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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13223132241322513226

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 79
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
25
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 14:38

«Сегодня 6 сотрудников ТЦК пытались задержать двух мужчин, ведя себя крайне неадекватно. Одного избили, другому угрожали оружием, причем один из военных даже выстрелил».

«Затем они набросились на прохожих, в частности на пожилого мужчину. При этом полиции на месте не оказалось», – сообщают в соцсетях.

https://t.me/kindzadza_ua/15049
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 14:42

  холява написав:Schmit

Всім Добрий Ранок !
Гарного настрою .

А Файненшл таймс нічого не пише про імеджеві втрати , втрати війскових , відтоку боєздатних частин на інші ділянки фронту ?
Про втрати кндр (там же рідні не хвилюються про своїх солдат ) ?

Особенно понравилась ссылка на "американського військового аналітика Майкла Кофмана (до речі, уродженця Києва)". Валя Матвиенко тоже не на Красной площади родилась. И училась не под стенами Кремля.
Да и вообще господин Schmit прямой ссылки на статью не даёт. Кто знает, что там вообще написано.

P.s. Статью нашёл, по-видимому эта - https://www.ft.com/content/f3b3d3f9-2c55-45f4-a11d-2e12feeb1018. К сожалению, FT бесплатно прочитать ничего не даёт, иногда бывает хоть кусочек, но здесь вообще ничего. Единственное, на главной странице под заголовком:
«Наши проблемы начались задолго до этого», — говорит украинский солдат после семи месяцев на оккупированном российском регионе
Если статья основана на мнении "украинского солдата", то это всё очень авторитетно. Он, конечно, точно знает цели операции и как они "змінювалися на ходу".
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 14 бер, 2025 14:58, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 14:42

  freeze написав:Ушла целая эпоха одесского активизма Демьян Ганул.
Очень странное конечно убийство. Прямо в прямом эфире под камеру. Киллер произвел впечатление непрофессионального, что-то там клинило, передергивал лишний раз. С другой стороны поразительное хладнокровие, убийство прямо среди стоящих рядом людей, потом подошел вразвалочку сделал со второй попытки контрольный выстрел в голову, и так же вразвалочку пошел дальше.

Славко про Одесу, ЄСПЛ і активістів

flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 14:50

В окопах находится лишь 15% от общей численности ВСУ, – заявил нардеп Федиенко.

«В окопах приблизительно 100 тысяч военнослужащих. Остальные – где? Почему продолжается мобилизация, если можно наладить эффективный механизм ротации? Возможно, столько людей вообще не требуется, ведь это огромная нагрузка на бюджет», – говорит депутат.

Фактически речь идет о том, что Банковая предпочитает не рационализировать армию, а просто загонять на фронт все новых людей, не заботясь о тех, кто уже там. Вместо продуманной логистики – хаотичные решения, в результате которых под ударом оказываются не только военные, но и экономика страны.

https://t.me/MediaKiller2021/16894
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 14:51

Финансовое положение украинцев в 2025 году продолжает ухудшаться. Исследование Deloitte Ukraine показывает, что 37% граждан были вынуждены увеличить расходы на продукты питания и медикаменты, несмотря на общий тренд на экономию. Это связано с ростом цен, инфляцией и сокращением доходов, а также с тем, что украинская экономика продолжает падение, несмотря на заявления властей.

Также фиксируется рост расходов на лекарства – 24% украинцев покупают их чаще, чем в 2023 году. Средний чек за продукты питания увеличился на 19% в офлайн-магазинах и на 18% в онлайн-магазинах по сравнению с довоенным периодом. При этом сегменты, не относящиеся к товарам первой необходимости, сильно просели – например, 39% респондентов признались, что стали реже покупать детские товары, а 48% сократили расходы на строительные материалы, что говорит о том, что люди перестали инвестировать в будущее и просто пытаются выжить.

При этом украинцы сокращают расходы почти во всех категориях – от 36% до 72% в зависимости от вида товаров.

Особенно заметна тенденция среди молодежи – люди в возрасте 18-27 лет стали тратить больше на продукты (56%), косметику (51%), готовую еду (57%), досуг (57%) и одежду (61%). В Киеве и крупных городах также фиксируется снижение ограничений на развлечения вне дома – если в 2023 году 73% экономили на этом, то сейчас только 50%.

Основные расходы украинцев – 77% бюджета – уходят на обязательные платежи: 30% уходит на коммуналку, аренду и выплаты по кредитам, 34% – на продукты питания, 5% – на транспорт, 8% – на медицину. Для сравнения, в Польше на это тратят 46% бюджета, а в Германии – 51%, что показывает полное разорение украинских семей.

На досуг, отдых и туризм остается всего 3% бюджета, что значительно ниже, чем в странах ЕС, где этот показатель колеблется от 15% до 20%.

Что касается поддержки ВСУ, то 89% украинцев продолжают донатить, но этот показатель снизился на 3% по сравнению с прошлым годом. Регулярно перечисляют деньги 26% граждан, но уровень доверия к сборам через знакомых и друзей снизился с 75% до 71%, что говорит о том, что украинцы все чаще задумываются, куда уходят их деньги. Средняя сумма доната выросла с 147 грн до 161 грн, но очевидно, что этот рост не компенсирует общую тенденцию на снижение поддержки.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 14:56

  Banderlog написав:
  konstantin kirovograd написав:freeze
по мне это полный бред ставить командовать людьми лейтенанета который по сути и не лейтенант а одно название(месячные курсы человека отучившегося просто в вузе).
Какой из него лейтенант,командир как он вообще может быть компитентен....
Лучше бы боевых солдат и сержантов ставили.
Получается ты отслужил когда-то срочку,имеешь понятия,уже есть боевой опыт а тобой приходит командовать какой-то лузер алкаш который двадцать лет назад получил диплом никому не нужного вуза по никому не нужной специальности.
взводом ще можно сержанта, з ротою вже треба вищу освіту. Ну хочаб толковий технікум.

как наличие технического образования может повлиять на умение руководить военными людьми в екстремальных условиях.
Из техникумов и вузов у нас что Рембы выходят сразу.Зачем тогда на лейтенанта 5 лет в военном вузе учиться если можно быть Рембо через три года уроков в техникуме от трудовика.
Половина людей собакой,кошкой закомандовать не может-при чём тут образование техникума или вуза убого какого-то для рукодства ротой.
Ты должен быть командиром а не пиджаком.
Тем более на войне
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 15:05

потужно!

Я не ухиляюсь від мобілізації. Якби мене викликали в ЗСУ, я вже був би на фронті, – Яценюк.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 15:17

  АндрейМ написав:...........В той статье много интересных цифр, но они - малоинформативны. Большинство опрошенных там права голоса вообще не должны иметь.
Странно слышать такое от вас.
Когда хотят знать мнение всего народа, то опрашивают всех, а не какие-то слои.

  ЛАД написав:А с чего вы решили, что у него есть какое-то образование?
Высшего, по-видимому, точно нет, иначе был бы офицером.

Где тут Вы видите связь? У меня есть высшее образование, но нет никаких званий.
Вас ещё не призвали.
Но согласен, связь тут, конечно, не железная, а, скорее, статистическая.
Тем не менее, она существует.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 15:19

  flyman написав:Славко про Одесу, ЄСПЛ і активістів

Навіщо цю примітивну тупу маячню пропонувати форумчанам до перегляду? Це не рівень цього форуму.
olmyb
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 15:19

  freeze написав:Ушла целая эпоха одесского активизма Демьян Ганул.
Очень странное конечно убийство. Прямо в прямом эфире под камеру. Киллер произвел впечатление непрофессионального, что-то там клинило, передергивал лишний раз. С другой стороны поразительное хладнокровие, убийство прямо среди стоящих рядом людей, потом подошел вразвалочку сделал со второй попытки контрольный выстрел в голову, и так же вразвалочку пошел дальше.


Ваши розовощекие майдан-побратимы - ганулы, резвушкины,резниченки, стервенеки, слабоспицкие, гораничи ходят на гражданке и тероризируют граждан , а центристки настроенные плательщики налогов с 20 летним стажем типа должны молча сносить ограничения своих прав, согласно теории детройта про гречкосеев и кшатриев. Но что-то пошло не так.
Вам еще предстоит пережить унижениее и сокрушение ваших идолов, которых вы навязывали людям. ваш киваловский генерал еще будет сидеть в тюрьме
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