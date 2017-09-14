ЛАД написав:Бо якось дивно, "лише 6% готові на поступки росії щодо територій, окупованих після 2022 року", проте мобілізація проводиться з великим напрягом.
В той же статье говориться, что за мобилизацию молодых выступают большинство пенсионеров-мужчин, и в той же статье говориться, что нежелание мобилизировать молодых не сходиться с нежеланием прекращать боевые действия и идти на уступки рф. Просто, The Economist не разбирается в наших сортах людей, поэтому опрашивает всех, большинство из которых воевать никогда не пойдут. Разные подоляки и кулебы тоже говорят, что «мы» будет стоять до конца, но проблема в том, что в «мы» они не входят.
В той статье много интересных цифр, но они - малоинформативны. Большинство опрошенных там права голоса вообще не должны иметь.
ЛАД написав:А с чего вы решили, что у него есть какое-то образование? Высшего, по-видимому, точно нет, иначе был бы офицером.
Где тут Вы видите связь? У меня есть высшее образование, но нет никаких званий.
Путин не отказался от идеи захватить Украину, он хочет ее полностью контролировать, — Washington Post со ссылкой на разведку США
▪️В одной из секретных оценок, распространенных среди членов администрации Трампа, датированной 6 марта, говорится, что путин по-прежнему полон решимости удержать власть над Киевом. ▪ путин даже если согласится на временное перемирие, использует его для восстановления и перевооружения своих войск. Он скорее всего нарушит условия соглашения, создав провокацию, в которой обвинит Украину. ▪ Нет никаких признаков того, что Путин отступил от своего требования включить Украину в российскую орбиту. У него есть давнее желание восстановить "матушку россию" ▪️Официальные лица в Москве считают, что Трамп слаб, ему не хватает базового набора принципов и он может быть открыт для манипуляций.
freeze написав:Такая формулировка тимчасово непридатний - была в принципе отменена в новой редакции 402 наказа, чтоб не гуглить гдесь год назад. Возможно там другая формулировка. Но как ни парадоксально, человек все-равно должен был оформить отсрочку от мобилизации
Глянув наказ 402: тепер там Постанова «Непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців» приймається під час дії воєнного стану на підставі статей 2, 7, 11, 12г, 13г, 24, 32, 37, 44, 48, 56, 59, 65, 72, 77б, 81 Розкладу хвороб у випадках, коли для відновлення придатності до військової служби необхідний строк від 6 до 12 календарних місяців.
От і ходить чоловік кожні 6 місяців на ВЛК, щоб показати, що операцію на хребті ще не зробили. А іноді його бусик возить позачергово
ЛАД написав:А с чего вы решили, что у него есть какое-то образование? Высшего, по-видимому, точно нет, иначе был бы офицером.
Где тут Вы видите связь? У меня есть высшее образование, но нет никаких званий.
Бесполезно что-то обьяснять совковому долбоёбу. Тут прям на ветке есть люди с высшим образованием и с опытом по нему 20+лет и мобилизованные рядовыми, а оно все равно с упрямством достойным ослов продолжает "где вы видеди чтобы богатым разрешали откупаться от службы???" Советское чучело, ответь, в какой стране гребли экономически активных людей 40-45+ рядовыми ? СВинья с атрофированной социальной когнитивностью просто не понимает, что таким как он уже делают гигантское одолжение, что живут с ними в одной стране, митигируя последствия их политической безответственности. А если они предлагают дополнительное финансовое участие в военнной экономике, то какие как лад вообще должны целовать асфальт по которому такие люди ходят.
freeze написав:То есть вырисовывается следующая картина - население массово возмущается действиями ТЦК, при этом также массово игнорирует примитивные просьбы законодательства иметь при себе ВОД, хотя бы в телефоне, не оформляет отсрочки. И на просьбу ТЦКшника просто тычит ему в нос фото со школьного утренника, где показывает себя и говорит, что он школьный учитель. Останавливает ТЦКшник следующего, а он ему - смотри как у меня плохо двигается рука, я малопригоден. Тут прилетают истеричные бабы со смартфонами - смотрите изверги инвалидов пакуют. Тут у ТЦКшника, простого селянина после контузии, просто сдают нервы, он дает в ухо малопригодному и пакует бычка в скорую помощь. И кто виноват в такой ситуации?