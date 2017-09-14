ЛАД написав:Бо якось дивно, "лише 6% готові на поступки росії щодо територій, окупованих після 2022 року", проте мобілізація проводиться з великим напрягом.
В той же статье говориться, что за мобилизацию молодых выступают большинство пенсионеров-мужчин, и в той же статье говориться, что нежелание мобилизировать молодых не сходиться с нежеланием прекращать боевые действия и идти на уступки рф. Просто, The Economist не разбирается в наших сортах людей, поэтому опрашивает всех, большинство из которых воевать никогда не пойдут. Разные подоляки и кулебы тоже говорят, что «мы» будет стоять до конца, но проблема в том, что в «мы» они не входят.
В той статье много интересных цифр, но они - малоинформативны. Большинство опрошенных там права голоса вообще не должны иметь.
ЛАД написав:А с чего вы решили, что у него есть какое-то образование? Высшего, по-видимому, точно нет, иначе был бы офицером.
Где тут Вы видите связь? У меня есть высшее образование, но нет никаких званий.
Путин не отказался от идеи захватить Украину, он хочет ее полностью контролировать, — Washington Post со ссылкой на разведку США
▪️В одной из секретных оценок, распространенных среди членов администрации Трампа, датированной 6 марта, говорится, что путин по-прежнему полон решимости удержать власть над Киевом. ▪ путин даже если согласится на временное перемирие, использует его для восстановления и перевооружения своих войск. Он скорее всего нарушит условия соглашения, создав провокацию, в которой обвинит Украину. ▪ Нет никаких признаков того, что Путин отступил от своего требования включить Украину в российскую орбиту. У него есть давнее желание восстановить "матушку россию" ▪️Официальные лица в Москве считают, что Трамп слаб, ему не хватает базового набора принципов и он может быть открыт для манипуляций.