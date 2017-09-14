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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13220132211322213223>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 79
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
25
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 10:08

  Hotab написав:candle645
відповідач мав перевірити наявність чи відсутність у позивача права на відстрочку від призову за мобілізацією...


в підвалі ТЦК..
тренуєм далі ТЦК, не носим документи, знімаємо відосики, мріємо про Гаагу)))


Або про шлях Гази, яку Трамп хоче зробити власністю США.

Або там частковий потужний переможний шлях через Парагвай. :lol:

ЗІ. Цікаво якби провести референдум про те щоб відмовитись від незалежності і просто стати черговим штатом США, яким був би відсоток?
Звичайних 73-74% чи більше? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 10:22

  ЛАД написав:Бо якось дивно, "лише 6% готові на поступки росії щодо територій, окупованих після 2022 року", проте мобілізація проводиться з великим напрягом.

В той же статье говориться, что за мобилизацию молодых выступают большинство пенсионеров-мужчин, и в той же статье говориться, что нежелание мобилизировать молодых не сходиться с нежеланием прекращать боевые действия и идти на уступки рф. Просто, The Economist не разбирается в наших сортах людей, поэтому опрашивает всех, большинство из которых воевать никогда не пойдут. Разные подоляки и кулебы тоже говорят, что «мы» будет стоять до конца, но проблема в том, что в «мы» они не входят.

В той статье много интересных цифр, но они - малоинформативны. Большинство опрошенных там права голоса вообще не должны иметь.

  ЛАД написав:А с чего вы решили, что у него есть какое-то образование?
Высшего, по-видимому, точно нет, иначе был бы офицером.

Где тут Вы видите связь? У меня есть высшее образование, но нет никаких званий.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 10:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:Где тут Вы видите связь? У меня есть высшее образование, но нет никаких званий.

100% от я кандидат наук, але "рядовий". І навіть на нормального "солдата" виправити не хочуть...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 10:34

  холява написав:Schmit

Всім Добрий Ранок !
Гарного настрою .

А Файненшл таймс нічого не пише про імеджеві втрати , втрати війскових , відтоку боєздатних частин на інші ділянки фронту ?
Про втрати кндр (там же рідні не хвилюються про своїх солдат ) ?


Можливо і пише, спробуйте пошукати.

Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 10:39

Путин не отказался от идеи захватить Украину, он хочет ее полностью контролировать, — Washington Post со ссылкой на разведку США

▪️В одной из секретных оценок, распространенных среди членов администрации Трампа, датированной 6 марта, говорится, что путин по-прежнему полон решимости удержать власть над Киевом.
▪ путин даже если согласится на временное перемирие, использует его для восстановления и перевооружения своих войск. Он скорее всего нарушит условия соглашения, создав провокацию, в которой обвинит Украину.
▪ Нет никаких признаков того, что Путин отступил от своего требования включить Украину в российскую орбиту. У него есть давнее желание восстановить "матушку россию"
▪️Официальные лица в Москве считают, что Трамп слаб, ему не хватает базового набора принципов и он может быть открыт для манипуляций.

https://www.washingtonpost.com/national ... ceasefire/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 11:04

  Дюрі-бачі написав:
  freeze написав:Такая формулировка тимчасово непридатний - была в принципе отменена в новой редакции 402 наказа, чтоб не гуглить гдесь год назад. Возможно там другая формулировка. Но как ни парадоксально, человек все-равно должен был оформить отсрочку от мобилизации

Глянув наказ 402: тепер там Постанова «Непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців» приймається під час дії воєнного стану на підставі статей 2, 7, 11, 12г, 13г, 24, 32, 37, 44, 48, 56, 59, 65, 72, 77б, 81 Розкладу хвороб у випадках, коли для відновлення придатності до військової служби необхідний строк від 6 до 12 календарних місяців.

От і ходить чоловік кожні 6 місяців на ВЛК, щоб показати, що операцію на хребті ще не зробили. А іноді його бусик возить позачергово

ВЛК тепер дає отакі висновки


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Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 11:10

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:
  ЛАД написав:А с чего вы решили, что у него есть какое-то образование?
Высшего, по-видимому, точно нет, иначе был бы офицером.

Где тут Вы видите связь? У меня есть высшее образование, но нет никаких званий.

Бесполезно что-то обьяснять совковому долбоёбу.
Тут прям на ветке есть люди с высшим образованием и с опытом по нему 20+лет и мобилизованные рядовыми, а оно все равно с упрямством достойным ослов продолжает
"где вы видеди чтобы богатым разрешали откупаться от службы???" Советское чучело, ответь, в какой стране гребли экономически активных людей 40-45+ рядовыми ?
СВинья с атрофированной социальной когнитивностью просто не понимает, что таким как он уже делают гигантское одолжение, что живут с ними в одной стране, митигируя последствия их политической безответственности. А если они предлагают дополнительное финансовое участие в военнной экономике, то какие как лад вообще должны целовать асфальт по которому такие люди ходят.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 11:21

  Дюрі-бачі написав:
  АндрейМ написав:Где тут Вы видите связь? У меня есть высшее образование, но нет никаких званий.

100% от я кандидат наук, але "рядовий". І навіть на нормального "солдата" виправити не хочуть...

ще детроєд писав, що його як офіцера мірного врємєні в АТБ візьмуть хіба "рядовим" охоронцем - справедливість
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 11:35

❗️Україна НЕ скасовуватиме воєнний стан і НЕ проводитиме вибори в разі оголошення 30-денного перемир'я на фронті, – Подоляк.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 11:37

  freeze написав:То есть вырисовывается следующая картина - население массово возмущается действиями ТЦК, при этом также массово игнорирует примитивные просьбы законодательства иметь при себе ВОД, хотя бы в телефоне, не оформляет отсрочки.
И на просьбу ТЦКшника просто тычит ему в нос фото со школьного утренника, где показывает себя и говорит, что он школьный учитель. Останавливает ТЦКшник следующего, а он ему - смотри как у меня плохо двигается рука, я малопригоден. Тут прилетают истеричные бабы со смартфонами - смотрите изверги инвалидов пакуют.
Тут у ТЦКшника, простого селянина после контузии, просто сдают нервы, он дает в ухо малопригодному и пакует бычка в скорую помощь.
И кто виноват в такой ситуации?

Путін.
andrijk777
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