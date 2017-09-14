Успіх написав:Я не знаю чому, коли я це прочитав, мені в голові промайнули ніки форумчан: Будівельник Песікот Флер Василь-Рівне
Дивно, правда?
дивись, щоб не вийшло з тобою - пацан йшов до Успіху, не фартануло.
в тебе фантастична здібність грати не за ту сторону. не хочуть запитати своїх візаві, чому вони свідомо клали болт на закони? чого ти чіпляєшся до тих, хто ЗАКОННО на поточний момент не служить - але активно допомагає...
fox767676 написав: ты красава , вчера про него кому-то очень злому напомнил ))) Грядет Царствие Антихриста, лицемеры и подонкиполучат заслуженные кары
Я не знаю чому, коли я це прочитав, мені в голові промайнули ніки форумчан: Будівельник Песікот Флер Василь-Рівне
Дивно, правда?
флер викреслюємо одразу жіночки взагалі схильні до суспільного конформізму, але була від неї пара повідомленнь що свідчили що є ще світло в серці Антихрист милостив у інших зі списку обмаль часу щоб покаятись
konstantin kirovograd написав:freeze по мне это полный бред ставить командовать людьми лейтенанета который по сути и не лейтенант а одно название(месячные курсы человека отучившегося просто в вузе). Какой из него лейтенант,командир как он вообще может быть компитентен.... Лучше бы боевых солдат и сержантов ставили. Получается ты отслужил когда-то срочку,имеешь понятия,уже есть боевой опыт а тобой приходит командовать какой-то лузер алкаш который двадцать лет назад получил диплом никому не нужного вуза по никому не нужной специальности.
взводом ще можно сержанта, з ротою вже треба вищу освіту. Ну хочаб толковий технікум.
Ушла целая эпоха одесского активизма Демьян Ганул. Очень странное конечно убийство. Прямо в прямом эфире под камеру. Киллер произвел впечатление непрофессионального, что-то там клинило, передергивал лишний раз. С другой стороны поразительное хладнокровие, убийство прямо среди стоящих рядом людей, потом подошел вразвалочку сделал со второй попытки контрольный выстрел в голову, и так же вразвалочку пошел дальше.
Все эти СМИ повторяют одно и тоже одними и теми же словами, т.е. первоначальное "джерело" у них у всех одно и то же. И вы мой пост обрезали, а я сразу написал:
Ну так будет вето не от России, а от США, например. О вступлении Украины в НАТО Трамп высказался более, чем чётко и однозначно. Думаю, вопрос о НАТО уже давно решён и, как видите, даже европейцы, обсуждая варианты гарантий для Украины, его не упоминают.
При этом Зеленский успел обгадить путина после его согласия на перемирие.
Зараз ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті – він фактично готує відмову станом на зараз. Путін, звісно, боїться сказати прямо Президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там, у Москві, обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб взагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше. Путін часто так робить – не каже «ні» напряму, але робить так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. Ми вважаємо, що це все зараз – чергові російські маніпуляції. ............ https://t.me/V_Zelenskiy_official.
криворожская школа дипломатии. да остановись ты, пусть Трамп как посредник решает приемлимы ли условия. С такими заявами перемирия и тем более длительного мира не будет никогда. Они решили победить путина измором? при том что ему в лицо и на камеры Вэнс говорил, у вас нет людей воевать, Зеленскому пофиг. У него своя реальность.
Не буду разводить дискуссию, но не вижу в этом высказывании ничего плохого. И "своей реальности" тоже.