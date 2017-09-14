Додано: П'ят 14 бер, 2025 10:22

ЛАД написав: Бо якось дивно, "лише 6% готові на поступки росії щодо територій, окупованих після 2022 року", проте мобілізація проводиться з великим напрягом. Бо якось дивно, "лише 6% готові на поступки росії щодо територій, окупованих після 2022 року", проте мобілізація проводиться з великим напрягом.

ЛАД написав: А с чего вы решили, что у него есть какое-то образование?

Высшего, по-видимому, точно нет, иначе был бы офицером. А с чего вы решили, что у него есть какое-то образование?Высшего, по-видимому, точно нет, иначе был бы офицером.

В той же статье говориться, что за мобилизацию молодых выступают большинство пенсионеров-мужчин, и в той же статье говориться, что нежелание мобилизировать молодых не сходиться с нежеланием прекращать боевые действия и идти на уступки рф. Просто, The Economist не разбирается в наших сортах людей, поэтому опрашивает всех, большинство из которых воевать никогда не пойдут. Разные подоляки и кулебы тоже говорят, что «мы» будет стоять до конца, но проблема в том, что в «мы» они не входят.В той статье много интересных цифр, но они - малоинформативны. Большинство опрошенных там права голоса вообще не должны иметь.Где тут Вы видите связь? У меня есть высшее образование, но нет никаких званий.