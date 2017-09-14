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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:04
Чи правильно я розумію, що масква скрутила дулю Вашингтону щодо 30-денного перемир'я?
Отже, цікаво, що тепер робитиме трампоній?
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fler
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:07
fler написав:
Чи правильно я розумію, що масква скрутила дулю Вашингтону щодо 30-денного перемир'я?
Отже, цікаво, що тепер робитиме трампоній?
як що? як і в будь-якій ситуації, покращуватиме переговорні позиції
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flyman
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:09
хлопці та дівчата
що ж ви такі нетерплячі
міліон раз було сказано - 2й квартал 2025
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fox767676
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:09
fler написав:Чи правильно я розумію,
що масква скрутила дулю Вашингтону щодо 30-денного перемир'я?
Отже, цікаво, що тепер робитиме трампоній?
Чи правильно я розумію, що твій чоловік і син - клали на закон і на обов'язок служити в ЗСУ?
"Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України
, шанування її державних символів є обов'язком громадян України
. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону."
Чи твій чоловік і син вже НЕ громадяни України?
Востаннє редагувалось Успіх
в П'ят 14 бер, 2025 13:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:12
freeze
по мне это полный бред ставить командовать людьми лейтенанета который по сути и не лейтенант а одно название(месячные курсы человека отучившегося просто в вузе).
Какой из него лейтенант,командир как он вообще может быть компитентен....
Лучше бы боевых солдат и сержантов ставили.
Получается ты отслужил когда-то срочку,имеешь понятия,уже есть боевой опыт а тобой приходит командовать какой-то лузер алкаш который двадцать лет назад получил диплом никому не нужного вуза по никому не нужной специальности.
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konstantin kirovograd
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:17
fler написав:
Чи правильно я розумію, що масква скрутила дулю Вашингтону щодо 30-денного перемир'я?
Отже, цікаво, що тепер робитиме трампоній?
Відправить авіаносці та бомбардувальники. У Гренландію
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:18
Успіх написав: fler написав:Чи правильно я розумію,
що масква скрутила дулю Вашингтону щодо 30-денного перемир'я?
Отже, цікаво, що тепер робитиме трампоній?
Чи правильно я розумію, що твій чоловік і син - клали на закон і на обов'язок служити в ЗСУ?
"Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України
, шанування її державних символів є обов'язком громадян України
. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону."
Чи твій чоловік і син вже НЕ громадяни України?
що за сексизм, потужна незламниця флер теж клала, тільки не гнутий болт а ржаву гайку
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flyman
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:19
fox767676 написав:
оце підняття моб віку рядових з 40 до 60 євромайданореформаторами без реального підвищеня фінансування сектору оборони (впк та збори\навчання військозобвязаних), та ще й на фоні соцільного (приватизація, декомунізація ) відчуження то саме справжнє шкідництво
Що я маю на увазі
У парку Слави демонтували погруддя радянських військових діячів Сидора Ковпака, Івана Черняховського, Павла Рибалка й Олексія Федорова, повідомив активіст Олег Слабоспицький.
Чому людина яка нічого не має проти пам'ятника Ковпаку, але нормально вписалася в глобальну економіку повинна ризикувати життям, щоб якісь розовощокі халамидники героїчно боролися з історико культурною-спадщиною в тилу і робили далі країну непридатною до життя ?Олег Слабоспицьки
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Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 14 бер, 2025 13:21, всього редагувалось 1 раз.
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fox767676
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:20
konstantin kirovograd написав:freeze
по мне это полный бред ставить командовать людьми лейтенанета который по сути и не лейтенант а одно название(месячные курсы человека отучившегося просто в вузе).
Какой из него лейтенант,командир как он вообще может быть компитентен....
Лучше бы боевых солдат и сержантов ставили.
Получается ты отслужил когда-то срочку,имеешь понятия,уже есть боевой опыт а тобой приходит командовать какой-то лузер алкаш который двадцать лет назад получил диплом никому не нужного вуза по никому не нужной специальности.
а шо дєлать, якщо у поізносівшегося воєнного мірного врємєні не востребуваний ВОС, а в тиловому штабі не сироти, а шляхта, яка має широкі родинно-куомві зв"язки
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:22
Хорошие новости сегодня. Прямо отличные. На душе сразу стало тепло и уютно.
Есть Бог на свете,и воздает он каждому- по делам его.
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