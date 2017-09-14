Додано: П'ят 14 бер, 2025 15:50

konstantin kirovograd написав: freeze

по мне это полный бред ставить командовать людьми лейтенанета который по сути и не лейтенант а одно название(месячные курсы человека отучившегося просто в вузе).

Какой из него лейтенант,командир как он вообще может быть компитентен....

Лучше бы боевых солдат и сержантов ставили.

Получается ты отслужил когда-то срочку,имеешь понятия,уже есть боевой опыт а тобой приходит командовать какой-то лузер алкаш который двадцать лет назад получил диплом никому не нужного вуза по никому не нужной специальности. по мне это полный бред ставить командовать людьми лейтенанета который по сути и не лейтенант а одно название(месячные курсы человека отучившегося просто в вузе).Какой из него лейтенант,командир как он вообще может быть компитентен....Лучше бы боевых солдат и сержантов ставили.Получается ты отслужил когда-то срочку,имеешь понятия,уже есть боевой опыт а тобой приходит командовать какой-то лузер алкаш который двадцать лет назад получил диплом никому не нужного вуза по никому не нужной специальности.

Ну с чего вы взяли, что все с высшим образованием алкаши, скорее пропорция обратная. Да и кто-то когда отслужил срочку 10-20 лет назад, чем это ему поможет командовать взводом из 30 человек.Боевых сержантов не так уж и много и все они уже при деле или уже командуют в старых бригадах взводами как сержанты, или уже из них сделали офицеров.А в пресловутых 15.-бригадах, которые стал создавать Сырский, вместо того, чтобы доукомплектовывать старые боевые бригады, из кадровых военных комбриг, комбаты, да 3-4 офицера максимум на батальон. Остальные мобилизованные официанты, водители маршруток, менеджеры. Естественно, в такой ситуации сразу вылавливают человека с высшим образованием и начинают его в экстренном порядке учить на офицера на курсах. Хоть какой-то критерий отбора.