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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 11:43
andrijk777 написав: freeze написав:
То есть вырисовывается следующая картина - население массово возмущается действиями ТЦК, при этом также массово игнорирует примитивные просьбы законодательства иметь при себе ВОД, хотя бы в телефоне, не оформляет отсрочки.
И на просьбу ТЦКшника просто тычит ему в нос фото со школьного утренника, где показывает себя и говорит, что он школьный учитель. Останавливает ТЦКшник следующего, а он ему - смотри как у меня плохо двигается рука, я малопригоден. Тут прилетают истеричные бабы со смартфонами - смотрите изверги инвалидов пакуют.
Тут у ТЦКшника, простого селянина после контузии, просто сдают нервы, он дает в ухо малопригодному и пакует бычка в скорую помощь.
И кто виноват в такой ситуации?
Путін.
Правы на 100%, если бы не затеяная им войнушка ничего этого бы не было.
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 12:19
fox767676 написав:
Тут прям на ветке есть люди с высшим образованием и с опытом по нему 20+лет и мобилизованные рядовыми, а оно все равно с упрямством достойным ослов продолжает
"где вы видеди чтобы богатым разрешали откупаться от службы???" Советское чучело, ответь, в какой стране гребли экономически активных людей 40-45+ рядовыми ?
СВинья с атрофированной социальной когнитивностью просто не понимает, что таким как он уже делают гигантское одолжение, что живут с ними в одной стране, митигируя последствия их политической безответственности. А если они предлагают дополнительное финансовое участие в военнной экономике, то какие как лад вообще должны целовать асфальт по которому такие люди ходят.
є курси для солдатів з вищою освітою. Моментом можно знати офіцером)
Сержанти часто командують взводами. Інша справа, що в нас наплодили порожніх вищих освіт, дофігіщ иекономістів, юристів... які працюють продавцями консультантами. Взагалі толкових освічених людей мало а упа потребує багато "писарів" зайнятих бумажною роботою. ) інша справа що в рядового мороки менше, особливо якщо він мало придатний і не залучається на позиції.
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 12:29
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 12:44
Banderlog написав:
є курси для солдатів з вищою освітою. Моментом можно знати офіцером)
Сержанти часто командують взводами.
Ви можете якось списатися з кендлом465 ?" бо читаю і в розпачі від системи.
Інша справа, що в нас наплодили порожніх вищих освіт, дофігіщ иекономістів, юристів... які працюють продавцями консультантами.
Ось тут згоден. не працюють навіть по ліквідних спеціальностях.
та ще "лейтентати з кафедр" поізносівшеся до своїх 40-45 чи взагалі чухнули за кордон і там ходять обгорнені в українські прапори. але я у своїх дописах намагаюь підреслити працюючих безперервно за отриманою кваліфікаціею.
інша справа що в рядового мороки менше, особливо якщо він мало придатний і не залучається на позиції.
це якесь приховане стимулювання членошкідництва та соціальної демотивації.
звикне людина до сардельок замість шурпи з бараниною то й у цівільному житті, економіці зкотимось ще далі.
оце підняття моб віку рядових з 40 до 60 євромайданореформаторами без реального підвищеня фінансування сектору оборони (впк та збори\навчання військозобвязаних), та ще й на фоні соцільного (приватизація, декомунізація ) відчуження то саме справжнє шкідництво
треба не обманювати самих себе та світ що можемо поставити під ружжо ще міліони, тому повертайте все загарбане, а визнати що мотивованих та бадьорих обмежена кількість, а те шо є більш-менш здорові 40+ поза тою кількістю то їх власна заслуга, а не держави, яка не інвестувавла в їх фізичну та військову підготовку ні копійки
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 14 бер, 2025 12:58, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 12:45
Дюрі-бачі написав: freeze написав:
Такая формулировка тимчасово непридатний - была в принципе отменена в новой редакции 402 наказа, чтоб не гуглить гдесь год назад. Возможно там другая формулировка. Но как ни парадоксально, человек все-равно должен был оформить отсрочку от мобилизации
Глянув наказ 402: тепер там Постанова «Непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців» приймається під час дії воєнного стану на підставі статей 2, 7, 11, 12г, 13г, 24, 32, 37, 44, 48, 56, 59, 65, 72, 77б, 81 Розкладу хвороб у випадках, коли для відновлення придатності до військової служби необхідний строк від 6 до 12 календарних місяців.
От і ходить чоловік кожні 6 місяців на ВЛК, щоб показати, що операцію на хребті ще не зробили. А іноді його бусик возить позачергово
Если человек не хочет, чтобы его возили бусиком, пусть сделает себе отсрочку, неужели такая вселенская лень.
У меня в РТЦК занимает 10 минут сдать документы, и пять минут забрать документы. Максимум. Ему надо просто отдать ксерокопии паспорта, кода, ВОД, и решение того самого ВЛК. И на каждом листике написать Згідно з оригіналом и расписаться. Всё, неужели так сложно это сделать.
Причем забавно, что где-то ездят бусики, но когда ты попадаешь в ТЦК в отдел отсрочек (у нас это просто предбанник до проходной), то там всем до тебя абсолютно всё равно, могут сказать донесите какую-то бумажку, или у вас нет права на отсрочку, и ты просто пойдешь домой, хотя казалось уже и бусифицировать не надо, ты сам пришел. Может награда за честность ))
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 12:49
Кажуть, що на Марсі...
Ще раз, не тут, а на МАРСІ
якщо модерація МАРСУ багато стирає дописів, то... потім приходиться і самій сидіти, писати/підтримувати розмову
- так як багато марсіан просто покладуть свій прибор на таке відношення СВОБОДИ СЛОВА НА МАРСІ!
АндрейМ написав:
В той же статье говориться, что за мобилизацию молодых выступают большинство пенсионеров-мужчи
н, и в той же статье говориться, что нежелание мобилизировать молодых не сходиться с нежеланием прекращать боевые действия и идти на уступки рф.
Просто, The Economist не разбирается в наших сортах людей, поэтому опрашивает всех, большинство из которых воевать никогда не пойдут
. Разные подоляки и кулебы тоже говорят, что «мы» будет стоять до конца, но проблема в том, что в «мы» они не входят
Те саме і внас тут на форумі))
Пенсіонери, чи заброньовані, чи жіночки, яких чоловіки/сини заброньовані - то вони б воювали ух як міцно і потужно! Та хоч 100років до розвалу рф!
Але воювали б лише "язиками з дивану"!
Бо вони ЧІТКО ЗНАЮТЬ, що ТОЧНО воювати на фронті - НЕ будуть!
Вони ЧІТКО ЗНАЮТЬ, що їхні близькі родичі(сини/чоловіки) - ТОЧНО не підуть на фронт, так як зі шкіри вилізуть, але за бронь зубами вчепляться!
Тоді виникає просте питання - а нах нам думки/бажання тих, хто воювати НІКОЛИ НЕ БУДЕ?
п.с.
І щоб двічі не вставати...
Відмазки типу - "ой, а я пенсіонер", чи "ой, а я заброньований", чи "ой, а я - жіночка" і тому воювати не можу, але весь такий ПОТУЖНИЙ ПАТРІОТ - запхайте собі в дупу!
Бо:Якщо жінка
- можна САМІЙ ДОБРОВІЛЬНО піти на фронт, чи відіслати туди свого чоловіка/сина!Якщо забррньований
- так відмовся від броні і піди на фронт!(ніхто ж примусово тебе не забронював)Якщо пенсіонер
- так ніхто героїзм не відміняв!
Пробратись в тил ворога і шкодити там! Як мінімум - труїти свинособак! Чи пиріжками, чи горілякою з певними домішками!
А якщо, взагалі, надпотужний патріот - так обмотай себе вибухівкою і ....
- коротше, є 100500способів!
Але ж це треба бути СПРАВЖНІМ ПАТРІОТОМ, а не диванною таляпавкою в соцмережах!
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 12:58
Дюрі-бачі написав: АндрейМ написав:
Где тут Вы видите связь? У меня есть высшее образование, но нет никаких званий.
100% от я кандидат наук, але "рядовий". І навіть на нормального "солдата" виправити не хочуть...
Это просто потому, что вы не в армии, а гражданский.
Обычно сразу человек с высшим образованием после мобилизации попадает под прессинг - становись офицером. Очень большой дефицит младшего офицерского состава, особенно командиров взводов. Огромным количеством взводов командуют исполняющие обязанности сержанты, и даже младшие сержанты, хотя должность вроде старлея.
В 2023 году сделали лазейку - если человек с высшим образованием прошел курсы политруков (МПЗ) в Киеве, ему присваивали младшего лейтенанта, поэтому всех гнали на эти курсы, получали звания, а по возвращению в часть меняли ВОС, и вот готовый комвзвода. Потом расширили лазейку - и все с высшим образованием и участием в боевых действиях больше 6 месяцев по любым специальностям могли пройти соответствующую подготовку (обычно 1-1,5 месяца) в любом центре подготовки, и стать младшим лейтенантом.
Сейчас вроде бы, и требование 6 месяцев участия в БД сняли.
По крайней мере у нас в батальоне ни один человек с высшим образованием не избежал участи стать лейтенантом. Кого пряником, кто не хотел того кнутом, но все пошли на повышение.
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:00
Успіх написав:
Кажуть, що на Марсі...
Ще раз, не тут, а на МАРСІ
якщо модерація МАРСУ багато стирає дописів, то... потім приходиться і самій сидіти, писати/підтримувати розмову
- так як багато марсіан просто покладуть свій прибор на таке відношення СВОБОДИ СЛОВА НА МАРСІ!
АндрейМ написав:
В той же статье говориться, что за мобилизацию молодых выступают большинство пенсионеров-мужчи
н, и в той же статье говориться, что нежелание мобилизировать молодых не сходиться с нежеланием прекращать боевые действия и идти на уступки рф.
Просто, The Economist не разбирается в наших сортах людей, поэтому опрашивает всех, большинство из которых воевать никогда не пойдут
. Разные подоляки и кулебы тоже говорят, что «мы» будет стоять до конца, но проблема в том, что в «мы» они не входят
Те саме і внас тут на форумі))
Пенсіонери, чи заброньовані, чи жіночки, яких чоловіки/сини заброньовані - то вони б воювали ух як міцно і потужно! Та хоч 100років до розвалу рф!
Але воювали б лише "язиками з дивану"!
Бо вони ЧІТКО ЗНАЮТЬ, що ТОЧНО воювати на фронті - НЕ будуть!
Вони ЧІТКО ЗНАЮТЬ, що їхні близькі родичі(сини/чоловіки) - ТОЧНО не підуть на фронт, так як зі шкіри вилізуть, але за бронь зубами вчепляться!
Тоді виникає просте питання - а нах нам думки/бажання тих, хто воювати НІКОЛИ НЕ БУДЕ?
п.с.
І щоб двічі не вставати...
Відмазки типу - "ой, а я пенсіонер", чи "ой, а я заброньований", чи "ой, а я - жіночка" і тому воювати не можу, але весь такий ПОТУЖНИЙ ПАТРІОТ - запхайте собі в дупу!
Бо:Якщо жінка
- можна САМІЙ ДОБРОВІЛЬНО піти на фронт, чи відіслати туди свого чоловіка/сина!Якщо забррньований
- так відмовся від броні і піди на фронт!(ніхто ж примусово тебе не забронював)Якщо пенсіонер
- так ніхто героїзм не відміняв!
Пробратись в тил ворога і шкодити там! Як мінімум - труїти свинособак! Чи пиріжками, чи горілякою з певними домішками!
А якщо, взагалі, надпотужний патріот - так обмотай себе вибухівкою і ....
- коротше, є 100500способів!
Але ж це треба бути СПРАВЖНІМ ПАТРІОТОМ, а не диванною таляпавкою в соцмережах!
Добре що ви обізнані про життя на Марсі .
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:04
Колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що готовий до служби в Збройних силах України та чекає на виклик.
Він наголосив, що є військовозобов’язаним і не ухиляється від мобілізації.
"Якби був виклик – я б уже був у війську", — сказав Яценюк.
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