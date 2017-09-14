konstantin kirovograd написав:freeze по мне это полный бред ставить командовать людьми лейтенанета который по сути и не лейтенант а одно название(месячные курсы человека отучившегося просто в вузе). Какой из него лейтенант,командир как он вообще может быть компитентен.... Лучше бы боевых солдат и сержантов ставили. Получается ты отслужил когда-то срочку,имеешь понятия,уже есть боевой опыт а тобой приходит командовать какой-то лузер алкаш который двадцать лет назад получил диплом никому не нужного вуза по никому не нужной специальности.
fler написав:Чи правильно я розумію, що масква скрутила дулю Вашингтону щодо 30-денного перемир'я? Отже, цікаво, що тепер робитиме трампоній?
Чи правильно я розумію, що твій чоловік і син - клали на закон і на обов'язок служити в ЗСУ?
"Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону."
Чи твій чоловік і син вже НЕ громадяни України?
що за сексизм, потужна незламниця флер теж клала, тільки не гнутий болт а ржаву гайку
Дійсно - ніхто ж НЕ забороняє жінкам йти на фронт! То от бідні пенсіонери - "в прольоті" А вони б так хотіли, так хотіли...))
konstantin kirovograd написав:freeze по мне это полный бред ставить командовать людьми лейтенанета который по сути и не лейтенант а одно название(месячные курсы человека отучившегося просто в вузе). Какой из него лейтенант,командир как он вообще может быть компитентен.... Лучше бы боевых солдат и сержантов ставили. Получается ты отслужил когда-то срочку,имеешь понятия,уже есть боевой опыт а тобой приходит командовать какой-то лузер алкаш который двадцать лет назад получил диплом никому не нужного вуза по никому не нужной специальности.