Додано: П'ят 14 бер, 2025 12:49

АндрейМ написав: В той же статье говориться, что за мобилизацию молодых выступают большинство пенсионеров-мужчин, и в той же статье говориться, что нежелание мобилизировать молодых не сходиться с нежеланием прекращать боевые действия и идти на уступки рф. Просто, The Economist не разбирается в наших сортах людей, поэтому опрашивает всех, большинство из которых воевать никогда не пойдут . Разные подоляки и кулебы тоже говорят, что «мы» будет стоять до конца, но проблема в том, что в «мы» они не входят В той же статье говориться, чтон, и в той же статье говориться, что нежелание мобилизировать молодых не сходиться сПросто, The Economist не разбирается в наших сортах людей, поэтому опрашивает всех,

Якщо жінка

Якщо забррньований

Якщо пенсіонер

Кажуть, що на Марсі...Ще раз,якщо модерація МАРСУ багато стирає дописів, то... потім приходиться і самій сидіти, писати/підтримувати розмову- так як багато марсіан просто покладуть свій прибор на таке відношення СВОБОДИ СЛОВА НА МАРСІ!Те саме і внас тут на форумі))Пенсіонери, чи заброньовані, чи жіночки, яких чоловіки/сини заброньовані - то вони б воювали ух як міцно і потужно! Та хоч 100років до розвалу рф!Але воювали б лише "язиками з дивану"!Бо вони ЧІТКО ЗНАЮТЬ, що ТОЧНО воювати на фронті - НЕ будуть!Вони ЧІТКО ЗНАЮТЬ, що їхні близькі родичі(сини/чоловіки) - ТОЧНО не підуть на фронт, так як зі шкіри вилізуть, але за бронь зубами вчепляться!Тоді виникає просте питання - а нах нам думки/бажання тих, хто воювати НІКОЛИ НЕ БУДЕ?п.с.І щоб двічі не вставати...Відмазки типу - "ой, а я пенсіонер", чи "ой, а я заброньований", чи "ой, а я - жіночка" і тому воювати не можу, але весь такий ПОТУЖНИЙ ПАТРІОТ - запхайте собі в дупу!Бо:- можна САМІЙ ДОБРОВІЛЬНО піти на фронт, чи відіслати туди свого чоловіка/сина!- так відмовся від броні і піди на фронт!(ніхто ж примусово тебе не забронював)- так ніхто героїзм не відміняв!Пробратись в тил ворога і шкодити там! Як мінімум - труїти свинособак! Чи пиріжками, чи горілякою з певними домішками!А якщо, взагалі, надпотужний патріот - так обмотай себе вибухівкою і ....- коротше, є 100500способів!Але ж це треба бути СПРАВЖНІМ ПАТРІОТОМ, а не диванною таляпавкою в соцмережах!