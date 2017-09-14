RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1322513226132271322813229>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 79
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
25
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 15:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зображення
fox767676
 
Повідомлень: 3168
З нами з: 13.06.20
Подякував: 371 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 15:39

  _Mykola_ написав:............
ЗІ. Цікаво якби провести референдум про те щоб відмовитись від незалежності і просто стати черговим штатом США, яким був би відсоток?
Звичайних 73-74% чи більше? :mrgreen:

Процентов 90. А, может, больше. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33500
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 15:41

  Wirująświatła написав:
«Сегодня 6 сотрудников ТЦК пытались задержать двух мужчин, ведя себя крайне неадекватно. Одного избили, другому угрожали оружием, причем один из военных даже выстрелил».

«Затем они набросились на прохожих, в частности на пожилого мужчину. При этом полиции на месте не оказалось», – сообщают в соцсетях.

https://t.me/kindzadza_ua/15049

Давайте не обрезать начало истории. Один из неадекватов при попытке проверить у него ВОД сломал ТЦКшнику нос. После чего ТЦКшник сильно расстроился. Почему обрезано начало видео, видимо с целью дискредитации ЗСУ.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19501
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4794 раз.
Подякували: 7757 раз.
 
Профіль
 
9
23
5
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 15:42

  ЛАД написав:Процентов 90. А, может, больше. :)

Думаєте, "ждуни", "путін пріді", "адін народ", теж би проголосували "за" ? А таких далеко не 10%
Hennady
 
Повідомлень: 514
З нами з: 02.11.08
Подякував: 28 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 15:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hennady написав:Думаєте, "ждуни", "путін пріді", "адін народ", теж би проголосували "за" ? А таких далеко не 10%

Впевнений що при правильній агітації і 90% москалів проголосували би за приєднання до штату Аляска.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5131
З нами з: 29.07.22
Подякував: 828 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 15:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

півруки перетворюються , перетворюються півруки...

7 minutes ago — Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що вступ України до Альянсу більше не розглядається. Таку заяву він зробив у п'ятницю, 14 березня.
fox767676
 
Повідомлень: 3168
З нами з: 13.06.20
Подякував: 371 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 15:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Если человек не хочет, чтобы его возили бусиком, пусть сделает себе отсрочку, неужели такая вселенская лень.

Та все оформлено, просто лежить десь в тумбочці вдома...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5131
З нами з: 29.07.22
Подякував: 828 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 15:50

  konstantin kirovograd написав:freeze
по мне это полный бред ставить командовать людьми лейтенанета который по сути и не лейтенант а одно название(месячные курсы человека отучившегося просто в вузе).
Какой из него лейтенант,командир как он вообще может быть компитентен....
Лучше бы боевых солдат и сержантов ставили.
Получается ты отслужил когда-то срочку,имеешь понятия,уже есть боевой опыт а тобой приходит командовать какой-то лузер алкаш который двадцать лет назад получил диплом никому не нужного вуза по никому не нужной специальности.
Ну с чего вы взяли, что все с высшим образованием алкаши, скорее пропорция обратная. Да и кто-то когда отслужил срочку 10-20 лет назад, чем это ему поможет командовать взводом из 30 человек.
Боевых сержантов не так уж и много и все они уже при деле или уже командуют в старых бригадах взводами как сержанты, или уже из них сделали офицеров.
А в пресловутых 15.-бригадах, которые стал создавать Сырский, вместо того, чтобы доукомплектовывать старые боевые бригады, из кадровых военных комбриг, комбаты, да 3-4 офицера максимум на батальон. Остальные мобилизованные официанты, водители маршруток, менеджеры. Естественно, в такой ситуации сразу вылавливают человека с высшим образованием и начинают его в экстренном порядке учить на офицера на курсах. Хоть какой-то критерий отбора.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19501
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4794 раз.
Подякували: 7757 раз.
 
Профіль
 
9
23
5
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 15:50

  fox767676 написав:хлопці та дівчата
що ж ви такі нетерплячі
міліон раз було сказано - 2й квартал 2025

2й квартал - начало или конец?
Если начало, то осталось всего 17 дней. :)

Да, а за что я там "вообще должен целовать асфальт по которому такие люди ходят"? Не успел прочитать, удалили. Вот, думаю, уже бежать или не надо.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 14 бер, 2025 15:54, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33500
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 15:52

  fox767676 написав:Зображення

Ждун русского міра вже склав список форумчан для доносу?
Дякую за картинку однодумців, зберіг.
olmyb
Аватар користувача
 
Повідомлень: 120
З нами з: 08.09.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1322513226132271322813229>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: olmyb, Xenon, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 89411
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 263954
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 911752
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4692)
14.03.2025 15:51
Ринок ОВДП (8006)
14.03.2025 15:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.