А Файненшл таймс нічого не пише про імеджеві втрати , втрати війскових , відтоку боєздатних частин на інші ділянки фронту ? Про втрати кндр (там же рідні не хвилюються про своїх солдат ) ?
Особенно понравилась ссылка на "американського військового аналітика Майкла Кофмана (до речі, уродженця Києва)". Валя Матвиенко тоже не на Красной площади родилась. И училась не под стенами Кремля. Да и вообще господин Schmit прямой ссылки на статью не даёт. Кто знает, что там вообще написано.
freeze написав:Ушла целая эпоха одесского активизма Демьян Ганул. Очень странное конечно убийство. Прямо в прямом эфире под камеру. Киллер произвел впечатление непрофессионального, что-то там клинило, передергивал лишний раз. С другой стороны поразительное хладнокровие, убийство прямо среди стоящих рядом людей, потом подошел вразвалочку сделал со второй попытки контрольный выстрел в голову, и так же вразвалочку пошел дальше.
В окопах находится лишь 15% от общей численности ВСУ, – заявил нардеп Федиенко.
«В окопах приблизительно 100 тысяч военнослужащих. Остальные – где? Почему продолжается мобилизация, если можно наладить эффективный механизм ротации? Возможно, столько людей вообще не требуется, ведь это огромная нагрузка на бюджет», – говорит депутат.
Фактически речь идет о том, что Банковая предпочитает не рационализировать армию, а просто загонять на фронт все новых людей, не заботясь о тех, кто уже там. Вместо продуманной логистики – хаотичные решения, в результате которых под ударом оказываются не только военные, но и экономика страны.
Финансовое положение украинцев в 2025 году продолжает ухудшаться. Исследование Deloitte Ukraine показывает, что 37% граждан были вынуждены увеличить расходы на продукты питания и медикаменты, несмотря на общий тренд на экономию. Это связано с ростом цен, инфляцией и сокращением доходов, а также с тем, что украинская экономика продолжает падение, несмотря на заявления властей.
Также фиксируется рост расходов на лекарства – 24% украинцев покупают их чаще, чем в 2023 году. Средний чек за продукты питания увеличился на 19% в офлайн-магазинах и на 18% в онлайн-магазинах по сравнению с довоенным периодом. При этом сегменты, не относящиеся к товарам первой необходимости, сильно просели – например, 39% респондентов признались, что стали реже покупать детские товары, а 48% сократили расходы на строительные материалы, что говорит о том, что люди перестали инвестировать в будущее и просто пытаются выжить.
При этом украинцы сокращают расходы почти во всех категориях – от 36% до 72% в зависимости от вида товаров.
Особенно заметна тенденция среди молодежи – люди в возрасте 18-27 лет стали тратить больше на продукты (56%), косметику (51%), готовую еду (57%), досуг (57%) и одежду (61%). В Киеве и крупных городах также фиксируется снижение ограничений на развлечения вне дома – если в 2023 году 73% экономили на этом, то сейчас только 50%.
Основные расходы украинцев – 77% бюджета – уходят на обязательные платежи: 30% уходит на коммуналку, аренду и выплаты по кредитам, 34% – на продукты питания, 5% – на транспорт, 8% – на медицину. Для сравнения, в Польше на это тратят 46% бюджета, а в Германии – 51%, что показывает полное разорение украинских семей.
На досуг, отдых и туризм остается всего 3% бюджета, что значительно ниже, чем в странах ЕС, где этот показатель колеблется от 15% до 20%.
Что касается поддержки ВСУ, то 89% украинцев продолжают донатить, но этот показатель снизился на 3% по сравнению с прошлым годом. Регулярно перечисляют деньги 26% граждан, но уровень доверия к сборам через знакомых и друзей снизился с 75% до 71%, что говорит о том, что украинцы все чаще задумываются, куда уходят их деньги. Средняя сумма доната выросла с 147 грн до 161 грн, но очевидно, что этот рост не компенсирует общую тенденцию на снижение поддержки.
konstantin kirovograd написав:freeze по мне это полный бред ставить командовать людьми лейтенанета который по сути и не лейтенант а одно название(месячные курсы человека отучившегося просто в вузе). Какой из него лейтенант,командир как он вообще может быть компитентен.... Лучше бы боевых солдат и сержантов ставили. Получается ты отслужил когда-то срочку,имеешь понятия,уже есть боевой опыт а тобой приходит командовать какой-то лузер алкаш который двадцать лет назад получил диплом никому не нужного вуза по никому не нужной специальности.
взводом ще можно сержанта, з ротою вже треба вищу освіту. Ну хочаб толковий технікум.
как наличие технического образования может повлиять на умение руководить военными людьми в екстремальных условиях. Из техникумов и вузов у нас что Рембы выходят сразу.Зачем тогда на лейтенанта 5 лет в военном вузе учиться если можно быть Рембо через три года уроков в техникуме от трудовика. Половина людей собакой,кошкой закомандовать не может-при чём тут образование техникума или вуза убого какого-то для рукодства ротой. Ты должен быть командиром а не пиджаком. Тем более на войне
freeze написав:Ушла целая эпоха одесского активизма Демьян Ганул. Очень странное конечно убийство. Прямо в прямом эфире под камеру. Киллер произвел впечатление непрофессионального, что-то там клинило, передергивал лишний раз. С другой стороны поразительное хладнокровие, убийство прямо среди стоящих рядом людей, потом подошел вразвалочку сделал со второй попытки контрольный выстрел в голову, и так же вразвалочку пошел дальше.
Ваши розовощекие майдан-побратимы - ганулы, резвушкины,резниченки, стервенеки, слабоспицкие, гораничи ходят на гражданке и тероризируют граждан , а центристки настроенные плательщики налогов с 20 летним стажем типа должны молча сносить ограничения своих прав, согласно теории детройта про гречкосеев и кшатриев. Но что-то пошло не так. Вам еще предстоит пережить унижениее и сокрушение ваших идолов, которых вы навязывали людям. ваш киваловский генерал еще будет сидеть в тюрьме