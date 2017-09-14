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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1322113222132231322413225>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 79
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
25
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 11:43

  andrijk777 написав:
  freeze написав:То есть вырисовывается следующая картина - население массово возмущается действиями ТЦК, при этом также массово игнорирует примитивные просьбы законодательства иметь при себе ВОД, хотя бы в телефоне, не оформляет отсрочки.
И на просьбу ТЦКшника просто тычит ему в нос фото со школьного утренника, где показывает себя и говорит, что он школьный учитель. Останавливает ТЦКшник следующего, а он ему - смотри как у меня плохо двигается рука, я малопригоден. Тут прилетают истеричные бабы со смартфонами - смотрите изверги инвалидов пакуют.
Тут у ТЦКшника, простого селянина после контузии, просто сдают нервы, он дает в ухо малопригодному и пакует бычка в скорую помощь.
И кто виноват в такой ситуации?

Путін.

Правы на 100%, если бы не затеяная им войнушка ничего этого бы не было.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 12:19

  fox767676 написав:Тут прям на ветке есть люди с высшим образованием и с опытом по нему 20+лет и мобилизованные рядовыми, а оно все равно с упрямством достойным ослов продолжает
"где вы видеди чтобы богатым разрешали откупаться от службы???" Советское чучело, ответь, в какой стране гребли экономически активных людей 40-45+ рядовыми ?
СВинья с атрофированной социальной когнитивностью просто не понимает, что таким как он уже делают гигантское одолжение, что живут с ними в одной стране, митигируя последствия их политической безответственности. А если они предлагают дополнительное финансовое участие в военнной экономике, то какие как лад вообще должны целовать асфальт по которому такие люди ходят.
є курси для солдатів з вищою освітою. Моментом можно знати офіцером)
Сержанти часто командують взводами. Інша справа, що в нас наплодили порожніх вищих освіт, дофігіщ иекономістів, юристів... які працюють продавцями консультантами. Взагалі толкових освічених людей мало а упа потребує багато "писарів" зайнятих бумажною роботою. ) інша справа що в рядового мороки менше, особливо якщо він мало придатний і не залучається на позиції.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 12:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Стрілець утік. У центрі Одеси вбито чоловіка, за даними нардепа Гончаренка це активіст Дем’ян Ганул

хто там що вякав про Ганула майже на днях?
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 12:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

й треба далі рухатися, щоб всі винні у військових злочинах понесли покарання
Колишнього заступника командира ДШРГ Русич Яна Петровського засудили до довічного ув’язнення у Фінляндії за воєнні злочини в Україні
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 12:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:є курси для солдатів з вищою освітою. Моментом можно знати офіцером)
Сержанти часто командують взводами.


Ви можете якось списатися з кендлом465 ?" бо читаю і в розпачі від системи.
Інша справа, що в нас наплодили порожніх вищих освіт, дофігіщ иекономістів, юристів... які працюють продавцями консультантами.

Ось тут згоден. не працюють навіть по ліквідних спеціальностях.
та ще "лейтентати з кафедр" поізносівшеся до своїх 40-45 чи взагалі чухнули за кордон і там ходять обгорнені в українські прапори. але я у своїх дописах намагаюь підреслити працюючих безперервно за отриманою кваліфікаціею.
інша справа що в рядового мороки менше, особливо якщо він мало придатний і не залучається на позиції.

це якесь приховане стимулювання членошкідництва та соціальної демотивації.
звикне людина до сардельок замість шурпи з бараниною то й у цівільному житті, економіці зкотимось ще далі.

оце підняття моб віку рядових з 40 до 60 євромайданореформаторами без реального підвищеня фінансування сектору оборони (впк та збори\навчання військозобвязаних), та ще й на фоні соцільного (приватизація, декомунізація ) відчуження то саме справжнє шкідництво
треба не обманювати самих себе та світ що можемо поставити під ружжо ще міліони, тому повертайте все загарбане, а визнати що мотивованих та бадьорих обмежена кількість, а те шо є більш-менш здорові 40+ поза тою кількістю то їх власна заслуга, а не держави, яка не інвестувавла в їх фізичну та військову підготовку ні копійки
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 14 бер, 2025 12:58, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 12:45

  Дюрі-бачі написав:
  freeze написав:Такая формулировка тимчасово непридатний - была в принципе отменена в новой редакции 402 наказа, чтоб не гуглить гдесь год назад. Возможно там другая формулировка. Но как ни парадоксально, человек все-равно должен был оформить отсрочку от мобилизации

Глянув наказ 402: тепер там Постанова «Непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців» приймається під час дії воєнного стану на підставі статей 2, 7, 11, 12г, 13г, 24, 32, 37, 44, 48, 56, 59, 65, 72, 77б, 81 Розкладу хвороб у випадках, коли для відновлення придатності до військової служби необхідний строк від 6 до 12 календарних місяців.

От і ходить чоловік кожні 6 місяців на ВЛК, щоб показати, що операцію на хребті ще не зробили. А іноді його бусик возить позачергово

Если человек не хочет, чтобы его возили бусиком, пусть сделает себе отсрочку, неужели такая вселенская лень.
У меня в РТЦК занимает 10 минут сдать документы, и пять минут забрать документы. Максимум. Ему надо просто отдать ксерокопии паспорта, кода, ВОД, и решение того самого ВЛК. И на каждом листике написать Згідно з оригіналом и расписаться. Всё, неужели так сложно это сделать.
Причем забавно, что где-то ездят бусики, но когда ты попадаешь в ТЦК в отдел отсрочек (у нас это просто предбанник до проходной), то там всем до тебя абсолютно всё равно, могут сказать донесите какую-то бумажку, или у вас нет права на отсрочку, и ты просто пойдешь домой, хотя казалось уже и бусифицировать не надо, ты сам пришел. Может награда за честность ))
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 12:49

Одні шукають можливості - а інші, лише відмазки!©

Кажуть, що на Марсі...
Ще раз, не тут, а на МАРСІ якщо модерація МАРСУ багато стирає дописів, то... потім приходиться і самій сидіти, писати/підтримувати розмову :lol: - так як багато марсіан просто покладуть свій прибор на таке відношення СВОБОДИ СЛОВА НА МАРСІ!
  АндрейМ написав:В той же статье говориться, что за мобилизацию молодых выступают большинство пенсионеров-мужчин, и в той же статье говориться, что нежелание мобилизировать молодых не сходиться с нежеланием прекращать боевые действия и идти на уступки рф. Просто, The Economist не разбирается в наших сортах людей, поэтому опрашивает всех, большинство из которых воевать никогда не пойдут. Разные подоляки и кулебы тоже говорят, что «мы» будет стоять до конца, но проблема в том, что в «мы» они не входят

Те саме і внас тут на форумі))
Пенсіонери, чи заброньовані, чи жіночки, яких чоловіки/сини заброньовані - то вони б воювали ух як міцно і потужно! Та хоч 100років до розвалу рф!
Але воювали б лише "язиками з дивану"!
Бо вони ЧІТКО ЗНАЮТЬ, що ТОЧНО воювати на фронті - НЕ будуть!
Вони ЧІТКО ЗНАЮТЬ, що їхні близькі родичі(сини/чоловіки) - ТОЧНО не підуть на фронт, так як зі шкіри вилізуть, але за бронь зубами вчепляться!

Тоді виникає просте питання - а нах нам думки/бажання тих, хто воювати НІКОЛИ НЕ БУДЕ?

п.с.
І щоб двічі не вставати...
Відмазки типу - "ой, а я пенсіонер", чи "ой, а я заброньований", чи "ой, а я - жіночка" і тому воювати не можу, але весь такий ПОТУЖНИЙ ПАТРІОТ - запхайте собі в дупу!
Бо:
Якщо жінка - можна САМІЙ ДОБРОВІЛЬНО піти на фронт, чи відіслати туди свого чоловіка/сина!
Якщо забррньований - так відмовся від броні і піди на фронт!(ніхто ж примусово тебе не забронював)
Якщо пенсіонер - так ніхто героїзм не відміняв!
Пробратись в тил ворога і шкодити там! Як мінімум - труїти свинособак! Чи пиріжками, чи горілякою з певними домішками! :mrgreen:
А якщо, взагалі, надпотужний патріот - так обмотай себе вибухівкою і .... :mrgreen: - коротше, є 100500способів!
Але ж це треба бути СПРАВЖНІМ ПАТРІОТОМ, а не диванною таляпавкою в соцмережах!
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 12:58

  Дюрі-бачі написав:
  АндрейМ написав:Где тут Вы видите связь? У меня есть высшее образование, но нет никаких званий.

100% от я кандидат наук, але "рядовий". І навіть на нормального "солдата" виправити не хочуть...

Это просто потому, что вы не в армии, а гражданский.
Обычно сразу человек с высшим образованием после мобилизации попадает под прессинг - становись офицером. Очень большой дефицит младшего офицерского состава, особенно командиров взводов. Огромным количеством взводов командуют исполняющие обязанности сержанты, и даже младшие сержанты, хотя должность вроде старлея.
В 2023 году сделали лазейку - если человек с высшим образованием прошел курсы политруков (МПЗ) в Киеве, ему присваивали младшего лейтенанта, поэтому всех гнали на эти курсы, получали звания, а по возвращению в часть меняли ВОС, и вот готовый комвзвода. Потом расширили лазейку - и все с высшим образованием и участием в боевых действиях больше 6 месяцев по любым специальностям могли пройти соответствующую подготовку (обычно 1-1,5 месяца) в любом центре подготовки, и стать младшим лейтенантом.
Сейчас вроде бы, и требование 6 месяцев участия в БД сняли.
По крайней мере у нас в батальоне ни один человек с высшим образованием не избежал участи стать лейтенантом. Кого пряником, кто не хотел того кнутом, но все пошли на повышение.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:00

  Успіх написав:Кажуть, що на Марсі...
Ще раз, не тут, а на МАРСІ якщо модерація МАРСУ багато стирає дописів, то... потім приходиться і самій сидіти, писати/підтримувати розмову :lol: - так як багато марсіан просто покладуть свій прибор на таке відношення СВОБОДИ СЛОВА НА МАРСІ!
  АндрейМ написав:В той же статье говориться, что за мобилизацию молодых выступают большинство пенсионеров-мужчин, и в той же статье говориться, что нежелание мобилизировать молодых не сходиться с нежеланием прекращать боевые действия и идти на уступки рф. Просто, The Economist не разбирается в наших сортах людей, поэтому опрашивает всех, большинство из которых воевать никогда не пойдут. Разные подоляки и кулебы тоже говорят, что «мы» будет стоять до конца, но проблема в том, что в «мы» они не входят

Те саме і внас тут на форумі))
Пенсіонери, чи заброньовані, чи жіночки, яких чоловіки/сини заброньовані - то вони б воювали ух як міцно і потужно! Та хоч 100років до розвалу рф!
Але воювали б лише "язиками з дивану"!
Бо вони ЧІТКО ЗНАЮТЬ, що ТОЧНО воювати на фронті - НЕ будуть!
Вони ЧІТКО ЗНАЮТЬ, що їхні близькі родичі(сини/чоловіки) - ТОЧНО не підуть на фронт, так як зі шкіри вилізуть, але за бронь зубами вчепляться!

Тоді виникає просте питання - а нах нам думки/бажання тих, хто воювати НІКОЛИ НЕ БУДЕ?

п.с.
І щоб двічі не вставати...
Відмазки типу - "ой, а я пенсіонер", чи "ой, а я заброньований", чи "ой, а я - жіночка" і тому воювати не можу, але весь такий ПОТУЖНИЙ ПАТРІОТ - запхайте собі в дупу!
Бо:
Якщо жінка - можна САМІЙ ДОБРОВІЛЬНО піти на фронт, чи відіслати туди свого чоловіка/сина!
Якщо забррньований - так відмовся від броні і піди на фронт!(ніхто ж примусово тебе не забронював)
Якщо пенсіонер - так ніхто героїзм не відміняв!
Пробратись в тил ворога і шкодити там! Як мінімум - труїти свинособак! Чи пиріжками, чи горілякою з певними домішками! :mrgreen:
А якщо, взагалі, надпотужний патріот - так обмотай себе вибухівкою і .... :mrgreen: - коротше, є 100500способів!
Але ж це треба бути СПРАВЖНІМ ПАТРІОТОМ, а не диванною таляпавкою в соцмережах!


Добре що ви обізнані про життя на Марсі .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:04

Колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що готовий до служби в Збройних силах України та чекає на виклик.

Він наголосив, що є військовозобов’язаним і не ухиляється від мобілізації.

"Якби був виклик – я б уже був у війську", — сказав Яценюк.
:lol:
konstantin kirovograd
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