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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13219132201322113222

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 79
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
25
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 09:55

Schmit

Всім Добрий Ранок !
Гарного настрою .

А Файненшл таймс нічого не пише про імеджеві втрати , втрати війскових , відтоку боєздатних частин на інші ділянки фронту ?
Про втрати кндр (там же рідні не хвилюються про своїх солдат ) ?
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 10:08

  Hotab написав:candle645
відповідач мав перевірити наявність чи відсутність у позивача права на відстрочку від призову за мобілізацією...


в підвалі ТЦК..
тренуєм далі ТЦК, не носим документи, знімаємо відосики, мріємо про Гаагу)))


Або про шлях Гази, яку Трамп хоче зробити власністю США.

Або там частковий потужний переможний шлях через Парагвай. :lol:

ЗІ. Цікаво якби провести референдум про те щоб відмовитись від незалежності і просто стати черговим штатом США, яким був би відсоток?
Звичайних 73-74% чи більше? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 10:22

  ЛАД написав:Бо якось дивно, "лише 6% готові на поступки росії щодо територій, окупованих після 2022 року", проте мобілізація проводиться з великим напрягом.

В той же статье говориться, что за мобилизацию молодых выступают большинство пенсионеров-мужчин, и в той же статье говориться, что нежелание мобилизировать молодых не сходиться с нежеланием прекращать боевые действия и идти на уступки рф. Просто, The Economist не разбирается в наших сортах людей, поэтому опрашивает всех, большинство из которых воевать никогда не пойдут. Разные подоляки и кулебы тоже говорят, что «мы» будет стоять до конца, но проблема в том, что в «мы» они не входят.

В той статье много интересных цифр, но они - малоинформативны. Большинство опрошенных там права голоса вообще не должны иметь.

  ЛАД написав:А с чего вы решили, что у него есть какое-то образование?
Высшего, по-видимому, точно нет, иначе был бы офицером.

Где тут Вы видите связь? У меня есть высшее образование, но нет никаких званий.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 10:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:Где тут Вы видите связь? У меня есть высшее образование, но нет никаких званий.

100% от я кандидат наук, але "рядовий". І навіть на нормального "солдата" виправити не хочуть...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 10:34

  холява написав:Schmit

Всім Добрий Ранок !
Гарного настрою .

А Файненшл таймс нічого не пише про імеджеві втрати , втрати війскових , відтоку боєздатних частин на інші ділянки фронту ?
Про втрати кндр (там же рідні не хвилюються про своїх солдат ) ?


Можливо і пише, спробуйте пошукати.

Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 10:39

Путин не отказался от идеи захватить Украину, он хочет ее полностью контролировать, — Washington Post со ссылкой на разведку США

▪️В одной из секретных оценок, распространенных среди членов администрации Трампа, датированной 6 марта, говорится, что путин по-прежнему полон решимости удержать власть над Киевом.
▪ путин даже если согласится на временное перемирие, использует его для восстановления и перевооружения своих войск. Он скорее всего нарушит условия соглашения, создав провокацию, в которой обвинит Украину.
▪ Нет никаких признаков того, что Путин отступил от своего требования включить Украину в российскую орбиту. У него есть давнее желание восстановить "матушку россию"
▪️Официальные лица в Москве считают, что Трамп слаб, ему не хватает базового набора принципов и он может быть открыт для манипуляций.

https://www.washingtonpost.com/national ... ceasefire/
Xenon
 
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