Найчастіше самосприйняття і самоідентифікація людини не повністю (а часто дуже сильно НЕ) відповідає тій картині , яку бачать оточуючі, і як його сприймають.
Викладені фактичні дані (пішов в ТЦК сам, людина світу і т.д. ) перевірити можливості нема, тому поки що їх відсунемо. А от моральні і життєві цінності , приписані собі і озвучені тут, викликають величезну недовіру. Персонажем неодноразово виказано на форумі про те, як він «встряв в цю армію , докладає шалені зусилля щоб вискочити (епітети і порівняння використані при описі всіх своїх керівників і оточуючих людей ми опустимо) але нічого не виходить… максимум вдалось змінити місце служби , щоб було полегше». Яким чином ці слова уживаються разом з пафосним «якби переграти все назад, то я б 5 березня все одно б пішов в ТЦК»??? Намагатися вискочити (хай навіть виключно законно, бо начебто дуже чесний і справедливий , про що нижче ) , щоб знову прийти??
Питання про «речі своїми іменами» і «верховенство права» (і справедливості, як – однієї з основних засад права, що є вирішальною у визначенні його як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських вимірів права. У сфері реалізації права справедливість виявляється, зокрема, у рівності всіх перед законом) знов пахне лицемірством і брехнею. . Фактичні дії на форумі вказують на те, що персонаж займається лише мілкою, наскільки є в нього можливість, помстою. А саме: коли на гілці виникає «спір» з елементами хамства, бруду, нецензурщини, огидними «зоновськими» оборотами, очевидною брехнею і наклепами, маніпуляціями , персонаж завжди приймає однобоку позицію, і скаржиться лише на тих людей, яких він вважає «не такими». Без розбору, хто був ініціатором, хто провокує і загострює, хто переходить будь які розумні межі. Порушення правил , навіть незначне, він помічає лише в окремого пулу людей. Набагато брудніші , часто від ініціаторів і провокаторів, ігноруються повністю. Який тут звʼязок з правом і його похідною - справедливістю??
Але нема мети зруйнувати оболонку і образ , в якому персонаж себе бачить. Хочеться побажати лише гармонії в собі, щоб почати (знову? чи вперше?) отримувати насолоду від життя. Навіть в ненависних ЗСУ.
freeze написав:Такая формулировка тимчасово непридатний - была в принципе отменена в новой редакции 402 наказа, чтоб не гуглить гдесь год назад. Возможно там другая формулировка. Но как ни парадоксально, человек все-равно должен был оформить отсрочку от мобилизации
Глянув наказ 402: тепер там Постанова «Непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців» приймається під час дії воєнного стану на підставі статей 2, 7, 11, 12г, 13г, 24, 32, 37, 44, 48, 56, 59, 65, 72, 77б, 81 Розкладу хвороб у випадках, коли для відновлення придатності до військової служби необхідний строк від 6 до 12 календарних місяців.
От і ходить чоловік кожні 6 місяців на ВЛК, щоб показати, що операцію на хребті ще не зробили. А іноді його бусик возить позачергово
и ещё тысяча сми, выберите любое которому вы верите, Или Ермак лично должен это на камеры сказать, чтобы вы поверили? При этом Зеленский успел обгадить путина после его согласия на перемирие.
Зараз ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті – він фактично готує відмову станом на зараз. Путін, звісно, боїться сказати прямо Президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там, у Москві, обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб взагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше. Путін часто так робить – не каже «ні» напряму, але робить так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. Ми вважаємо, що це все зараз – чергові російські маніпуляції.
Була американська пропозиція щодо безумовної тиші в небі, на морі та на фронті. Ми в Україні сприйняли цю пропозицію. Від американської сторони ми чули, що є готовність організувати контроль і верифікацію. І це реально забезпечити – з американськими можливостями, з європейськими можливостями. І щоб за час тиші підготувати відповіді на всі питання про довгострокову безпеку та реальний, надійний мир і покласти на стіл план завершення війни. Україна готова працювати максимально швидко, максимально конструктивно. Ми говорили про це американським представникам, про це знають і наші європейські партнери, усі наші партнери у світі.
Ми не ставимо умов, які щось ускладнюють. Це Росія робить. Як ми завжди й говорили, єдиний, хто буде все затягувати, єдиний, хто буде неконструктивний, – це Росія. Їм треба війна. Путін украв роки миру й продовжує цю війну – день за днем. Зараз треба на нього тиснути. Треба вводити санкції, які допоможуть. Будемо працювати й надалі з нашими американськими партнерами, із європейськими партнерами, з усіма у світі, хто хоче миру, щоб примусити Росію до завершення війни
криворожская школа дипломатии. да остановись ты, пусть Трамп как посредник решает приемлимы ли условия. С такими заявами перемирия и тем более длительного мира не будет никогда. Они решили победить путина измором? при том что ему в лицо и на камеры Вэнс говорил, у вас нет людей воевать, Зеленскому пофиг. У него своя реальность.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 14 бер, 2025 08:44, всього редагувалось 1 раз.
Financial Times: «Українські військові пробираються десятки кілометрів пішки, щоби евакуюватися з Курської області, де наступають російські війська.»
Про це газеті розповів український військовий Сергій Карякін.
Він вважає, що проблеми у ЗСУ почалися задовго до цьогорічного прориву росіян. Причина була у витягнутості плацдарму, «це було хитке становище, і утримувати його ставало дедалі важче».
Цілі операції в Курській області для України змінювалися на ходу, заявило FT джерело. Спочатку операція замислювалася як глибокий, але короткостроковий рейд, сказав співрозмовник. Але потім план змінився на утримання території, «що наражало українські війська на більший ризик».
За словами джерел, однією із проблем стало те, що Starlink не працює на російській території. Потім у ЗСУ після низки наступів росіян залишилася лише одна дорога до України.
З кінця грудня зграї безпілотників націлювалися на все, що рухалося дорогою, що вкрай ускладнювало постачання. Незабаром евакуація поранених стала практично неможливою, а війська на тижні застрявали в окопах без можливості для ротації.
Паралельно рф перекинула під Курськ свої найкращі підрозділи безпілотних систем, а також північнокорейців, які швидко адаптувалися до умов, ставши ефективною бойовою силою.
До лютого «ставало все гірше і гірше». Після падіння Свердликова єдина траса на Суджу тепер була під постійним обстрілом, як і дороги через поля. Просування завжди було 50 на 50, і, на жаль, не всі добиралися.
Тепер «українці продовжуватимуть битися за частину Курської області, бо, очевидно, якщо вони перейдуть кордон, то росія може піти за ними».
За словами американського військового аналітика Майкла Кофмана (до речі, уродженця Києва), у підручниках історії це вторгнення, ймовірно, розглядатиметься як «авантюра Зеленського».