силою.

До лютого «ставало все гірше і гірше». Після падіння Свердликова єдина траса на Суджу тепер була під постійним обстрілом, як і дороги через поля. Просування завжди було 50 на 50, і, на жаль, не всі добиралися.

Тепер «українці продовжуватимуть битися за частину Курської області, бо, очевидно, якщо вони перейдуть кордон, то росія може піти за ними».

За словами американського військового аналітика Майкла Кофмана (до речі, уродженця Києва), у підручниках історії це вторгнення, ймовірно, розглядатиметься як «авантюра Зеленського».
Schmit
 
Повідомлень: 4842
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 13219132201322113222
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Wirująświatła і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 89400
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 263921
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 911644
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7997)
14.03.2025 08:08
Радабанк (580)
14.03.2025 07:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.