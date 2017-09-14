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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13226132271322813229>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 79
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
25
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 15:53

  Дюрі-бачі написав:
  freeze написав:Если человек не хочет, чтобы его возили бусиком, пусть сделает себе отсрочку, неужели такая вселенская лень.

Та все оформлено, просто лежить десь в тумбочці вдома...

А что человеку скачать Резерв+ религия не позволяет, там будет полная информация по отсрочке, по какой статье, до какого времени, Резерв+ официально приравнен к бумажке А-4.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 15:53

  freeze написав: Один из неадекватов при попытке проверить у него ВОД сломал ТЦКшнику нос. После чего ТЦКшник сильно расстроился.


Сломал или юшку пустил?
А так то никак люди не научатся бить не в нос а в нижнюю челюсть-там расстраиваться в отключке придется,как говорил мой тренер.Машут ото граблями куда не попадя. :mrgreen:
А второй там четкий пацан был, в пол стреляет пересравший тцкашник,а тот буром прет.
Кричал что только с войны пришел-ПТСРщик,поди.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 15:54

ЛАД
це діапазон
обидва вови-коротишкіни будуть опиратися до останнього
тому скоріше червень принесе якесь суттєве полегшеня
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 15:59

  olmyb написав:..якась стареча мячня..


Вас впіймала прихована камера
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fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 16:00

  freeze написав:
  Дюрі-бачі написав:
  freeze написав:Если человек не хочет, чтобы его возили бусиком, пусть сделает себе отсрочку, неужели такая вселенская лень.

Та все оформлено, просто лежить десь в тумбочці вдома...

Резерв+ официально приравнен к бумажке А-4.

вы так говорите, будто бы это чеснок какой-то :lol:
Если работники ТЦК и СП отказываются рассматривать электронный военно-учетный документ, мы просим о таких случаях сообщать на электронную почту поддержки приложения Резерв+ и описать ситуацию, которая возникла. Мы оперативно попробуем с нашими коллегами и партнерами обработать все обращения,
– сказала заместитель министра.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 16:03

  fox767676 написав:півруки перетворюються , перетворюються півруки...

7 minutes ago — Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що вступ України до Альянсу більше не розглядається. Таку заяву він зробив у п'ятницю, 14 березня.

Но это же наоборот хороший индикатор: значит переговоры все еще продолжаются.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 16:04

  Wirująświatła написав:
В окопах находится лишь 15% от общей численности ВСУ, – заявил нардеп Федиенко.

«В окопах приблизительно 100 тысяч военнослужащих. Остальные – где? Почему продолжается мобилизация, если можно наладить эффективный механизм ротации? Возможно, столько людей вообще не требуется, ведь это огромная нагрузка на бюджет», – говорит депутат.

Фактически речь идет о том, что Банковая предпочитает не рационализировать армию, а просто загонять на фронт все новых людей, не заботясь о тех, кто уже там. Вместо продуманной логистики – хаотичные решения, в результате которых под ударом оказываются не только военные, но и экономика страны.

https://t.me/MediaKiller2021/16894

Так особо верить депутатам от Слуги народа я бы не стал, этот Федиенко очевидно что врет, достаточно взять калькулятор и просчитать километраж линию фронта от Сумской области до Кинбурнской косы.
Но где-то читал, что в воюющей стране идеальный вариант когда треть армии в окопах. А вот две трети это те кто обеспечивает логистикой, топливом, боеприпасами, ремонтирует технику, ПВО в тылу отбивает атаки, охраняет арсеналы, другие границы, военные госпитали, обучающие центры и тд
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 16:05

_hunter

детройтова теорія "півруки" заперечувала переговори і наполягала на війні до останньої лопати за райське натівське майбутнє
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 16:08

  Дюрі-бачі написав:
  freeze написав:Если человек не хочет, чтобы его возили бусиком, пусть сделает себе отсрочку, неужели такая вселенская лень.

Та все оформлено, просто лежить десь в тумбочці вдома...

Відстрочку суто технічно потрібно затратити чимало часу та зусиль щоб оформити. Спочатку записатись в електронну чергу в ТЦК, треба пантрувати північ і ловити момент, тоді безпосередньо саме ТЦК, тоді забрати. І це що 3 місяці. В той же час працівники ТЦК уміють прекрасно оформляти положену відстрочку без діджитальних танців, але за стимуляцію.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 16:18

  fox767676 написав:_hunter

детройтова теорія "півруки" заперечувала переговори і наполягала на війні до останньої лопати за райське натівське майбутнє

То был, насколько я помню, лишь один из возможных сценариев. При этом он зависит от быстрой консолидации Европы - чего не наблюдается...
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