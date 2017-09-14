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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13222132231322413225>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 79
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
25
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:04

Чи правильно я розумію, що масква скрутила дулю Вашингтону щодо 30-денного перемир'я?
Отже, цікаво, що тепер робитиме трампоній?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:07

  fler написав:Чи правильно я розумію, що масква скрутила дулю Вашингтону щодо 30-денного перемир'я?
Отже, цікаво, що тепер робитиме трампоній?

як що? як і в будь-якій ситуації, покращуватиме переговорні позиції
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

хлопці та дівчата
що ж ви такі нетерплячі
міліон раз було сказано - 2й квартал 2025
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:09

Все по-чесному!©

  fler написав:Чи правильно я розумію, що масква скрутила дулю Вашингтону щодо 30-денного перемир'я?
Отже, цікаво, що тепер робитиме трампоній?

Чи правильно я розумію, що твій чоловік і син - клали на закон і на обов'язок служити в ЗСУ? :mrgreen:

"Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону."

Чи твій чоловік і син вже НЕ громадяни України? :wink:
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 14 бер, 2025 13:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:12

freeze
по мне это полный бред ставить командовать людьми лейтенанета который по сути и не лейтенант а одно название(месячные курсы человека отучившегося просто в вузе).
Какой из него лейтенант,командир как он вообще может быть компитентен....
Лучше бы боевых солдат и сержантов ставили.
Получается ты отслужил когда-то срочку,имеешь понятия,уже есть боевой опыт а тобой приходит командовать какой-то лузер алкаш который двадцать лет назад получил диплом никому не нужного вуза по никому не нужной специальности.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:17

  fler написав:Чи правильно я розумію, що масква скрутила дулю Вашингтону щодо 30-денного перемир'я?
Отже, цікаво, що тепер робитиме трампоній?

Відправить авіаносці та бомбардувальники. У Гренландію :mrgreen:
d44
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:18

  Успіх написав:
  fler написав:Чи правильно я розумію, що масква скрутила дулю Вашингтону щодо 30-денного перемир'я?
Отже, цікаво, що тепер робитиме трампоній?

Чи правильно я розумію, що твій чоловік і син - клали на закон і на обов'язок служити в ЗСУ? :mrgreen:

"Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону."

Чи твій чоловік і син вже НЕ громадяни України? :wink:

що за сексизм, потужна незламниця флер теж клала, тільки не гнутий болт а ржаву гайку
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:оце підняття моб віку рядових з 40 до 60 євромайданореформаторами без реального підвищеня фінансування сектору оборони (впк та збори\навчання військозобвязаних), та ще й на фоні соцільного (приватизація, декомунізація ) відчуження то саме справжнє шкідництво


Що я маю на увазі

У парку Слави демонтували погруддя радянських військових діячів Сидора Ковпака, Івана Черняховського, Павла Рибалка й Олексія Федорова, повідомив активіст Олег Слабоспицький.

Чому людина яка нічого не має проти пам'ятника Ковпаку, але нормально вписалася в глобальну економіку повинна ризикувати життям, щоб якісь розовощокі халамидники героїчно боролися з історико культурною-спадщиною в тилу і робили далі країну непридатною до життя ?
Олег Слабоспицьки:
Зображення
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 14 бер, 2025 13:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:20

  konstantin kirovograd написав:freeze
по мне это полный бред ставить командовать людьми лейтенанета который по сути и не лейтенант а одно название(месячные курсы человека отучившегося просто в вузе).
Какой из него лейтенант,командир как он вообще может быть компитентен....
Лучше бы боевых солдат и сержантов ставили.
Получается ты отслужил когда-то срочку,имеешь понятия,уже есть боевой опыт а тобой приходит командовать какой-то лузер алкаш который двадцать лет назад получил диплом никому не нужного вуза по никому не нужной специальности.

а шо дєлать, якщо у поізносівшегося воєнного мірного врємєні не востребуваний ВОС, а в тиловому штабі не сироти, а шляхта, яка має широкі родинно-куомві зв"язки
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:22

Хорошие новости сегодня. Прямо отличные. На душе сразу стало тепло и уютно.
Есть Бог на свете,и воздает он каждому- по делам его.
Господар Вельзевула
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