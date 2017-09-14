freeze написав: Один из неадекватов при попытке проверить у него ВОД сломал ТЦКшнику нос. После чего ТЦКшник сильно расстроился.
Сломал или юшку пустил? А так то никак люди не научатся бить не в нос а в нижнюю челюсть-там расстраиваться в отключке придется,как говорил мой тренер.Машут ото граблями куда не попадя. А второй там четкий пацан был, в пол стреляет пересравший тцкашник,а тот буром прет. Кричал что только с войны пришел-ПТСРщик,поди.
freeze написав:Если человек не хочет, чтобы его возили бусиком, пусть сделает себе отсрочку, неужели такая вселенская лень.
Та все оформлено, просто лежить десь в тумбочці вдома...
Резерв+ официально приравнен к бумажке А-4.
вы так говорите, будто бы это чеснок какой-то
Если работники ТЦК и СП отказываются рассматривать электронный военно-учетный документ, мы просим о таких случаях сообщать на электронную почту поддержки приложения Резерв+ и описать ситуацию, которая возникла. Мы оперативно попробуем с нашими коллегами и партнерами обработать все обращения, – сказала заместитель министра.
В окопах находится лишь 15% от общей численности ВСУ, – заявил нардеп Федиенко.
«В окопах приблизительно 100 тысяч военнослужащих. Остальные – где? Почему продолжается мобилизация, если можно наладить эффективный механизм ротации? Возможно, столько людей вообще не требуется, ведь это огромная нагрузка на бюджет», – говорит депутат.
Фактически речь идет о том, что Банковая предпочитает не рационализировать армию, а просто загонять на фронт все новых людей, не заботясь о тех, кто уже там. Вместо продуманной логистики – хаотичные решения, в результате которых под ударом оказываются не только военные, но и экономика страны.
Так особо верить депутатам от Слуги народа я бы не стал, этот Федиенко очевидно что врет, достаточно взять калькулятор и просчитать километраж линию фронта от Сумской области до Кинбурнской косы. Но где-то читал, что в воюющей стране идеальный вариант когда треть армии в окопах. А вот две трети это те кто обеспечивает логистикой, топливом, боеприпасами, ремонтирует технику, ПВО в тылу отбивает атаки, охраняет арсеналы, другие границы, военные госпитали, обучающие центры и тд
freeze написав:Если человек не хочет, чтобы его возили бусиком, пусть сделает себе отсрочку, неужели такая вселенская лень.
Та все оформлено, просто лежить десь в тумбочці вдома...
Відстрочку суто технічно потрібно затратити чимало часу та зусиль щоб оформити. Спочатку записатись в електронну чергу в ТЦК, треба пантрувати північ і ловити момент, тоді безпосередньо саме ТЦК, тоді забрати. І це що 3 місяці. В той же час працівники ТЦК уміють прекрасно оформляти положену відстрочку без діджитальних танців, але за стимуляцію.