Кофман был убеждён, что Россия вторгнется и Украина потерпит поражение. За три дня до вторжения в журнале Foreign Affairs Кофман и Эдмондс написали статью «англ. Russia’s Shock and Awe: Why Moscow Would Use Overwhelming Force Against Ukraine» («Шок и трепет России: почему Москва применит подавляющую силу против Украины»