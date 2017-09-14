В окопах находится лишь 15% от общей численности ВСУ, – заявил нардеп Федиенко.
«В окопах приблизительно 100 тысяч военнослужащих. Остальные – где? Почему продолжается мобилизация, если можно наладить эффективный механизм ротации? Возможно, столько людей вообще не требуется, ведь это огромная нагрузка на бюджет», – говорит депутат.
Фактически речь идет о том, что Банковая предпочитает не рационализировать армию, а просто загонять на фронт все новых людей, не заботясь о тех, кто уже там. Вместо продуманной логистики – хаотичные решения, в результате которых под ударом оказываются не только военные, но и экономика страны.
Финансовое положение украинцев в 2025 году продолжает ухудшаться. Исследование Deloitte Ukraine показывает, что 37% граждан были вынуждены увеличить расходы на продукты питания и медикаменты, несмотря на общий тренд на экономию. Это связано с ростом цен, инфляцией и сокращением доходов, а также с тем, что украинская экономика продолжает падение, несмотря на заявления властей.
Также фиксируется рост расходов на лекарства – 24% украинцев покупают их чаще, чем в 2023 году. Средний чек за продукты питания увеличился на 19% в офлайн-магазинах и на 18% в онлайн-магазинах по сравнению с довоенным периодом. При этом сегменты, не относящиеся к товарам первой необходимости, сильно просели – например, 39% респондентов признались, что стали реже покупать детские товары, а 48% сократили расходы на строительные материалы, что говорит о том, что люди перестали инвестировать в будущее и просто пытаются выжить.
При этом украинцы сокращают расходы почти во всех категориях – от 36% до 72% в зависимости от вида товаров.
Особенно заметна тенденция среди молодежи – люди в возрасте 18-27 лет стали тратить больше на продукты (56%), косметику (51%), готовую еду (57%), досуг (57%) и одежду (61%). В Киеве и крупных городах также фиксируется снижение ограничений на развлечения вне дома – если в 2023 году 73% экономили на этом, то сейчас только 50%.
Основные расходы украинцев – 77% бюджета – уходят на обязательные платежи: 30% уходит на коммуналку, аренду и выплаты по кредитам, 34% – на продукты питания, 5% – на транспорт, 8% – на медицину. Для сравнения, в Польше на это тратят 46% бюджета, а в Германии – 51%, что показывает полное разорение украинских семей.
На досуг, отдых и туризм остается всего 3% бюджета, что значительно ниже, чем в странах ЕС, где этот показатель колеблется от 15% до 20%.
Что касается поддержки ВСУ, то 89% украинцев продолжают донатить, но этот показатель снизился на 3% по сравнению с прошлым годом. Регулярно перечисляют деньги 26% граждан, но уровень доверия к сборам через знакомых и друзей снизился с 75% до 71%, что говорит о том, что украинцы все чаще задумываются, куда уходят их деньги. Средняя сумма доната выросла с 147 грн до 161 грн, но очевидно, что этот рост не компенсирует общую тенденцию на снижение поддержки.
konstantin kirovograd написав:freeze по мне это полный бред ставить командовать людьми лейтенанета который по сути и не лейтенант а одно название(месячные курсы человека отучившегося просто в вузе). Какой из него лейтенант,командир как он вообще может быть компитентен.... Лучше бы боевых солдат и сержантов ставили. Получается ты отслужил когда-то срочку,имеешь понятия,уже есть боевой опыт а тобой приходит командовать какой-то лузер алкаш который двадцать лет назад получил диплом никому не нужного вуза по никому не нужной специальности.
взводом ще можно сержанта, з ротою вже треба вищу освіту. Ну хочаб толковий технікум.
как наличие технического образования может повлиять на умение руководить военными людьми в екстремальных условиях. Из техникумов и вузов у нас что Рембы выходят сразу.Зачем тогда на лейтенанта 5 лет в военном вузе учиться если можно быть Рембо через три года уроков в техникуме от трудовика. Половина людей собакой,кошкой закомандовать не может-при чём тут образование техникума или вуза убого какого-то для рукодства ротой. Ты должен быть командиром а не пиджаком. Тем более на войне
А Файненшл таймс нічого не пише про імеджеві втрати , втрати війскових , відтоку боєздатних частин на інші ділянки фронту ? Про втрати кндр (там же рідні не хвилюються про своїх солдат ) ?
Можливо і пише, спробуйте пошукати.
[youtube]ZSock13kar4[/youtube.
Мнение "сержанта запасу сил протиповітряної оборони" по вопросам стратегии безусловно очень авторитетно. Примерно так же, как мнение "американського військового аналітика Майкла Кофмана (до речі, уродженця Києва)".
Кофман был убеждён, что Россия вторгнется и Украина потерпит поражение. За три дня до вторжения в журнале Foreign Affairs Кофман и Эдмондс написали статью «англ. Russia’s Shock and Awe: Why Moscow Would Use Overwhelming Force Against Ukraine» («Шок и трепет России: почему Москва применит подавляющую силу против Украины»