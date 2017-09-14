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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13223132241322513226>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 79
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
25
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:45

  Господар Вельзевула написав:Хорошие новости сегодня. Прямо отличные. На душе сразу стало тепло и уютно.
Есть Бог на свете,и воздает он каждому- по делам его.
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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:53

  Господар Вельзевула написав:Хорошие новости сегодня. Прямо отличные. На душе сразу стало тепло и уютно.
Есть Бог на свете,и воздает он каждому- по делам его.

я так розумію, що з тобою скоро попрощаємося... можеш навіть по-англійські... 8)
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 14 бер, 2025 13:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:59

  Успіх написав:Я не знаю чому, коли я це прочитав, мені в голові промайнули ніки форумчан:
Будівельник
Песікот
Флер
Василь-Рівне

Дивно, правда? :mrgreen:

дивись, щоб не вийшло з тобою - пацан йшов до Успіху, не фартануло.

в тебе фантастична здібність грати не за ту сторону. не хочуть запитати своїх візаві, чому вони свідомо клали болт на закони? чого ти чіпляєшся до тих, хто ЗАКОННО на поточний момент не служить - але активно допомагає...
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 14:00

  Успіх написав:
  fox767676 написав:
ты красава , вчера про него кому-то очень злому напомнил )))
Грядет Царствие Антихриста, лицемеры и подонки получат заслуженные кары


Я не знаю чому, коли я це прочитав, мені в голові промайнули ніки форумчан:
Будівельник
Песікот
Флер
Василь-Рівне

Дивно, правда? :mrgreen:


флер викреслюємо одразу
жіночки взагалі схильні до суспільного конформізму, але була від неї пара повідомленнь що свідчили що є ще світло в серці
Антихрист милостив
у інших зі списку обмаль часу щоб покаятись
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 14:01

  konstantin kirovograd написав:freeze
по мне это полный бред ставить командовать людьми лейтенанета который по сути и не лейтенант а одно название(месячные курсы человека отучившегося просто в вузе).
Какой из него лейтенант,командир как он вообще может быть компитентен....
Лучше бы боевых солдат и сержантов ставили.
Получается ты отслужил когда-то срочку,имеешь понятия,уже есть боевой опыт а тобой приходит командовать какой-то лузер алкаш который двадцать лет назад получил диплом никому не нужного вуза по никому не нужной специальности.
взводом ще можно сержанта, з ротою вже треба вищу освіту. Ну хочаб толковий технікум.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 14:03

  Господар Вельзевула написав:Хорошие новости сегодня. Прямо отличные. На душе сразу стало тепло и уютно.
Есть Бог на свете,и воздает он каждому- по делам его.

Чим це Ви такі сьогодні вкішні?
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 14:04

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:Хорошие новости сегодня. Прямо отличные. На душе сразу стало тепло и уютно.
Есть Бог на свете,и воздает он каждому- по делам его.
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Трамп в гримі прийняв косоворотку, чи що сі стресло?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 14:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Чим це Ви такі сьогодні вкішні?

гречкосій тилового кшатрія відправив у валхалу
летить до біса детройтова теорія про півруки і "до останньої лопати"
залізний вашингтонський кінь топче дохлу лондонську кобнячку
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 14 бер, 2025 14:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 14:30

Ушла целая эпоха одесского активизма Демьян Ганул.
Очень странное конечно убийство. Прямо в прямом эфире под камеру. Киллер произвел впечатление непрофессионального, что-то там клинило, передергивал лишний раз. С другой стороны поразительное хладнокровие, убийство прямо среди стоящих рядом людей, потом подошел вразвалочку сделал со второй попытки контрольный выстрел в голову, и так же вразвалочку пошел дальше.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 14:35

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав: Вы готовы верить любому неизвестному "джерелу"?

любому? неизвестному?
https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/13/7502764/
https://lb.ua/society/2025/03/13/665503 ... shcho.html
https://trueua.info/news/ukrayina-nazva ... sered-nykh
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/vst ... 89825.html
https://tsn.ua/exclusive/ukrayina-vidmo ... 15366.html
и ещё тысяча сми, выберите любое которому вы верите, Или Ермак лично должен это на камеры сказать, чтобы вы поверили?
Все эти СМИ повторяют одно и тоже одними и теми же словами, т.е. первоначальное "джерело" у них у всех одно и то же.
И вы мой пост обрезали, а я сразу написал:
Ну так будет вето не от России, а от США, например. :)
О вступлении Украины в НАТО Трамп высказался более, чем чётко и однозначно.
Думаю, вопрос о НАТО уже давно решён и, как видите, даже европейцы, обсуждая варианты гарантий для Украины, его не упоминают.


При этом Зеленский успел обгадить путина после его согласия на перемирие.
Зараз ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті – він фактично готує відмову станом на зараз. Путін, звісно, боїться сказати прямо Президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там, у Москві, обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб взагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше. Путін часто так робить – не каже «ні» напряму, але робить так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. Ми вважаємо, що це все зараз – чергові російські маніпуляції.
............
https://t.me/V_Zelenskiy_official.

криворожская школа дипломатии. да остановись ты, пусть Трамп как посредник решает приемлимы ли условия. С такими заявами перемирия и тем более длительного мира не будет никогда. Они решили победить путина измором? при том что ему в лицо и на камеры Вэнс говорил, у вас нет людей воевать, Зеленскому пофиг. У него своя реальность.
Не буду разводить дискуссию, но не вижу в этом высказывании ничего плохого. И "своей реальности" тоже.
ЛАД
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